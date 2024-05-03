«Вас съедят, а меня нет»: братья Запашные рассказали о работе с хищниками в цирке

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Аскольд и Эдгард Запашные постоянно работают с хищниками в цирке. Какие секреты своей профессии готовы раскрыть дрессировщики, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Братья Запашные раскрыли секреты работы с хищниками. Как выполняется трюк с горящим кольцом? И зачем на самом деле дрессировщикам палки? В честь кого из мировых звезд артисты дали имена своим животным? Какие питомцы живут у Запашных дома? И что за трагедия произошла на следующий день после премьеры их нового шоу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Страх либо притупляется, либо отсутствует только у больных людей. Вот и все… Мое счастье заключается, что меня тигр может подойти поцеловать, облизнуть щеку. Вас съедят, а меня нет. У меня с ним контакт налажен», — подчеркнул дрессировщик Эдгард Запашный.

Братья Эдгард и Аскольд Запашные выросли в цирке. За свою жизнь они становились свидетелями многих несчастных случаев, которые происходили с их семьей. Дедушке тигры отгрызли руку, отец трижды попадал в реанимацию из-за нападений хищников. А мать едва не лишилась ног, когда ее схватил тигр. Сами народные артисты России не раз оказывались на волосок от смерти.

«Пробила просто лицо мне когтем. Один раз на меня во время съемки тигрица напала, в ногу вцепилась. Любая из этих ситуаций могла быть смертельной… Это фактически ходящее оружие, то есть оружие, которое обладает ограниченным интеллектом, и при этом все навыки заточены нато, чтобы убивать», — рассказал дрессировщик Аскольд Запашный.

Во время репетиции артисты поделились со съемочной группой «Светской хроники» не только страшными историями, но и секретами. Например, рассказали, как выполняется легендарный трюк с горящим кольцом, против которого так яро выступают зоозащитники.

«Единственная причина, почему он это делает, — потому что этого не боится. Потому что огонь его никогда не обжигал. Если его один раз огонь обожжет, он никогда не прыгнет», — уточнил Аскольд Запашный.

Дрессировщики очень аккуратно готовят хищника к прыжку. Самое главное — не напугать.

«Раздвигается тумба, ставится кольцо, и животное просто в кольцо переходит. Потом прыгает в кольцо. А потом поджигается по чуть-чуть. Сначала чуть-чуть, животное знакомится с огнем. Видит, что этот огонь просто есть. Но до него животное в принципе никогда не достает, не успевает обжечься», — объяснил артист.

Запашные открыли еще одну тайну: почему всегда подходят к зверям с палкой в руках. Уверяют, что она нужна вовсе не для того, чтобы бить. Да и не спасет в случае реальной опасности.

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«В первую очередь это дистанция. То есть это то, что позволяет мне сокращать дистанцию и не позволяет ему ко мне приблизиться. Для того, чтобы он просто не достал. Второе — это указка, то есть как удлиненная рука получается», — рассказал дрессировщик Запашный.

Но за столько лет на манеже братья привыкли к риску. Они уже не представляют жизни без своих четвероногих артистов. Причем Эдгарду и Аскольду мало животных на работе. Дома у них тоже по несколько питомцев. Правда, общения с кошками им, видимо, хватает. В обычной жизни братья предпочитают собак.

«У меня дома три собаки, три чихуа, маленькие собачки. Меня семья уговорила на маленьких собак, потому что много путешествовали и не хотелось обременять кого-то, оставляя большое животное на попечительство», — поделился Аскольд Запашный.

Пока дрессировщики путешествуют с собачками, в цирке их ждет кошачья команда. Причем звездная. У Запашных уже давно сложилась традиция называть животных в честь мировых знаменитостей.

«Был у нас тигр по кличке Мэрилин. С Мэрилин Мэнсоном мы согласовывали. Филипп — лев. В честь Филиппа Киркорова назван. Жанна у нас тигричка, которую уже на пенсию мы отправили. Она, слава богу, до сих пор жива. Она в честь Жанны Фриске», — уточнил дрессировщик.

Но недавно Эдгард и Аскольд решили нарушить это негласное правило.

«К нам приехал львенок из Мариуполя уже Зевсом. А у Зевса кто должен быть? Брат. Тигренок. Его близкий друг. Решили Аидом назвать», — рассказал Эдгард Запашный.

В последние несколько месяцев все время братьев отнимала подготовка к масштабному шоу. В день премьеры воздух за кулисами можно было рубить мечом. Запашные очень волновались. После шоу вся труппа выдохнула с облегчением. Они не подозревали, что завтра случится беда.

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22-летняя эквилибристка Влада Морозова умерла на следующий день после премьеры. Девушка отработала номер и едва успела зайти за кулисы, как потеряла сознание. Приехавшие в цирк врачи не смогли спасти артистку.

«Очень жалко, конечно. Девчонка молоденькая, перспективная и жизнелюбивая была. Такая была большая трагедия, конечно, в нашем цирке», — признался дрессировщик Запашный.

Предварительной причиной называют гипогликемию — резкий упадок уровня сахара в крови. По сообщениям прессы, Влада длительное время принимала препараты, снижающие аппетит. Она боялась поправиться и весила около 40 килограммов.

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«Она просто самостоятельно себя истощила в погоне за какими-то своими, скажем так, идеалами красоты и физических возможностей, что вызвало остановку сердца», — сказал артист.

После трагедии на Запашных вылилось много негатива. Нашлись те, кто обвинил их в равнодушии. Дрессировщиков это возмутило.

«Пытались эту ситуацию переложить вину на нас с братом. Один *******, можно я скажу слово? По-другому нельзя. Он даже поехал в город, где проходило отпевание. И там ходил среди людей, шустрил, спрашивал: а вот она то, а вот это расскажите. Пытался найти, за что зацепиться. Понимаете? Виноватых никого не было, она сама себя погубила», — подчеркнул Аскольд Запашный.

По словам дрессировщика, Владу пытались вразумить и коллеги, и близкие. Однако это не помогло.

«Ее молодой человек, ее мама, ее руководитель и мой брат-директор цирка ей говорили. Она вроде прислушивалась. И плюс-минус как-то… Но все равно какая-то у нее зависимость появилась от постоянного похудения», — высказался Запашный.

В цирке все до сих пор потрясены случившимся. Но, возможно, трагическая история гимнастки заставит других артистов бережнее относиться к своему здоровью.