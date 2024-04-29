Стас Михайлов вспомнил, как ему и Григорию Лепсу не хватало денег даже на еду

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артисты прошли тернистый путь к славе.

Стас Михайлов и Григорий Лепс не всегда жили в достатке. По признанию исполнителя хита «Женщина — вишня», артистам приходилось переживать времена, когда не было денег даже на еду.

«Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико», — рассказал Михайлов в эфире шоу на одном из федеральных телеканалов.

По признанию Михайлова, Григорий Лепс для него не просто коллега, а настоящий товарищ, которого он считает старшим братом.

Артисты приехали в столицу покорять сцену примерно в одно и то же время, но никогда не видели друг в друге конкурентов. Как объяснил в этом же шоу Лепс, все дело в их разных ценностях. Кроме того, этот фактор никогда не портил их взаимоотношения — ссориться коллегам не приходилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Михайлов чуть не оставил родителей без единственного дома.