Фурор на модном показе: чего боялась Лариса Долина перед выходом на подиум

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Лариса Долина привыкла к сцене и всеобщему вниманию. Чего же тогда боялась звезда перед выходом на подиум, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лариса Долина произвела фурор на модном показе. Какой необычный образ примерила на себя народная артистка России? Почему она волновалась перед показом? Из-за чего Долина может выйти из себя? И за что певица посадила за решетку назойливого поклонника? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Эта вера в себя помогла мне преодолеть очень много сложностей. А их у меня было столько. Хватило бы на несколько жизней», — заявила артистка.

За полвека на сцене Лариса Долина выходила к зрителям в разных образах. Платья в пол, дерзкие мини-юбки, строгие брючные костюмы. Но триколор певица еще ни разу не надевала.

«Стиль — это такая история, которую должен сопровождать. И быть не отдельно от человека, а должен быть его продолжением. Надо этому учиться. Опыт приходит с годами. У меня не сразу все получалось», — высказалась звезда.

Долина принимала участие в модном показе. И дизайнер подобрал для нее эффектный наряд: блестящий комбинезон и накидку в цветах российского флага. Проход Ларисы Александровны по подиуму не оставил равнодушным никого.

«Она выглядит, конечно, гораздо лучше многих своих сверстниц. Это, конечно, очевидный факт», — выразил свое мнение певец Прохор Шаляпин.

Артистка призналась: идти было тяжело. Роскошная накидка весит почти четыре килограмма. Но костюм Долиной понравился. Красивый и патриотичный. После показа он достался ей в подарок. И теперь звезда планирует выступать в нем на концертах.

«У меня гардероб полон вещей российских дизайнеров. Это касается и обуви, и одежды, и верхней одежды», — подчеркнула певица.

Долина старается из каждого уголка страны привезти что-то оригинальное. Она активно гастролирует. Приезда артистки с нетерпением ждут в каждом городе. После концерта у служебного входа каждый раз дежурит толпа фанатов с цветами и подарками. Артистка старается уделить им внимание. Конечно, если поклонники не переходят границу дозволенного. Этого звезда не любит.

«У меня таких, на самом деле, не очень много поклонников, неадекватных. В основном они нормальные, адекватные люди. У меня много фан-клубов по всей стране. И они какие-то такие все нормальные люди, слава богу», — отметила Долина.

Давала джазу: о чем жалеет Лариса Долина

Но бывали случаи, когда певице приходилось даже обращаться в правоохранительные органы.

«Мне пришлось это сделать, потому что только появились мобильные телефоны. Ни сна, ни отдыха. Ни ночью, ни утром, ни днем. Угрозы. Сначала любовь. Потом, когда я сказала, что не отвечаю, то есть он понял, что я не отвечаю на его взаимные чувства, стали угрозы», — вспомнила Лариса Долина.

В какой-то момент исполнительница всерьез испугалась за свою жизнь.

«Я три с половиной года прожила в гостинице „Россия“. И он дежурил возле гостиницы. Мог, например, кинуть мне цветы в лицо. Не подарить, а в лицо кинуть. Такая любовь у него была. То есть я тебя убью и все. Пришлось обратиться в милицию. Обратилась, его вычислили по звонку», — рассказала артистка.

В итоге из-за своей чрезмерной настойчивости фанат оказался за решеткой.

«Правда, на два с половиной месяца всего. Тогда это считалось хулиганством. Как хулиганство большие сроки не предусмотрены. Он меня сильно тогда достал. Прям очень сильно», — призналась Лариса Долина.

Певица всегда умела постоять за себя. Она прошла множество испытаний. Тяжелое, бедное детство, неудачные браки. В Советском Союзе ей запрещали выходить на сцену. Чиновников не устраивал ее репертуар.

«“Я ее не выпущу на сцену. Она же джазовая певица». То есть нельзя на сцену Кремлевского Дворца съездов выпускать джазовую певицу. А я ведь пела по-русски. Это была песня Исаака Дунаевского. Просто аранжировка была немножко осовремененная», — объяснила Долина.

С годами у нее сложился образ «железной леди». Но сама артистка уверяет: она такой же человек, как и все. Со своими переживаниями и страхами. Каждый раз нервничает, когда выходит на сцену.

«Это нормально абсолютно для артиста. Если артист не волнуется перед выходом на сцену, он не артист. Так всегда мне говорили мои старшие товарищи (актеры, народные артисты)», — заявила певица.

Перед модным показом Долина тоже сильно переживала. Боялась, что не сможет пройтись красиво.

«Очень волнительно. Волнительно, потому что одно дело петь, стоя на сцене, иногда двигаясь. А другое дело просто пройти. Причем красиво пройти. Волновалась, чтобы не упасть», — призналась исполнительница.

Но тревоги оказались напрасными. Лариса Долина в очередной доказала всем, что она профессионал. И легко справляется с любыми задачами.