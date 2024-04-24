«Орала так, что сорвала голос»: Лариса Долина рассказала о нападении незнакомца

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Певица Ларисе Долиной не раз приходилось преодолевать трудности, которые сломали бы многих людей. Как ей удается всегда идти вперед, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина раскрыла шокирующие подробности своей жизни. Из-за чего народную артистку РФ однажды чуть не убили? И как ей удалось избежать трагедии? Какие еще экстремальные ситуации случались со звездой? Зачем она украла из больницы собственную дочь? И за что посадила за решетку назойливого поклонника? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То, что в моей жизни было отрицательного и плохого. Моя память очень избирательна. Я дала ей задание: не помнить ничего плохого… Меня эти все негативные истории, наоборот, возрождали. Они давали мне силы и уверенность. Ах, я вам не нравлюсь? А я все равно пойду вперед», — призналась артистка.

Прежде чем стать главной дивой российской эстрады, Лариса Долина прошла тернистый путь. Сначала ей запрещали становиться певицей родители. Потом вставляли палки в колеса чиновники.

«Первая часть жизни Ларисы Долиной — это преодоление, это доказательство, это закрытые эфиры, это закрытые какие-то концертные площадки, это неверие», — высказался актер Александр Олешко.

«“Я ее не выпущу на сцену. Она же джазовая певица». То есть нельзя на сцену Кремлевского Дворца съездов выпускать джазовую певицу. А я ведь пела по-русски. Это была песня Исаака Дунаевского. И там не было никаких импровизаций, никакого джаза не было. Просто аранжировка была немножко осовремененная», — объяснила Долина.

Но в жизни звезды были и по-настоящему опасные моменты. В одном из недавних интервью она призналась, что чудом избежала смерти, когда в подъезде ее полоснул ножом незнакомец. А потом другой негодяй пытался изнасиловать артистку.

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«Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал. Об этом никто не знал, кроме моих двух подруг», — рассказала Долина.

Все это произошло, когда юная Лариса жила в Армении и пела в ресторане. В те времена это считалось дерзким вызовом. Долина была единственной женщиной в Ереване, выступавшей в заведениях общепита.

«Я в один момент собрала чемодан и без разрешения родителей улетела в Армению по приглашению. Тогда я пошла в ресторан работать», — вспомнила звезда.

«Она, конечно, человек с таким стержнем. Он всегда вызывал во мне такое огромное уважение. Он всегда вызывал во мне потрясение, профессиональное прежде всего», — выразил свое мнение актер Игорь Коробейников.

Доставалось артистке и от назойливых поклонников. Долина всегда приветлива с фанатами. Но если они переходят границы дозволенного, терпеть не будет. Бывали случаи, когда певице приходилось даже обращаться в правоохранительные органы.

«Сначала любовь. Потом, когда я сказала, что не отвечаю, то есть он понял, что я не отвечаю на его чувства, стали угрозы», — рассказала Лариса Долина.

В какой-то момент певица всерьез испугалась за свою жизнь.

«Мог там, например, кинуть мне цветы в лицо… То есть я тебя убью и все. Пришлось обратиться в милицию. Обратилась. Его вычислили по звонку», — уточнила она.

В итоге из-за своей чрезмерной настойчивости фанат оказался за решеткой.

«Правда, на два с половиной месяца всего. Тогда это считалось хулиганством. Как хулиганство большие сроки не предусмотрены. Он меня сильно тогда достал. Прям очень сильно», — призналась звезда.

Лариса Александровна не раз говорила, что именно сила духа часто помогала ей выпутываться из передряг. Не паниковать в сложной ситуации и принимать верные решения. Так было, когда Долина спасала свою новорожденную дочь.

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«Очень болезненная. Была маленькая, худенькая. И когда мне ее показали первый раз, она была не просто желтая, она была зелено-желтая. И, конечно, страх был ужасный», — объяснила Долина.

Ангелина родилась с гемолитической желтухой. Ей потребовалось лечение в больнице. Вот только новоиспеченной маме об этом не сказали.

«Я прихожу на выписку. Говорю: „Где мой ребенок?“. — „А его увезли“. Вы можете себе представить состояние матери, у которой увезли ребенка? — „Куда?“. — „Мы не знаем“. Я прыгнула в такси в рваном халате, в медицинском, в котором лежала на сохранении. И поехала искать дочь. Восемь часов. По всей Москве», — рассказала артистка.

Лишь к вечеру Долина нашла девочку. Когда певица зашла в бокс, где лежала малышка, она замерла от ужаса.

«Вот такие черные тараканы на всем умывальнике. Это инфекционный бокс. У ребенка температура под 40, я смотрю градусник. И никого нет: ни медсестры, ни врача. Я начинаю орать на весь коридор», — вспомнила звезда.

Лариса Долина не могла оставить дочь в таких условиях. Пока персонал отвлекся, схватила младенца и выскочила на улицу.

«Мы через первый этаж ее выкрали и увезли домой. Без документов, без всего. Мне важно было увезти ее оттуда. Потому что если бы я еще сутки там продержала, ребенка не стало бы», — уверена исполнительница.

Сейчас Ангелина — взрослая женщина. У нее подрастает дочь Александра. Долина обожает внучку. И боится даже представить, какой была бы ее жизнь, не прими она тогда в больнице смелое решение.