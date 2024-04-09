Вплоть до разрушения печени: какие «взрослые» лекарства категорически нельзя детям

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Лусине Чеботаревой; 5-tv.ru

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Прием сильнодействующих жаропонижающих препаратов в неправильной дозировке способен нанести серьезный удар здоровью ребенка.

Главное беспокойство родителей — это здоровье малыша, поэтому при первых симптомах простуды мамы и папы стараются как можно быстрее помочь ребенку. Лучшим решением считаются лекарственные препараты. Однако без назначения врача любые таблетки могут оказаться опасными. Так, в Бурятии 20 марта 2024-го передозировка парацетамолом привела к разрушению печени у двухлетнего мальчика. Спасти ребенка теперь может только трансплантация органа.

Как правильно давать малышу жаропонижающие и средства от диареи, чтобы обезопасить его от трагических последствий, рассказала врач-педиатр Лусине Чеботарева.

Какие препараты нельзя давать ребенку при температуре

При лечении маленьких пациентов стоит особое внимание обращать на дозировку. Количество веществ в полноценной таблетке обычно рассчитано на взрослого человека среднего веса, поэтому родителям зачастую сложно отмерить порцию для чада.

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«Неправильное применение не только жаропонижающих, но и различных БАДов, когда родители используют их в больших количествах, действительно может разрушительно влиять на печень ребенка», — прокомментировала врач.

Существуют особые системы расчета дозировки для детей. Так, маленьким пациентам рекомендовано давать лекарства на основе парацетамола из расчета 15 миллиграммов на килограмм веса не более четырех раз в сутки каждые шесть часов. При этом в одной таблетке содержится 500 миллиграммов вещества, поэтому ни в коем случае нельзя давать целый медикамент.

Средства с ибупрофеном, который также часто используют, чтобы сбить температуру, тоже придется делить на части. Ребенку такие таблетки нужно давать с учетом 10 миллиграммов на килограмм веса до трех раз в день, соблюдая интервалы в восемь часов.

А вот от использования комбинированных препаратов на основе данных веществ врач настоятельно посоветовала отказаться.

«Да, действительно, это более эффективно, но токсическое действие может усиливаться. <…> Есть практика чередовать лекарства, что тоже небезопасно. Опять же связано с возможными осложнениями на печень и почки. Поэтому стараемся использовать монопрепарат», — предупредила педиатр.

В данном вопросе лучше посоветоваться с врачом, так как ошибка в самостоятельном назначении средств может привести к серьезным последствиям. Он установит точный диагноз и назначит правильное лечения с определенной дозировкой.

Можно ли давать ребенку гомеопатические средства

Некоторые родители при болезни, чтобы, как они говорят, «не пичкать ребенка всякой химией», прибегают к альтернативной медицине. Однако это неэффективно.

«Гомеопатия — это плацебо. Ни вреда, ни пользы от нее нет, поэтому применять можно. От этого страдает только кошелек родителя. Так как большинство болезней ребенка самопроходящие, мы ему, в большинстве случаев, не навредим тем, что его не лечим», — отметила педиатр.

Однако не стоит любую простуду списывать со счетов. Если ребенок действительно серьезно заболел, то употребление псевдолекарств способно усугубить течение болезни, так как ребенок не будет получать нужных веществ, чтобы быстрее побороть недуг.

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Можно ли давать ребенку травяные препараты и настои

Травы — не такая безобидная штука, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на натуральное происхождение, лучше как можно реже обращаться к подобным народным средствам, если нет достаточного опыта и знаний в данной области.

Наиболее опасными травами для детей до 12 лет являются:

зверобой продырявленный;

иван-чай неферментированный;

мать-и-мачеха;

мак снотворный;

пустырник сердечный;

пижма лекарственная;

чистотел большой;

брусника;

клюква;

можжевельник и многие другие.

Также нельзя давать малышам сборы, обладающие сильным отхаркивающим действием, так как от обильной выработки мокроты могут развиться осложнения.

Поэтому перед тем, как начать прием подобных препаратов и настоев, лучше проконсультироваться с врачом. Он даст правильные рекомендации, учитывая вес ребенка и его возраст.

Однако некоторые растительные препараты в ограниченных количествах все-таки можно давать малышам.

«Малина помогает как жаропонижающее средство при простуде. Мелисса, мята обладают успокаивающим действием, а также используются как местный антисептик», — отметила эксперт.

Также безопасны для ребенка ромашка, липа, фенхель. Но ни в коем случае нельзя собирать травы для детских настоев самостоятельно, потому как многие представители растительного мира очень похожи друг на друга. Неопытный врачеватель может принять за безобидное довольно опасное растение.

Какие капли от насморка нельзя давать детям

При отеке слизистой носа сосудосуживающие капли нельзя давать ребенку более пяти дней и чаще трех раз в сутки. Иначе высок риск серьезных сопутствующих состояний.

«Мы рискуем получить превышение дозировки, необходимой на вес. Если даем, например, нафтизин, который сейчас уже в лечении детей не используется, мы рискуем получить системные осложнения, <…> опасные для здоровья и жизни ребенка», — отметила эксперт.

Остальные капли следует употреблять строго по инструкции, чтобы не допустить привыкания.

«Это значит, что нос без препарата уже дышать не будет. Я думаю, что среди взрослых очень много людей, которые подсели на сосудосуживающие препараты, и с этого слезть очень тяжело», — прокомментировала эксперт.

Также на вооружение не стоит брать капли с антибиотиками, антисептиками и экстрактами трав. Эти средства неэффективны при лечении простуды у ребенка. А вот гормональные средства наоборот отличаются высокой действенностью, однако не при всех проблемах такое лечение показано.

«Гормональные препараты в нос. <…> безопасны. Их можно применять длительно. Но обязательно нужно проконсультироваться с доктором, чтобы вам подобрали то средство, которое необходимо ребенку», — посоветовала эксперт.

Что нельзя давать детям при диарее

При некоторых инфекциях у детей не только поднимается температура и появляется насморк, но и возникает диарея. Такое течение болезни приводит некоторых родителей в замешательство. Часто мамы и папы дают чадам те препараты, которые помогают взрослым. Однако это большая ошибка.

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Если у ребенка возникла диарея, то стоит внимательно смотреть на состав средства. Ни в коем случае нельзя давать лекарства, содержащие лоперамид, так как это вещество останавливает вывод токсинов в организме.

«Мы можем применять сорбенты, пробиотики и выпаивать ребенка, то есть давать препараты для пероральной регидратации (средство для восполнения жидкости в организме. — Прим. ред.). Это все, что мы можем применять для детей при диарее», — рассказала эксперт.

Ускорить восстановление можно, если соблюдать рацион. Ребенку нужно есть часто (семь-восемь раз в сутки) и много пить. В рацион можно включать:

запеченные овощи и фрукты или пюре;

супы или бульоны;

натуральные соки или компоты;

легкие каши.

Особое внимание стоит уделять ребенку, если у него в стуле появляется кровь. В таком случае нужно срочно вызывать врача.