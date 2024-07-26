Лучше держать включенным: какое устройство может спасти водителя в дороге

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Переутомление в дороге — серьезная угроза здоровью и жизни водителя и его пассажиров. Благо, в автомагазинах есть средство, способное помочь в решение этой проблемы.

Каждый третий автомобилист в России хоть раз засыпал за рулем. В большинстве случаев водители отключаются буквально на пару секунд. Но на дороге эти мгновения могут стоить жизни.

Что такое автомобильный ионизатор? Может ли этот прибор компенсировать недостаток кислорода в машине? Способно ли устройство очистить воздух в салоне? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое автомобильный ионизатор

Одна из причин сонливости — недостаток кислорода в салоне машины. Решить эту проблему обещают производители ионизаторов воздуха для автомобиля. Специальные устройства якобы выделяют отрицательно заряженные ионы, которые помогают молекулам кислорода лучше усваиваться в организме.

«В помещении, в салоне автомобиля, в квартире, в офисе. Конечно, когда преобладают отрицательные ионы в воздухе, это благотворно сказывается на здоровье человека», — объяснил директор экологического центра Иван Калинин.

А еще, если верить производителям, ионизация поможет снизить количество бактерий, грибков и плесени в помещении.

«Если автомобильный ионизатор — не пустышка и действительно генерирует положительные и отрицательные ионы, в частности, то такой прибор может пагубно влиять на рост микроорганизмов», — отметил специалист.

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Но эксперт предупреждает: если ионизатор использовать неправильно, он может навредить здоровью. Кроме полезных отрицательно заряженных ионов, прибор выделяет озон. Слишком большая концентрация этого вещества может вызвать кашель и одышку.

«Он негативно сказывается на органах дыхания человека. После работы ионизатора салон автомобиля должен проветриваться», — подчеркнул директор экологического центра.

Лучше всего включать прибор до или уже после поездки. А еще ни в коем случае не использовать устройство в пробках. Ионы притягивают не только молекулы кислорода, но и выхлопные газы, и мелкодисперсную пыль. По словам Калинина, все эти вещества, попадая в салон автомобиля, также ионизируются таким прибором и приобретают отрицательный электрический заряд. Они проникают в организм человека, еще более пагубно влияя на него.

Чем отличаются ионизаторы с разной ценой между собой

Для проверки эффективности авторы программы покупают три устройства: за 900, 1500 и 2500 рублей.

В первую очередь такой аксессуар не должен отвлекать водителя от дороги, в том числе шумом и посторонними звуками. В данном случае самым тихим является ионизатор за 900 рублей. Но и у двух других приборов уровень шума в пределах нормы — всего 40 децибел.

«Они не дают повышенных уровней шума и по этому параметру абсолютно безопасны при эксплуатации», — заявил специалист.

Но это не все отличия. Бюджетный прибор работает только в одном режиме. По идее, он должен равномерно ионизировать все пространство. У более дорогих моделей есть дополнительная функция — ионный ветер. По сути, это направленный обдув. Только не с помощью вентилятора, а за счет электрического поля, что делает работу устройства более эффективной.

Ионизаторы отличаются и по размеру. Самый крупный прибор за полторы тысячи рублей. В его корпусе поместилась даже розетка-переходник. Эксперт уточняет, что в таком случае водитель не теряет функцию самого прикуривателя. И есть возможность подключить другие гаджеты, которые способны заряжаться от 12 вольт.

Есть ли реальная польза от автомобильных ионизаторов

Самое время испытать устройство на практике. Для этого надо отправиться на обочину оживленной трассы. По словам директора экологического центра, в данном месте концентрация составляет менее 100 ионов на кубический сантиметр, что очень мало и то же время нормально для городской среды.

Первым эксперт подключает ионизатор за 900 рублей и дает ему поработать 15 минут. Чтобы польза для здоровья была ощутимой, в воздухе должно быть не меньше 600 отрицательных ионов на квадратный сантиметр. Но бюджетный прибор с этой задачей не справляется. Его результат — всего 230, что недостаточно для положительного влияния на организм.

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Специалист проветривает салон автомобиля, а потом подключает второй образец. Прибор за полторы тысячи рублей приятно удивляет. За 15 минут уровень отрицательных ионов поднимается выше отметки в 1600 единиц, а значит, качество воздуха заметно улучшилось.

«Такая концентрация присуща именно сельской местности, вдали от различных дорог, трасс, автомагистралей», — подчеркнул Калинин.

А вот с дорогим ионизатором возникает проблема. Оказывается, устройство не держится в разъеме прикуривателя, то есть подойдет не для каждого автомобиля. Придерживая ионизатор, специалист все-таки доводит эксперимент до конца, но результат все равно не радует. Концентрация отрицательных ионов не возрастает и составляет меньше 100 на кубический сантиметр.

Получается, из трех приборов реальная польза есть только от одного, самого габаритного. Скорее всего, в корпус устройства за полторы тысячи рублей поместился более мощный ионизатор.

Могут ли ионизаторы очистить воздух в автомобиле

Часто производители обещают, что такие автомобильные аксессуары справятся с еще одной важной задачей — очистят воздух от вредных примесей и едких запахов.

«Замерим концентрацию кислорода и основных показателей. Мы возьмем сероводород, угарный газ и углекислоту», — перечислил эксперт.

Самый эффективный ионизатор работает в течение 15 минут. За это время концентрация угарного и углекислого газа только увеличивается. То есть устройство не способно очистить воздух от загрязняющих веществ.

Не избавит прибор и от посторонних запахов. Он их просто маскирует. Табачный дым или гарь вытесняет приятный запах озона.

Так что полагаться только на ионизатор не стоит. Важно обязательно проветривать салон автомобиля, периодически делать влажную уборку, а еще вовремя менять салонный фильтр.