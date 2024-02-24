Давала джазу: о чем жалеет Лариса Долина

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Россияне гордятся тем, что на отечественной эстраде есть такой мощный вокал.

Народная артистка России Лариса Долина обладает практически самым мощным джазовым вокалом в стране. Она не скрывает свой талант и не боится быть самобытной, настоящий профессионал своего дела. И самое удивительное, что изначально юная Лариса не планировала становиться артисткой.

В детстве Долина мечтала стать переводчицей или дипломатом, она делала ставку на изучение английского языка, несмотря на то, что с юности имела очень красивый голос и стопроцентный музыкальный слух, любую мелодию схватывала налету. Вскоре родители таки отдали ее в музыкальную школу, где будущая знаменитость научилась играть на рояле и скрипке.

Ее родители жили небогато, какое-то время в детстве Долиной семья ютилась в полуподвальной коммуналке Одессы. Переехали они из Баку. Отец трудился то строителем, то стекольщиком на заводе. Мать работала машинисткой. Для своей дочери оба желали лучшей доли.

В возрасте 12 лет Лариса впервые вышла на сцену в составе профессионального коллектива. А далее она уже не представляла свою жизнь без музыки. Участвовала в конкурсах, пела в различных ансамблях. И даже школу окончила экстерном, чтобы не отвлекаться от концертов.

В 16 лет она уже была известной в Одессе певицей, выступала в популярном городском ансамбле, пела в самом крутом по тем временам одесском ресторане. А потом ее предложили место солистки в ереванском ансамбле «Армина».

И Долина переехала в Закавказье. Надолго она в том ВИА не задержалась. Поработала в национальном оркестре Армении, затем стала солисткой ансамбля эстрадной песни Азербайджана.

А потом голосистую барышню с ярко выраженными джазовыми интонациями в вокале заметил руководитель оркестра «Современник» Анатолий Кролл. Девушку пригласили в оркестр, специально под нее подготовили джазовую программу.

Для молодой певицы это был настоящий прорыв. В составе оркестра Долина объездила с гастролями половину Советского Союза. Но джаз — все же музыка специфическая. Как говорят, на любителя. Ни народной славы, ни денег на ней не заработать.

И Долина это прекрасно понимала. Поэтому подалась в эстраду и начала сольную карьеру. И это было попадание в самое яблочко. Артисток с такими вокальными данными и тогда на нашей эстраде было немного.

С певицей сочли за честь сотрудничать самые видные советские авторы. Долина записывала музыку к фильмам, сама снималась в кино. Ее хиты точно слышал каждый: «Льдинка», «Половинка», «Не забывай» и, конечно же, самый главный ее шлягер на стихи Михаила Танича «Погода в доме».

Интересно, что профессиональное музыкальное образование Долина получила лишь к тридцати годам — в 1984 году окончила эстрадное отделение Гнесинки в Москве. А теперь уже преподает сама. С 2016 года заведует кафедрой Московского института культуры и обучает студентов джазовому вокалу.

Певица темпераментна как на сцене, так и в личной жизни. Три раза вступала в брак. Первым ее супругом стал джазовый музыкант «Современника» Анатолий Миончинский. В браке они прожили семь лет. Родилась дочь Ангелина. Но пристрастие мужа к алкоголю, постоянные сцены ревности разрушили семью.

Вторым супругом успешной певицы стал гитарист и продюсер Виктор Митязов, с которым они прожили более десяти лет. Но и этот брак не сложился.

Долина ушла к музыканту Илье Спицыну, который был младше ее на 13 лет. С ним они прожили вместе восемнадцать лет. Но все в этой жизни когда-нибудь заканчивается. Пара рассталась в 2016 году.

С тех пор Долина зареклась выходить замуж и сконцентрировалась на работе и воспитании внучки Александры. И даже записала с ней совместную песню. А еще она планирует открыть собственный джаз-клуб.

По слухам, студенты жалуются на Ларису Александровну. Слишком уж она как преподаватель строгая. Но именно так и выявляют настоящих талантов. Возможно, благодаря Долиной на нашей эстраде появятся новые хорошие артисты.

Звезда признавалась, что в свое время ей тоже спуску не давали, и она многого добилась сама. За это певице никогда не было стыдно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о реакции Ларисы Долиной на спецоперацию.