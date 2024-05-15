Как у младенца: как к лету избавиться от натоптышей и мозолей на пятках

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Чтобы добиться красивых и здоровых стоп без мозолей и натоптышей, достаточно избавиться лишь от одной вредной привычки.

Летний сезон — время открытой обуви и походов на пляж. Если для одних это счастливая пора, то для других — настоящее испытание. Покрасоваться в шлепках и босоножках мешают непроходящие мозоли и натоптыши, портящие внешний вид стоп. Так еще и любые попытки исправить положение самостоятельно оказываются безрезультатными.

Отчего же пятки сильно грубеют и приобретают некрасивый вид? Можно ли привести их в порядок домашними средствами? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу рассказала подолог Дарья Пономарева.

Почему грубеет кожа стоп и появляются мозоли

Как бы ни хотелось всегда иметь гладкие и мягкие стопы, словно у младенца, в ритме жизни современного человека подобное желание — скорее несбыточная мечта. Почти все время приходится проводить на ногах, простаивая подолгу во время поездок в забитом до отказа общественном транспорте и очередях в магазинах, и это уже не говоря о тех, кто по восемь, а то и двенадцать часов работает без возможности присесть.

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В таких условиях образование мозолей и болезненных натоптышей избежать невозможно. Организм естественным образом пытается защититься от травм, наращивая толстый слой грубой кожи, который при недостаточном уходе приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Кожные дефекты классифицируют по глубине:

Поверхностные — затрагивают только эпидермис (наружный слой кожи). Человек испытывает болезненные ощущения при ходьбе. При должном внимании удается быстро и бесследно залечить.

— затрагивают только эпидермис (наружный слой кожи). Человек испытывает болезненные ощущения при ходьбе. При должном внимании удается быстро и бесследно залечить. Глубокие — затрагивают глубокие слои дермы. Нередко приводят к кровотечению, воспалению и некрозу тканей. Требуют лечения под наблюдением специалиста.

Не менее важно и то, является повреждение сухим или влажным. В последнем случае игнорирование проблемы или же, напротив, стремление самостоятельно справиться с ней, прокалывая водяную мозоль, довольно часто приводит к осложнениям — экземе и грибку.

«Летом эта проблема усугубляется в связи с тем, что мы носим открытую обувь. Происходит более жесткое воздействие на стопу, так как легкая обувь она, как правило, с тонкой подошвой. Если ходим по камням, горячему песку, соответственно, кожа пытается защититься. Из-за этого она становится грубой и сухой», — отметила специалист.

Парадоксально, но тщательный уход может быть даже вредным, потому как важно бороться не с последствиями, а первопричиной огрубения кожи.

Значительно повышают риск возникновения дефектов на стопах следующие факторы:

лишний вес, который давит и растягивает кожу пяток;

агрессивное воздействие — сухой воздух, хлорированная вода, постоянное хождение по жесткой и неровной поверхности;

плоскостопие, пяточная шпора и другие виды деформации стопы;

возраст старше 40-50 лет.

Наибольшие неудобства испытывают люди с сахарным диабетом. При данной болезни нарушается кровоток, из-за чего на ногах появляются язвы. Со временем ситуация ухудшается настолько, что некротические раны практически не заживают, вызывая сильнейшую боль.

Главные ошибки в домашнем уходе за кожей стоп

Для избавления от ороговевшей кожи в домашних условиях чаще всего используется стандартная схема — распаривание и последующее удаление огрубелостей при помощи пемзы или специального лезвия.

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Самостоятельную обработку стоп допустимо проводить только при отсутствии кожных дефектов. Но и при соблюдении всех правил не стоит усердствовать, так как высок риск перестараться и усугубить положение. Особенно негативно на внешнем виде и здоровье пяток сказываются неправильно подобранные инструменты. Тот же брусок пемзы должен быть едва шершавым, ведь чем меньше частички, тем безопаснее получится счистить ороговевший слой.

Сразу после процедур следует нанести на кожу ног увлажняющий крем, дабы всегда поддерживать водный баланс эпидермиса в норме и, следовательно, минимизировать риск появления трещин.

Но все старания окажутся бесполезными, если первопричиной проблемы является гиперкератоз — заболевание, при котором происходит утолщение кожного покрова.

Оно возникает из-за постоянного воздействия агрессивной внешней среды — тяжелый физической труд, хождение по неровной поверхности и другие. В запущенным случаях это приводит к нарастанию слоя толщиной два-три сантиметра, из-за чего даже меняется походка.

Кроме того, и плохо подобранная обувь зачастую становится катализатором проблем со стопами. Неподходящий размер, слишком узкая или широкая модель приводят к образованию тех же мозолей.

«Это может быть сдавливание узкой обувью или слишком жесткая модель. Доктор, как правило, просто глядя на стопу, может предположить причину жалоб», — поделилась подолог.

Как избавиться от мозолей и натоптышей на пятках

Важно понимать, что домашний уход является лишь вспомогательным средством для предотвращения проблем с кожей стоп. При непосредственном наличии мозолей, натоптышей или трещин на пятках наиболее эффективным решением будет консультация и назначения лечения специалистом-подологом.

«Врач всегда задаст нужные вопросы, возможно, заподозрив, какое-то системное заболевание, и назначит необходимое обследование, анализы. Это довольно распространенная проблема, и подходим мы к ней, конечно, с разных сторон», — прокомментировала эксперт.

К сожалению, в кабинете врача большинство пациентов появляется лишь после того, как проблему уже нет сил и возможности игнорировать, постоянно откладывая прием. Обращаться к подологу, занимающемуся лечением заболеваний и профилактикой здоровья стоп, лучшего всего на этапе легких жалоб. Например, если самостоятельно избавиться от огрубелостей на коже не получается.

«Обратиться стоит всегда. Если вы не получаете нужного результата от домашнего ухода или произошли резкие изменения, лучше прибегнуть к помощи врача», – объяснила специалист.

Питание, хоть и не напрямую, но также влияет на состояние кожи в данной зоне. Поэтому врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим и включать в рацион жиры и белки, дабы организм имел возможность быстро обновлять верхний слой дермы, и не стопах образовывались сухие участки.