«Мама, я так устала»: 22-летняя эквилибристка из цирка Запашного предчувствовала собственную смерть

Фото: Instagram* / morozovaaa.v

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Юную артистку сгубило трудолюбие, считает ее родительница. Что же произошло на самом деле?

История о трагической гибели 22-летней эквилибристки Московского Большого цирка Влады Морозовой до сих пор не оставляет никого равнодушным. В роковой день 9 марта после выступления в цирке юной артистке стало резко плохо, и она потеряла сознание. За ее жизнь боролись три бригады скорой помощи и врачи Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, но спасти ее не удалось. Оказывается, Влада незадолго до смерти призналась маме о плохом самочувствии.

«За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», — поделилась ее мама Наталья Кузьминичева с aif.ru.

Также мама эквилибристки опровергла версию о том, что причиной гибели стали специальные препараты для борьбы с весом. Влада весила чуть больше 40 килограммов при росте 160 сантиметров. По словам Натальи, дочка всегда была стройной. Она с трех лет занималась спортом.

«Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. Но это у нас семейное, я тоже небольшая и худенькая. В сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в Интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой», — уверяет Наталья.

Но при этом мама Морозовой подтвердила, что Влада принимала таблетки для контроля веса, так как в детстве в секции ее называли полненькой. Эту же информацию сообщили врачи, которые нашли в организме Влады следы диуретика. Сама Наталья считает, что ее дочь могла контролировать дозу и никогда бы не причинила себе вред.

Накануне смерти

Эквилибристка накануне гибели успела отдохнуть в отпуске на море со своим молодым человеком. Об этом написал генеральный директор учреждения, известный дрессировщик Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. Он также показал результаты медицинского обследования, которое было проведено Морозовой 29 января. Противопоказаний для продолжения работы выявлено не было.

Девушка спокойно готовилась к новому шоу. И вот в роковой день Морозова должна была отыграть сразу две постановки. Утренняя прошла без эксцессов и завершилась по плану. Перед вечерней штатные врачи цирка осмотрели девушку и вынесли вердикт — выступать Морозовой можно.

По задумке, в иллюзионном аппарате должны были находиться три девушки, в числе которых была и Морозова. Коллеги погибшей уже после трагедии отмечали, что Влада была в хорошем настроении перед выступлением.

То, что происходило дальше, в большей степени было похоже на страшный сон: уже за кулисами Морозова потеряла сознание. Находившийся рядом с ней коллега подхватил девушку под руки, а затем побежал с ней к медицинскому кабинету.

«Он на весь цирк кричал: «Врача, пожалуйста!» — вспоминает Запашный в сети.

На тот момент 22-летняя Влада находилась уже в скрюченном состоянии.

Около восьми часов в цирк приехали врачи скорой помощи. Несколько часов они оказывали помощь на месте, а затем вывезли Владу в тяжелом состоянии на каталке. В 20:27, рассказал Эдгард Запашный, эквилибристка была еще жива.

«Над ее спасением трудились три бригады скорой помощи. Они делали прямой массаж сердца, подключали к аппаратам, боролись за ее жизнь. Они сделали все, что могли», — рассказал он в Telegram-канале.

Около получаса, подчеркнул Запашный, весь штат цирка дежурил у медицинского кабинета и ждал новостей. Коллеги юной артистки стояли в растерянности, на них не было лиц. Скончалась Влада в реанимации.

«Идеальный работник»

Telegram / Большой Московский Цирк / greatcircus_ru

Эдгар Запашный в беседе с MSK1.RU отмечал, что Влада была идеальным работником. Она всегда проявляла инициативу, была очень трудолюбива и всегда всех выручала.

«Влада пришла к нам по окончании циркового училища, до этого она занималась спортом. В цирке проработала несколько лет. Влада была девушкой очень хорошей, порядочной, отзывчивой, живой, компанейской, душой коллектива. В нашем цирке ее любили все. Влада никогда не принимала участия ни в каких-то скандалах, ссорах и склоках и всегда со всеми находила общий язык. Поэтому все так больно восприняли ее уход. Мы все глубоко сожалеем, все сильно расстроены. Посвятили Владе два спектакля», — поделился Запашный.

Юная артистка за свою короткую жизнь успела завоевать золото с коллегами на международном цирковом фестивале «Принцесса цирка» за номер «Джигитки на лошадях». Влада смогла за три месяца освоить сложные трюки, хотя до этого на лошади никогда не сидела.

«Влада была очень перспективной артисткой. Мы все ценили ее, прежде всего, за трудолюбие. Благодаря подготовке Влады ребята показывали вместе с ней очень серьезные результаты», — признавался народный артист РФ.

Представитель известной цирковой династии Запашных Эдгард рассказал, что у девушки не было вредных привычек — Влада не пила, не курила и на здоровье не жаловалась. Никто никогда не подходил к директору цирка и не говорил о том, что она перебарщивает, что сильно устала и ей нужны выходные. Также он подчеркнул, что говорил Владе не увлекаться слежкой за весом, и она обещала быть осторожной.

Спустя несколько дней после трагедии 12 марта в Городской клинической больнице № 1 имени Пирогова прошло прощание с артисткой. В больнице собрались родные и близкие эквилибристки. Они ждали гроб с телом 22-летней девушки с цветами и ее фотографиями в руках. После гроб вынесли и погрузили в машину вместе с цветами. Он был белым. В последний путь Владу сопроводили аплодисментами.

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