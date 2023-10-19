Братья Запашные ответили на обвинения в жестоком обращении с животными

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Они также раскритиковали законопроект, который предлагает запретить деятельность цирков с участием зверей.

Братья-дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные посетили заседание Госдумы, в рамках которого в их адрес выдвигались обвинения в жестоком обращении с животными. Эдгард Запашный в беседе с 5-tv.ru поделился, как прошло заседание.

Общественность и зоозащитники обратили внимание на дрессировщиков после публикации в Сети видео, на котором они якобы избивали тигров. Братья признались, что в их профессии рукоприкладство по отношению к зверям имеет место быть, однако это, скорее, необходимость в исключительных случаях.

«Драки с животными, к сожалению, имеют место быть со статистикой примерно раз в полгода или раз в год <…> Да, когда животные идут убивать друг друга, человек вынужден и обязан принимать меры», — прокомментировал Эдгард.

По его словам, опубликованное видео — это нарезка тех самых «исключительных случаев» за пять лет. Более того, братья самостоятельно публиковали эти кадры в общий доступ, однако зоозащитники, отметил собеседник, не стали разбираться в ситуации.

Братья Запашные в рамках заседания нижней палаты также выступили против законопроекта о запрете деятельности цирков с участием животных. По итогам встречи, Эдгард Западный также усомнился в компетентности ее участников.

«Из пяти депутатов, присутствующих на этом заседании, четыре не поддержали инициативу, и это все разные партии. Я убежден, что у этой инициативы нет будущего», — добавил он.

Запашный выразил уверенность, что адекватная позиция одержит победу. Однако, признал он проблемы есть, но их возможно решить совместными усилиями. Виной всему сейчас — зоорадикализм, резюмировал Запашный, при котором люди видят только плохое.

Ранее 5-tv.ru писал, что драка с участием труппы Эдгарда Запашного произошла в Перми.