Это не лечится: чем опасен вирус герпеса и можно ли умереть от простуды на губах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Несвоевременное лечение простуды на губах может привести к летальному исходу.

Осенью, когда на улице с каждым днем становится все прохладнее, обостряются многие вирусные заболевания. Нередко в данный сезон дает о себе знать и простуда на губах. Покраснения и болячки в области рта — довольно неприятный симптом. Но если подобные признаки до этого никогда не беспокоили, стоит обратить на них особое внимание.

Конечно, точный диагноз поставит только врач, но чаще всего таким образом проявляется герпес. На первых стадиях данная инфекция может нанести серьезный удар по здоровью и привести к серьезным осложнениям.

Как происходит заражение герпесом и можно ли себя обезопасить от заболевания, эксклюзивно Пятому каналу рассказал эпидемиолог Николай Крючков.

Что такое герпес

Герпесом называют группу вирусных заболеваний, поражающих кожу, слизистые рта, носа, глаз, половых органов, а также влияющих на работу нервной системы.

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Существует несколько разновидностей инфекции, способных запустить неприятные процессы в организме. Две самых распространенных группы вируса именуют простым герпесом. При первом типе обычно возникают простуда на губах и иные проявления на лице и теле: кожные высыпания, воспаления оболочек глаз и так далее. Ко второму же относят генитальный герпес, который является одним из заболеваний, передающихся половым путем.

К герпесу также относят вирусы, вызывающие ветряную оспу и опоясывающий лишай, мононуклеоз (болезнь, негативно сказывающаяся на работе печени, почек, лимфатических узлов), цитомегаловирусную инфекцию (поражение желудочно-кишечного тракта, дыхательной и мочеполовой систем). Некоторые другие виды не до конца изучены, потому как встречаются гораздо реже. Но они также могут стать причиной хронических заболеваний.

Какие симптомы выдают герпес

Исследования ученых выявили, что герпес — одно из самых распространенных заболеваний. Данный вирус поразил больше половины населения земного шара.

«У нас примерно восемь миллиардов человек живет на планете, из них больше половины, по оценкам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. — Прим. ред.), заражены либо первым, как правило, либо в меньшей степени вторым типом вируса. <…> Среди взрослого населения до 50 лет две трети — больные простым герпесом», — привел статистические данные эпидемиолог.

Но смертельная опасность данного вируса зачастую преувеличивают. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или периодически человек страдает от:

высыпаний на коже;

зуда, жжения и боли в пораженных участках;

воспаления оболочек глаз (кератита);

повышенной температуры в очагах инфекции.

Серьезные проявления также возможны. Как правило, такое случается в первый год после заражения или в ситуациях, когда иммунитет пациента сильно ослаблен, но, как отметил специалист, такую картину можно встретить довольно редко.

«Если мы разделим количество тяжелых эпизов и количество летальных исходов на все случаи этого заболевания, то смертности там мизерный процент получается», — прокомментировал эксперт.

Как происходит заражение герпесом

Подхватить инфекцию можно при непосредственном и даже непродолжительном контакте с зараженным:

воздушно-капельным путем (например, от кашляющего попутчика в вагоне метро);

бытовым (при использовании одной и той же посуды с носителем инфекции);

половым.

Иногда ребенок заражается герпесом от матери внутриутробно или во время родов. И это одна из наиболее опасных ситуаций.

«Известны сразу после родов случаи заражения герпесвирусной инфекцией. В результате может возникнуть очень тяжелое поражение, поэтому здесь, конечно, очень важно именно в этот период выявить риск заболевания», — отметил эксперт.

Передается вирус и при совершенно обычных действиях: поцелуе и прикосновении к коже. Часто инфицирование происходит в детском возрасте, в первые пять лет жизни.

«Вирусные частички выделяются в очагах, как правило, то есть в большей степени источник герпеса — это язвы, высыпания. Они очень заразные. И при контакте даже с неповрежденной кожей вполне вероятно заражение», — описал механизм распространения заболевания эксперт.

Заразиться малыши могут от родителей дома или сверстников в детском саду. Мальчики и девочки на этом этапе развития очень общительны и любознательны, а еще нередко обладают дурной привычкой: пробовать на зубок все, что попадается под руку. Через игрушки и другие общие предметы тоже может происходить передача герпеса у подобной группы пациентов.

Опасность инфекции также состоит в том, что зачастую его носитель даже не подозревает о наличии у себя этого вируса, потому как заболевание в большинстве случаев протекает бессимптомно: герпес просто проникает в организм, прячется в нервных клетках и до поры до времени находится там в неактивном состоянии.

«Заражение возможно и в случае, если у источника нет никаких проявлений, даже очагов. Но периодически происходит усиление вирусовыделения, и при контакте, например, со слюной, просто между кожей происходит инфицирование. Другое дело, что опять же в подавляющем большинстве случаев оно остается без симптомов», — рассказал эпидемиолог.

Какие факторы провоцируют обострение герпеса

После заражения избавиться от заболевания невозможно. Вирус может всю жизнь находиться в организме человека, но не давать о себе знать или вызывать симптомы только в период обострений.

Существует множество факторов, которые провоцируют усиление проявлений герпеса. Чаще всего на этот показатель влияют погодные условия:

холод, особенно в период смены сезонов;

инсоляция — сильное облучение ультрафиолетом.

Приводить к обострению способно и психоэмоциональное состояние. Если человек постоянно находится в стрессе, тогда болячки на его лице и губах будут возникать чаще. Усиливают проявления также несбалансированный рацион и вредные привычки.

