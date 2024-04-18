Рвотные позывы, скорая и смерть: от какого продукта лучше навсегда отказаться

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Определенные вкусовые привычки могут стать причиной опасных для жизни заболеваний.

Многие любят мясо и едят его практически каждый день, однако мало кто догадывается, к чему может привести употребление плохо прожаренного стейка.

Кто здоровее — мясоед или вегетарианец? Какие опасные сюрпризы могут прятаться в свинине и говядине? Сколько жарить мясо, чтобы избавить продукт от паразитов? И в чем секрет идеального стейка?

На все вопросы нашла ответы программа Пятого канала «Страна советов».

Чем грозит вегетарианство

Ирина Гроган тратит на мясо пять тысяч рублей ежемесячно. Больше всего любит говядину. Иногда, чтобы разнообразить рацион, покупает свинину или баранину.

«Я люблю готовить рубленое мясо на гриле. Бефстроганов делаю», — поделилась она.

Отказываться от любимых блюд Ирина не планировала. А зачем? Ведь ничего не беспокоило.

«Не чувствую ни вялость, ни сонливость. У меня нет ни одышки, ни проблем с сердцем», — аргументировала Гроган.

А вот Ирина Хабибрахманова не ела мясо 5 лет и ни о чем не жалеет, ведь раньше после каждого приема пищи она хваталась за живот.

«Ощущение тяжести. Тошнило часто. После каждого приема пищи у меня были рвотные позывы. Бывало такое, то что мне вызывали скорую из-за того, что у меня могло рвать по 3-4 дня», — поведала вегетерианка Ирина Хабибрахманова.

Ирина прошла медобследование и ужаснулась. Врачи диагностировали ей сразу несколько серьезных заболеваний внутренних органов. Девушке пришлось срочно корректировать питание.

«Сейчас я вместо мяса потребляю бобовые, горох, нут, маш, чечевица. Также я кушаю семена, различные проростки и, конечно же, орехи. Много зелени, много фруктов», — объяснила Хабибрахманова.

Обеим героиням предложили сдать кровь. Результаты анализов поразили даже врачей.

«Должна сказать, что результаты ожидались совсем другие, так как исключение мяса из рациона приводит к анемии. Но в данном случае результат показал обратное. И, скорее всего, это связано с тем, что девушка отнеслась вполне серьезно к диете и восполняет все необходимые элементы из растительной пищи. А у девушки, у которой в ежедневном рационе есть мясо, к сожалению, выявлена железодефицитная скрытая анемия», — прокомментировала врач-терапевт Фатима Абдуллаева.

Возможно, это связано с тем, что, помимо мяса, Ирина Гроган употребляет кофейные и молочные продукты, которые способствуют вымыванию железа из организма.

Как правильно выбрать мясо

Мясо — важная часть рациона любого человека, поэтому к его выбору надо подходить тщательно.

«В первую очередь можно посмотреть на его консистенцию, надавить пальцем, и такое мясо должно быть упругим и эластичным. При надавливании его структура должна восстанавливаться и принимать первую форму», — рассказал директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

Еще один важный критерий — это цвет.

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«Свинина — это светло-розовый цвет, для говядины характерны красные оттенки, но при этом не должно быть коричневых оттенков и больших темных пятен», — отметил Смирнов.

Сырое или плохо прожаренное мясо тоже таит опасность. Так, в голове у 52-летнего жителя США врачи обнаружили множественные кисты. Во время операции выяснилось, что виновником недуга был ленточный червь. Пациент признался, что является большим поклонником полусырого бекона.

«На самом деле бычий цепень составляет длину до 10-15 метров», — поделился профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

Необходимо помнить, что соление, копчение и сушка не избавляют мясо от яиц гельминтов. Добиться полного их уничтожения можно лишь во время варки или жарки при высокой температуре на протяжении определенного времени.

Как правильно приготовить стейк — рецепт

Даже если выбор пал на нежное, идеально свежее мясо в фермерском магазине, есть риск испортить его на кухне. Поэтому специалисты доверили сочный кусок мраморной говядины настоящему кулинарному профессионалу, чтобы узнать главные секреты приготовления идеального стейка. С чего начинается идеальный стейк?

«Мы для начала снимем вот эту жилку, которая проходит насквозь, потому что она не жуется», — прокомментировал шеф-повар мясной мастерской Влад Ткачишин.

Многие не знают, но мясо для стейка не должно быть слишком свежим.

«Если мясо находится в вакуумной упаковке, вы доверяете производителю, то смотрите на срок, который подходит ближе к концу. Потому что это влажное вызревание. Проходят процессы, и ткани мясные размягчаются. И так стейк будет только мягче и вкуснее», — заметил Ткачишин.

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Шеф-повар советует солить мясо перед обжаркой. Соль придаст стейку нежную корочку, а вот специи нужно добавлять уже в готовое блюдо, иначе они подгорят.

А что по поводу масла?

«Мы будем использовать только кусочек жира, который был на стейке, что только подчеркнет вкус», — объяснил эксперт.

Стейк надо жарить на среднем огне около семи минут и не забывать переворачивать.

«Сковородку лучше использовать с толстым покрытием, в нашем случае это чугун», — пояснил мужчина.

Когда появляется золотистая корочка, мясо необходимо снять со сковороды и на пару минут положить на решетку.

Затем снова отправить его на сковороду. Буквально минута — и он готов. Остается нарезать специи и добавить в блюдо.