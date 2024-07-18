Внезапные последствия: врачи предупредили водителей о вреде долгого вождения

Фото: www.globallookpress.com / Voller Ernst / John Drysdale

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Стоит ли мужчинам отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта?

Проблемы с половой активностью могут возникать у водителей, которые долгое время проводят за рулем. Об этом Газете.ру рассказала сексолог Мария Мальцева.

По словам врача, долгое сидение за рулем автомобиля провоцирует застой крови в области малого таза.

«На этом фоне есть риск появления хронических простатитов и аденомы простаты. Риски возрастают, если в организме мужчины есть условно-патогенные инфекции», — пояснила Мария Мальцева.

Для профилактики проблем с потенцией, специалист рекомендует мужчинам-водителям регулярно заниматься физическими упражнениями, делая небольшие перерывы каждые два часа во время вождения и уделяя время оздоровительной ходьбе, а также проходить УЗИ предстательной железы раз в год и наблюдаться у андролога.

Мальцева подчеркнула, что эректильная дисфункция может быть одним из признаков простатита, особенно у мужчин-водителей старше 35 лет. В связи с этим она рекомендовала водителям уделять внимание своему здоровью, включая регулярные физические нагрузки. Ключевым моментом она назвала необходимость делать короткие перерывы каждые два часа во время вождения и заниматься оздоровительной ходьбой. Такие меры помогут снизить риск развития простатита и связанных с ним проблем, обеспечивая мужское здоровье и хорошее самочувствие.

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