«Питание, может быть одним из факторов обострения, но далеко не единственным. Есть очень широкий спектр. Более часто (воспаления появляются. — Прим. ред.) от воздействия температур», — отметил специалист.

В чем состоит смертельная опасность герпеса

Если говорить о первом типе вирусов, то риск умереть от его проявлений наиболее высок в первый год заболевания. Генитальный герпес к летальному исходу практически не приводит.

«В принципе, возможность умереть от герпесвирусной инфекции либо первого, либо второго типа есть. Правда, это довольно редкие события. Ассоциированы они, как правило, <…> c менингоэнцефалитом — воспалением оболочек головного мозга и его тела. В этом случае, если возникает такое вирусное воспаления, то без своевременно начатого лечения действительно летальность заметно повышается», — отметил эксперт.

Таким образом, в первый год после заражения нужно особое внимание уделить проявлениям заболевания, поскольку менингоэнцефалит серьезно поражает работу головного мозга. Симптомами серьезного осложнения являются:

высокая температура;

светобоязнь;

сложность сгибания мышц шеи;

тошнота;

головные боли;

головокружение;

неврологические проявления (в зависимости от той зоны мозга, которую поразила инфекция).

Однако выявить причину такого состояния довольно сложно, потому что к данносу заболеванию приводят и другие инфекции. Только врач по результатам анализов способен определить истинную причину проблемы.

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Также опасно заразиться герпесом, когда иммунная система ослаблена. Это происходит во время химиотерапии, при приобретенных иммунодефицитах (например, ВИЧ) или в период мощных перестроек в организме (при беременности и возрастных изменениях). В таком случае высока вероятность тяжелого течения болезни и даже летального исхода.

«Тут действительно есть далеко ненулевые шансы умереть или получить тяжелые долгосрочные осложнения. Но если человек уже болеет долго, и, в общем, у него нет каких-то состояний, <…> человек не умирает, он на протяжении всей жизни продолжает периодически болеть и выздоравливать», — пояснил эксперт.

Своевременное обращение за медицинской помощью при герпесе особенно нужно пожилым людям, поскольку с годами иммунитет снижается, поэтому после 60 лет следует более тщательно подходить к профилактике различных инфекций, в том числе и герпеса.

Способен ли герпес провоцировать онкологию

Герпес особенно опасен при онкологических заболеваниях. Современные методы лечения рака, включающие трансплантацию органов, химио-лучевую терапию и использование гормональных препаратов, приводят к снижению иммунитета. Поэтому любой вирус в данный период способен нанести крайне тяжелое воздействие, так как организм пациента не может самостоятельно бороться с инфекцией.

Если же у человека в организме уже давно «поселился» возбудитель, то в данный период возможно обострение простого герпеса или даже рецидив «детских» заболеваний. Например, ветрянки, которой часто люди переболевают в довольно раннем возрасте. Ее тоже вызывает подобные вирусы, и, поскольку полностью вывести инфекцию из организма невозможно, они продолжают в спящем состоянии пребывать в теле. Под действием сильных препаратов герпес вновь способен прийти в реактивную фазу.

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Исследования показывают, что некоторые разновидности вируса также стимулируют рост раковых клеток. Но не стоит сразу бояться всех типов заболевания. Простой герпес обычно не влияет на рост опухолей. Но есть некоторые особые виды, которые приводят к онкологии. Так, вирус Эпштейна-Барр, вызывающий мононуклеоз, повышает риск развития рака носоглотки и лимфы, а герпес восьмого типа способствует появлению саркому Капоши (злокачественных образований на коже).

«Есть и другие инфекции, которые также <…> способны либо вызывать онкологические заболевания, либо повышать вероятность их развития и появления раковых опухолей. То есть не служить самостоятельными факторами, а быть как бы ассоциированными», — отметил эксперт.

Как вылечить герпес

Герпес считается неизлечимым заболеванием, но можно контролировать его проявления. Когда возникают симптомы инфекции, врачи назначают противовирусные препараты. Некоторые предназначены для местного применения и используются в виде мазей, но также может быть назначено и медикаментозное лечение.

При нанесении средств на кожу рекомендуется это делать при помощи ватного диска или ушной палочки и не прикасаться руками к пораженному месту. При появлении герпеса на губах не рекомендуется пользоваться помадой. Ни в коем случае нельзя чесать, сдирать корку с поврежденных участков.

В период обострений следует придерживаться определенных правил питания. Во время болезни нежелательно включать в рацион соленые и кислые блюда, арахис, шоколад, изюм, бобовые. Желательно исключить и кофе. В данных продуктах содержатся вещества, способные нанести вред больному герпесом и влияющие на усиление распространения инфекции.

Как обезопасить себя от герпеса

Чтобы избежать заражения вирусом, следует на время снизить контакты с человеком, у кого болезнь находится в состоянии обострения. При появлении болячек не рекомендуется целоваться, прикасаться лицом к лицу. Не рекомендуется пользоваться чужими средствами личной гигиены (даже полотенце лучше иметь отдельное)

Обезопасить себя от проблемы также помогают правильное питание, снизить стресс и одеваться теплее в холодную погоду.

Снизить вероятность подхватить герпесную инфекцию второго типа позволяют использование средств барьерной защиты и использование антисептических растворов после полового акта. Но в данном случае также стоит помнить о том, что генитальный герпес передается не только через биологические жидкости, но и от соприкосновение с поврежденными участками кожи.