Бабушкины методы устарели: какие ошибки при купании могут навредить здоровью младенца

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Для многих новоиспеченных родителей первое купание ребенка становится испытанием. За помощью они обращаются к своим мамам, но некоторые бабушкины методы устарели и могут нанести вред здоровью малыша.

Водные процедуры часто объединяют всю семью. К купанию младенца часто присоединяются и папы, которым нравится веселить ребенка в ванночке и с веселыми звуками катать его по поверхности воды.

Конечно, молодые родители в первый раз часто боятся допустить ошибку: не так схватить новорожденного, ошпарить горячей водой или наоборот простудить. Чтобы процесс принес удовольствие всем участникам, нужно следовать некоторым простым правилам и не оставлять ребенка без присмотра, даже если он находится в специальной горке или гамаке для купания.

Врач-педиатр, неонатолог и консультант по грудному вскармливанию Лусине Чеботарева эксклюзивно Пятому каналу рассказала, как проводить водные процедуры, особенно если у новорожденного пока еще не зажила пупочная рана.

Какой должна быть температура воды и воздуха

Вода должна быть примерно равна температуре тела новорожденного. Допустимо, если показатель составляет 37-38 градусов.

«Можно брать термометр, если поначалу вы не можете определить этот показатель самостоятельно. Потом вы уже привыкаете, <…> проверяете локтем, предплечьем, кто как делает, смотрите по ребенку», — прокомментировала врач-педиатр.

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Обезопасить малыша от простуд можно, если водные процедуры проводить в теплом помещении, но не следует относиться к этой рекомендации слишком серьезно.

«Не нужно сильно перегревать ванную или кухню, где вы будете купать. Можно оставить даже приоткрытую дверь, чтобы младенец привыкал к естественным перепадам температуры и происходило спокойное закаливание», — прокомментировала эксперт.

Существует мнение, что укреплять здоровье грудничка надо с первых дней жизни и купание как нельзя лучше помогает это сделать. Иногда родители, следуя советам бабушек, начинают сразу после выписки из роддома обливать грудничка прохладной водой. Но начинать проводить процедуру без соответствующей подготовки ребенка не рекомендуется, особенно если малыш пока не начал хорошо набирать килограммы или родился маловесным, недоношенным, незрелым.

«Такие дети, если их сразу начать закаливать, просто перестанут прибавлять массу тела, и мы вместо пользы получим нехорошую историю и потом не будем знать, как с ней разобраться», — предостерегла неонатолог.

Как держать новорожденного ребенка при купании

Младенец — не фарфоровая кукла, поэтому не нужно бояться брать его на руки и купать. Но все-таки делать это следует аккуратно, так как кости у малыша еще мягкие, а мышцы не до конца сформировались.

При купании от родителей требуется не только аккуратность, но и внимательность, потому что уже в грудничковом возрасте некоторые дети проявляют живой характер и подвижность, поэтому легко могут перевернуться и наглотаться воды.

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Обычно во время водных процедур используют простые, но надежные поддержки.

Поддержка на спине

Это самая распространенная поддержка при купании. Чтобы ее повторить, следует:

положить ладонь под спинку новорожденного так, чтобы голова легла на предплечье мамы или папы;

другой рукой взять младенца под попой.

Важно поддерживать головку малыша под шеей в течение всего процесса, чтобы малыш случайно не наглотался воды.

Купание в горке или гамаке

Некоторые родители, чтобы облегчить процесс, покупают различные поддерживающие приспособления: горку или гамак. Однако не стоит полностью им доверять и убирать ладонь из-под головы малыша.

«Всегда рука должна находиться под шеей у младенца, потому что дети переворачиваются. Это происходит достаточно быстро, и мы не можем это предугадать», — предостерегла эксперт.

Поддержка на животе

Некоторые родители, стараясь развеселить младенца во время купания, используют поддержки на животе. К такому способу часто прибегают папы, сопровождая купание веселыми звуками и рассказами. В таком случае важно поддерживать подбородок малыша, чтобы ротик всегда находился над поверхностью воды.

Как часто нужно купать новорожденного

Мыть новорожденного необходимо, чтобы смыть с него пот, который раздражает нежную кожу. В раннем возрасте груднички, по словам эксперта, практически не пачкаются, поэтому устраивать водные процедуры каждый день не требуется.

«Достаточно купать через день или даже два-три раза в неделю», — прокомментировала врач-педиатр.

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Как вытирать новорожденного

В этом процессе также нет ничего сложного. Младенца нужно достать из ванночки и положить на пеленальный столик. Далее промакивающими движениями следует насухо вытереть все складки: подмышками, участок шеи под подбородком и паховую зону.

Частые вопросы родителей о купании новорожденного

Молодые мамы и папы нередко ищут ответы на волнующие вопросы на родительских форумах, но это не всегда помогает узнать правду, так как некоторые советчики на подобных ресурсах, делясь своим опытом, распространяют бесполезные и даже вредные советы. Если появились какие-то сомнения, лучше обратиться к участковому педиатру.

Чтобы не делать ошибок, врач-педиатр ответила на самые распространенные вопросы, которые задают родители малышей.

— Надо ли кипятить воду для купания новорожденного?

— Это частая ошибка родителей, имеющая давнюю историю. Сейчас в городских условиях, кипятить воду не требуется, потому что она уже прошла этапы очистки. Это делает ее пригодной для проведения водных процедур.

— Можно ли купать новорожденного, если у него еще не отпал пуповинный остаток?

— Да, можно. Российские педиатры разрешают купать, во многих странах тоже, но вы можете встретить в разных рекомендациях, что до отпадения пуповинного остатка можно только подмывать ребенка и умывать личико. Я думаю, что это обусловлено тем, что в некоторых странах нет доступа к чистой воде. В России она доступна, поэтому можно лишний раз беспокоиться.

— Нужно ли при купании младенца добавлять в воду марганцовку или лекарственные травы?

— Травки-муравки, чай, лавровый лист, марганцовку добавлять в воду перед купанием новорожденного не следует, потому что эти компоненты пересушивают нежную кожу ребенка. Эти примеси смывают защитную гидролипидную мантию (структура, защищающая человека от опасного воздействия окружающей среды. — Прим. ред.). И мы получаем сухую кожу с разными высыпаниями.

— Круг на шее помогает уберечь ребенка от переворачивания в воде? И как это влияет на здоровье малыша?

— Лучше воздержаться от купания детей с кругом на шее. Это может быть небезопасно для их шейного отдела позвоночника.

— Нужно ли затыкать ушки новорожденному, чтобы в них не попала вода?

— Этого делать не стоит. Водичка как в ушки попадает, так же она оттуда и вытекает, потому что система там замкнутая, жидкости остаться негде, и она в любом случае выльется.