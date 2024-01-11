Потом уже ничего не поможет: как неправильный прием антибиотиков рушит здоровье ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Нередко родители, только заслышав кашель у ребенка, тут же принимаются пичкать его антибиотиками. Однако именно эти действия приводят к фатальному снижению иммунитета и опасным болезням.

Существует ошибочное мнение, что антибиотики — это такие же таблетки, как и банальное обезболивающее или жаропонижающее, но с более быстрым и сильным действием. Именно поэтому родители начинают лечить ими детей даже при банальной простуде, надеясь на скорое выздоровление. На самом же деле они способны нанести непоправимые последствия подрастающему организму и стать причиной хронических заболеваний.

О том, к чему приводит бездумный прием антибиотиков, почему к ним нужно прибегать строго по назначению врача и чем чревато привыкание к лекарству для иммунитета, эксклюзивно Пятому каналу рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Почему категорически нельзя пить антибиотики без назначения врача

Создание первых антибиотиков в XX веке стало значительным толчком для развития медицины. После открытия микробиолога Александра Флеминга человечество наконец получило возможность быстро и эффективно лечить многие болезни, которые ранее считались смертельно опасными. Среди них — бактериальный менингит, пневмония, и другие инфекции.

Чудо-средство стали активно использовать даже без назначения врача, совершенно не догадываясь, к каким нарушениям в ослабленном организме приводит его постоянный прием без правильного восстановления.

Недаром антибиотики называют лекарством широкого спектра действия. Попадая в организм, они истребляют не один возбудитель, а убивают целое поле штаммов. Кроме того, помимо болезнетворных бацилл мощному действию также подвергаются и полезные бактерии, поддерживающие стабильное состояние организма. Как следствие, страдают кишечник, желудок, печень и почки.

Зная об этом, в некоторых случаях врачи назначают «узкий» антибиотик, который действует исключительно в одной зоне распространения инфекции.

Такие антибиотики делятся на:

урогенитальные — лечение инфекционных заболеваний малого таза и мочевыводящих путей;

бронхолегочные — устранение бактерий, поселившихся в бронхах и легких;

отоларингологические — борьба с распространением болезни в органах верхних дыхательных путей — ушей, горла и носа;

для костной ткани — чаще всего применяются в стоматологии.

Однако подобная схема лечения менее эффективна.

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«Тут история такая: если принимать какой-то узкий антибиотик, то он может не захватить эту „поляну“ (все патогенные бактерии в организме). Поэтому [после них в качестве профилактики] назначают препараты широкого спектра действия», — пояснил врач.

При приеме антибиотиков у пациента резко снижается иммунитет. Потому крайне важно принимать их в точной дозировке и строго ограниченное количество дней.

Если пренебречь и пропить препарат меньше положенного, существует риск, что человек собственноручно «убьет» свой иммунитет, не до конца истребив болезнетворные бактерии. В таком случае различные осложнения и ухудшение состояния не заставят себя ждать.

Или же наоборот, пациент настолько увлечется антибиотиками, что заработает сильнейший сбой в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и других органов:

жировой гепатоз печени — клетки перестают нормально работать, орган начинает медленно отказывать;

токсический гепатит — стремительное отмирание клеток печени;

дисбактериоз кишечника и т. д.

Кроме того, в ослабленном организме могут поселиться устойчивые к препарату колонии бактерий, после чего уже ничто не поможет больному выздороветь. А ведь согласно статистике Минздрава РФ, более 70% населения страны до сих пор занимаются самолечением и принимают антибиотики неправильно.

При каких заболеваниях антибиотики действительно необходимы

Многие не следуют рекомендациям специалистов и принимают антибиотики, лишь почуяв незначительное повышение температуры, ломоту в теле и развивающийся кашель. На самом деле, сильнодействующие препараты без точной постановки диагноза могут оказаться абсолютно бесполезными.

На первом приеме врач обычно выслушивает жалобы больного, после чего выписывает направление на сдачу общего анализа крови — и это крайне важный этап. По результатам обследования он выясняет возбудитель болезни — вирус или бактерию. Далее происходит повторный осмотр и анализ состояния больного.

«Когда мы говорим про вирус в чистом виде, мы понимаем, что, хотя вирусная инфекции сильная, неприятная по симптомом, но эта история проходящая, <…> нужно терпеть. И при ОРЗ, ОРВИ и той же ковидной инфекции, антибиотики назначаются превентивно, когда доктор предполагает, что сейчас уже настолько вирус запустил воспалительный механизм, что за ним пойдет уже бактериальное осложнение», — прокомментировал специалист.

Следовательно, не имеет смысла пичкать себя антибиотиками, если болезнь вызвана вирусом. Препарат на возбудитель попросту не подействует, зато серьезно ударит по иммунитету, после чего наверняка возникнет осложнение.

«Именно поэтому сейчас [их] самостоятельно не купишь. Потому что люди ради того, чтобы не идти к врачу, пропивают [лекарства], порой не понимая, что они покупают. Берут неправильную дозировку, либо детские антибиотики, когда мы говорим о взрослом человеке. Либо покупают ребенку, взрослые (с более сильной дозировкой), что очень сильно [сказывается на подрастающем организме]», — предостерег эксперт.

