Красота требует жертв: какая опасность поджидает любительниц пухлых губ в кабинете косметолога

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Какие инъекции провоцируют отек лица? Может ли увеличение губ закончиться летальным исходом?

Когда-то иметь пухлые губы было несбыточной мечтой миллионов женщин. Но с развитием инъекционной косметологии у каждой появилась возможность стать похожей на голливудскую звезду. Правда иногда ценой своего здоровья. Чем опасны косметологические уколы? Какие вопросы должен задать косметолог перед процедурой? И что можно найти в круглосуточном салоне красоты?

На все вопросы узнала ответы программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасно увеличение губ

Давно грезившая пухлыми губами Светлана Нестерова пришла за исполнением желаний, а получила одну большую проблему на лице.

«Мне стало плохо, в теле чувствовалась слабость, поднялась температура, губы раздулись до каких-то гигантских, нереальных размеров», — вспомнила пострадавшая.

В составе препарата был лидокаин — средство, которое добавляется, чтобы облегчить болезненность процедуры. Но Светлана из тех, кому анестетик противопоказан.

«Никаких вопросов не задавали, к примеру, есть ли у меня аллергия? Никакой паспорт кожи мне не делали. Меня посадили на кресло и просто показали средство, которое колят в губы, как оно называется, и все», — рассказала Нестерова.

Мало кто спрашивает о наличии дипломов об образовании и проверяет квалификацию. Однако это крайне важно и может уберечь от опасности.

Откуда пошла мода на пухлые губы

Мода на пухлые губы пришла из США. После того, как зрители популярного шоу про семью Кардашьян заметили изменение формы губ у участницы Кайли Дженнер, начался настоящий бум. Процедура с инъекциями гиалуроновой кислоты стала мировым трендом.

В 2018 году губы увеличили более 2,8 миллионов американок. В том же году модель Кайли Дженнер призналась, что избавилась от филлеров и гиалуроновой кислоты. Однако тренд уже распространился по всему миру.

Почему многие женщины хотят увеличить губы

Одной из причин изменения формы является асимметрия, которую поможет исправить только косметология. Но зачастую, сделав, как говорят в этой сфере, 0,5 миллилитров, девушки не останавливаются.

Иногда на изменения их толкают мужчины, а точнее миф о том, что им нравятся пухлые губы. Нехитрым путем специалисты решили проверить это утверждение.

Показали нескольким молодым людям две фотографии одной и той же девушки до косметологических процедур и после.

«Какая вам девушка больше нравится? Вот такая, когда у нее нет никаких косметологических процедур, нет никаких усовершенствований своего внешнего вида? Или когда она уже, собственно, немного преобразилась?», — спрашивал эксперт.

«Если сейчас посмотреть на всех современных девушек, они все как под копирку. У всех губы надутые, скулы увеличенные. И, соответственно, форма лица практически у всех одинаковая. То есть нет той индивидуальности, которая была раньше», - поделился мнением опрошенный.

Ни один из опрошенных не выбрал фото героини после изменений внешности. Получается, большие губы — это про желание нравиться себе, а не мужчинам. Впрочем, как отмечают специалисты, тенденция на гипертрофированные формы сбавила обороты.

«Сейчас все все-таки больше за красивые пухлые губы, но натуральные, чтобы они не смотрелись как прилепленные. К примеру, как огромные губы на маленьком лице», — поведала дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

Какие нормы должен соблюдать косметологический салон

Эксперты нашли круглосуточный салон красоты на Юго-Западе Москвы, где предлагают инъекции для увеличения губ. Позвонили, записались на процедуру. По приезде они были шокированы. Студия косметологии — это две небольших комнатки прямо в свадебном салоне. А специалист была готова сразу проводить процедуру на грязной кушетке в полной антисанитарии.

При этом женщина заверяла: она по образованию медсестра, только вот предоставить диплом или какие-то другие документы, подтверждающие ее квалификацию, не смогла.

“У меня сейчас с собой нет диплома, но здесь вот сертификат от препарата есть», — отвечала женщина.

Препараты для инъекций в этом салоне тоже хранят с нарушением всех требований — маленький холодильник используют не только в профессиональных целях.

“Вы еще еду тут заодно храните, да?», - спрашивала эксперт.

«Да», - согласилась работник.

Специалист взяла время подумать, а на следующий день вернулась уже в сопровождении полиции. Салон моментально опустел, хотя осталась запись видеонаблюдения с прошлого посещения.

«Я там снимаю просто кушетку за пятнадцать тысяч рублей, я не могу каждый раз приходить и делать инъекции, потому что у меня дети, я как бы не работаю», - оправдывалась женщина.

Эксперты программы направили заявление в полицию и жалобу в Росздравнадзор. Поэтому в ближайшее время салон красоты ждет проверка.

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Важно помнить: любое инвазивное вмешательство связано со многими рисками и может нанести непоправимый вред здоровью вплоть до летального исхода.

«Клиника должна иметь соответствующую лицензию на оказание таких услуг. Врачи должны иметь профильное образование. Если этого нет, конечно, к такой клинике даже близко подходить нельзя», — объяснил адвокат Тимур Матвеев.

Если человек все же решился на подобную процедуру, эксперты рекомендуют не экономить и обращаться в сертифицированную клинику. Специалисты должны иметь медицинское образование, знать о побочных реакциях, уметь оперативно оказать первую помощь в случае негативных последствий, а также соблюдать санитарные нормы. Подозрительные круглосуточные салоны и косметологов, готовых оказать услуги на дому, стоит обходить стороной.