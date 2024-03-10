Орехи на перекус: ученые доказали пользу миндаля для похудения

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какими еще полезными свойствами обладает этот продукт?

Миндаль может способствовать снижению веса. Такие выводы сделали ученые из Университета Южной Австралии. Специалисты объяснили, что этот орех может корректировать чувство голода в организме.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Obesity, миндаль также благоприятно влияет на работу сердечной мышцы.

Так, ученые пригласили 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет и разделили их на две группы. После чего на протяжении девяти месяцев они питались определенным образом под наблюдение врачей. Группа, использующая в качестве перекуса именно миндаль, продемонстрировала по результатам снижение веса, улучшение состояния сердечной мышцы и общего тонуса организма.

Ученые сделали вывод, что данные улучшения можно объяснить повышенным содержанием ненасыщенных жиров в составе миндаля.

Ранее 5-tv.ru писал о самом эффективном способе сбросить лишний вес.