Когда же человек осознает, что от самолечения становится лишь хуже, и наконец приходит к врачу, на плечи специалиста ложится непосильная задача — прописать такую дозировку правильного антибиотика, чтобы окончательно «не добить» ослабленный иммунитет и при этом быстро устранить заболевание.

Как антибиотики влияют на организм ребенка

Намного сложнее обстоит ситуация, когда прием антибиотиков приходится назначать ребенку. Не до конца сформировавшийся иммунитет оказывается под серьезной угрозой. Если взрослому человеку для полного восстановления микрофлоры необходимо по меньшей мере шесть месяцев, то для подрастающего организма эта цифра равняется двум годам.

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После курса сильнодействующего препарата дети независимо от возраста практически всегда становятся болезненным, не исключены развитие аллергий и хронический заболеваний. Именно поэтому специалисты советуют особенно чутко следить за состоянием чада.

«Антибиотикам, в общем-то, не место в организме человека. Они не назначаются превентивно, профилактически, в качестве какого-то удовольствия. Это не витаминки. У детей только формируется иммунитет. Соответственно, если мы будем гасить его, то ничего хорошего не вырастет из ребенка. [Он] будет чахлым, ослабленным, болезненным», — рассказал врач.

Поэтому антибиотики должны назначаться по строгим медицинским показаниям. Причем курс не должен превышать 14 дней. Оптимально — неделя приема, за это время препарат успешно поборет агрессивный болезнетворный штамм бактерий и не навредит микрофлоре организма.

Как правильно принимать антибиотики без вреда для здоровья

Еще одна распространенная проблема, влекущая серьезные осложнения, — привычка бросать прием лекарств после минимального улучшения состояния. Многие любят не долечиваться, стараясь приберечь деньги на покупке препаратов. Однако в результате экономят исключительно на своем здоровье.

«Представьте себе, если мы летим на самолете и видим взлетно-посадочную полосу, — штурвал никто не отпускает. То есть, пока мы не снизились и полосы не коснулись, мы находимся в полете. Так же и здесь. То, что ты увидел улучшение своего состояния, это не значит, что ты уже «приземлился», — объяснил эксперт.

Определенная дозировка и длительность приема антибиотиков назначаются неспроста — именно за это время, как предполагает врач, удастся полностью уничтожить патогенный штамм. Если инфекцию вылечить не до конца, спустя время непременно произойдет рецидив. Как следствие, придется потратить еще больше денег, времени и сил на выздоровление.

Кроме того, важно грамотно восстановиться. После окончания курса антибиотиков больные нередко жалуются на следующие проблемы:

появление запоров;

боли в области живота;

чрезмерное газообразование;

проблемы со вздутием.

Все это результат работы антибиотиков, которые вместе с агрессивным штаммом погубили полезную микрофлору кишечника и создали сильную нагрузку на печень. Для того чтобы помочь собственному организму быстро оправиться, следует пить больше жидкостей, принимать выписанные врачом пробиотики (комплекс полезных бифидобактерий), следить за рационом — сократить потребление жирной и тяжелой пищи.

Почему частый прием антибиотиков опасен для всего человечества

Частое употребление антибиотиков может повлечь даже более опасные последствия, чем ослабленный иммунитет и тяжелые осложнения. Так, например, при определенных условиях банальная простуда в один миг может с легкостью убить человека. Случается это в том случае, если больной слишком часто пил определенный антибиотик без назначения врача.

Бактерии, из раза в раз атакующие его организм, буквально вырабатывают собственный иммунитет и более не реагируют на лекарство. В медицине даже существует специальный термин — антибиотикорезистентность. В таком случае человеку требуются более тяжелые и токсичные препараты для подавления сильной бактерии.

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«У пациента развивается тотальная устойчивость ко всем группам препаратов. И что делать с таким пациентом? Не понятно. [Лекарство] должно действовать, но оно не действует. <…> Аналогия прямая со всякими вредными привычками — алкоголем, табаком, наркотиками, когда уже помочь организму крайне сложно или невозможно», — подчеркнул специалист.

Пациенты с развившимся иммунодефицитом крайне быстро угасают. Кроме того, опасные последствия халатного отношения к собственному здоровью также отражаются и на других людях.

В свое время нечто подобное случилось с золотистым стафилококком — возбудителем пневмонии, менингита, эндокардита (воспаления оболочки сердца), кожных инфекций, и других серьезных заболеваний. На протяжении многих лет его успешно подавляли лекарствами на основе пенициллина. Однако со временем, в ходе естественного отбора, возникли бактерии, на которые препарат попросту перестал действовать.

Тогда врачи создали препарат на базе улучшенного антибиотика — метициллина. Однако уже сейчас встречаются виды стафилококка устойчивого и к нему. Именно поэтому прибегать к «волшебной таблетке» следует предельно осторожно и лишь по назначению врача. Так как в будущем бактерии могут стать еще агрессивнее и сложнее в лечении.