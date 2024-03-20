Почти не отличить: как отраву продают под видом миндаля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Caroline Arber

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Миндаль — продукт не из дешевых. Недобросовестные продавцы иногда идут на опасную замену ради дополнительной наживы.

Как восполнить дефицит витаминов после долгой зимы? От привозных овощей и фруктов в несезон пользы мало, поэтому многие спасаются орехами и сухофруктами. Но и тут уйма нюансов.

Чтобы продать товар подороже, ушлые торговцы идут на разные хитрости. Например, курагу обрабатывают глицерином и даже техническим вазелином. Так скукоженный плод становится сочным и блестящим. Такой охотнее берут. А чтобы кожура чернослива стала мягкой, его вымачивают в растворе каустической соды. Некоторые товары и вовсе заменяют. Например, под видом миндаля часто продают абрикосовую косточку.

Как отличить их друг от друга? Почему ядра абрикоса могут быть опасными? Как выбрать по-настоящему качественные косточки плодов миндального дерева? Ответ на этот вопрос узнала «Самая полезная программа».

Почему ядра абрикоса смертельно ядовиты

Ядра абрикоса стоят в два-три раза дешевле миндаля. Используют их чаще всего в косметологии. Делают на их основе всякие маски, скрабы и кремы.

«Визуально миндаль и ядро абрикосовой косточки очень похожи. Конечно, можете перепутать», — подтвердила кондитер, фудблогер Екатерина Михайлова.

В пищу абрикосовые косточки принимать можно, но очень аккуратно. Дело в том, что в ядрах этого фрукта содержится амигдалин. При контакте со слюной он превращается в яд. Отравление может наступить, если съесть всего горсть абрикосовых косточек.

Как отличить миндаль от абрикосовой косточки

Как вывести на чистую воду мошенников-продавцов и не купить вместо дорогого миндаля дешевые ядра абрикоса? Для этого нужно внимательно изучить продукт перед покупкой.

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Имеется три образца. Миндаль в упаковке, миндаль, купленный на рынке на развес, и ядра абрикоса. Первое, на что нужно обратить внимание, — это размер. Миндаль примерно в два раза крупнее абрикосовой косточки и имеет более вытянутую овальную форму.

Следующий шаг — сравнение цвета. Миндаль светло-коричневый, а у абрикосовой косточки красноватый оттенок. Есть разница и в структуре оболочки.

«Под лупой очень хорошо заметны его прожилки и такой четкий рельефный рисунок. Глубокие прожилки на нем. А если мы посмотрим под лупой абрикосовую косточку, рисунок не такой ярко выраженный. То есть там есть прожилки, но они не такие вдавленные. Они не такие рельефные, не такие четко очерченные по сравнению с миндалем», — уточнила кондитер.

Еще одно отличие: ядро абрикоса более хрупкое. Его можно легко разломать руками.

Эксперименты показывают, что отличить миндаль от косточки абрикоса несложно. Главное, знать несколько простых правил.

Как выбрать среди гор миндаля действительно свежий и вкусный

По словам фудблогера, орехи должны быть красивые, ровные, одноцветные.

«Если же вы приходите домой и видите, что миндаль черный, или он покрыт каким-то маслом, чем-то заляпан, или ядра миндаля слипшиеся между собой, то это уже очевидно, что перед вами находится брак», — подчеркнула она.

Все еще есть сомнения? Тогда надо взять горсть миндаля и потрясти в руке. Если ядра не пересохли, они будут шуметь.

Миндаль из упаковки не подводит. Специалист услышала легкий шум, а значит, продукт свежий и хорошего качества. На очереди образцы на развес.

«У меня такое ощущение, что шум от миндаля развесного не такой выраженный. Возможно, он пересох, возможно, его как-то чуть-чуть по-другому хранили. Но я прям слышу, что шумит он гораздо меньше, чем первый», — рассказала Михайлова.

Миндаль в заводской упаковке оказывается более свежим. Образец с рынка в целом тоже неплохой. Но покупать орехи и сухофрукты на развалах эксперт не рекомендует. Так недобросовестные продавцы могут легко смешать миндаль с дешевыми абрикосовыми косточками. Да и попросту продать некондицию.

Просто выбрать качественный миндаль недостаточно. Важно еще и сберечь все его полезные свойства. Мало кто знает, но хранить орехи в целлофановых пакетах неправильно. В такой упаковке ядра быстро отсыреют и испортятся. Лучше пересыпать миндаль в герметичный контейнер и поставить в прохладное место, подальше от солнечных лучей. А в морозилке орехи могут храниться и вовсе до года.