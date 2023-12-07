Опасная пневмония из Китая уже в Европе: грядет ли новая пандемия

Врач Новиков: микоплазменная пневмония наиболее опасна для детей от 5 до 12 лет

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Читайте нас в: Дзен Новости

Мир вновь бьет тревогу — всего за несколько дней в разных частях света зафиксировали вспышки микоплазменной пневмонии. Как ее лечить и стоит ли опасаться очередной пандемии?

За тревожными новостями из Поднебесной, где население вновь поразила крайне заразная и трудно диагностируемая болезнь, сейчас следит весь мир. О локальных вспышках микоплазменной пневмонии среди детей в возрасте 5-12 лет также сообщили восточные соседи — индонезийцы. Спустя всего несколько дней о единичных случаях заражения стало известно в России, Италии и Германии.

Главную сложность в обнаружении и своевременном лечении представляет атипичное течение заболевания, которое крайне быстро распространяется по миру. О том, насколько опасна микоплазменная пневмония и какие у нее симптомы, эксклюзивно Пятому каналу рассказали пульмонолог Максим Новиков и терапевт Ирина Ярцева.

Что такое микоплазменная пневмония

Возбудителем микоплазменной пневмонии является — Мycoplasma pneumonia. Коварную бактерию, передающуюся воздушно-капельным путем, нередко путают с вирусом. Попадая в организм человека, она поражает ткани дыхательных путей, вызывая трахеобронхит (сильное воспаление трахеи и бронхов), а также атипичную пневмонию.

«Микоплазма — бактерия, которая <…> больше похожа на вирусы. Ей для полного развития необходимо встроиться в клетку человека, как и вирусам. Поэтому пневмонии, которые она вызывает, несколько отличаются от классических», — объяснил врач Новиков.

Главная особенность микоплазмы состоит в том, что она не вызывает яркую и характерную симптоматику. Если привычную стрептококковую пневмонию можно распознать по высокой температуре и выраженной слабости, то в данном случае, точный диагноз способен установить только врач.

Из наиболее частых симптомов микоплазменной пневмонии специалисты выделяют:

заложенность носа;

осиплость голоса;

боль в горле;

субфебрильная температура — в пределах 37-38 градусов Цельсия;

в редких случаях у больных появляется сыпь на теле.

«Поскольку люди многие считают, что это просто простуда или вирус, микоплазма развивается, поражает бронхи и альвеолы. Развивается пневмония», — подчеркнул эксперт.

Намного чаще болезнь поражает детей в возрасте 5-12 лет. Однако, как заявили врачи, бояться диагноза не стоит — он успешно поддается лечению.

www.globallookpress.com/ Christin Klose; 5-tv.ru

Как лечить микоплазменную пневмонию

Течение болезни и скорость выздоровления во многом зависит от лечащего врача. Специалисту важно во время приема оперативно распознать микоплазму, которая зачастую маскируется под безобидное ОРВИ, и назначить грамотный курс медикаментов.

Самостоятельно устранить неприятные симптомы атипичной пневмонии удастся лишь на время. Так как на бактерию действуют только определенные антибиотики. Против микоплазменной пневмонии помогают два вида препаратов — макролиды и фторхинолоны.

«Если мы говорим о детях, то им подходят только макролиды. В основном микоплазма поражает ребенка, который ходит в детский сад или школу. То есть, в организованных коллективах вспышки чаще всего встречаются», — пояснил эксперт.

Еще одна неочевидная проблема — продолжительный слабый кашель, который еще долго не проходит, даже если пневмония отступила.

«Может быть так, что инфекция ушла, уже температуры нет, но люди еще долго продолжают кашлять. Им все кажется, что они не выздоровели. И всегда есть желание полечиться еще», — предупредил врач.

Прием лекарственных средств в домашних условиях без консультации специалиста может лишь усугубить проблему. Так как организм, ослабленный антибиотиками, становится легкой мишенью для других болезней.

В чем кроется главная опасность микоплазменной пневмонии

Атипичной пневмония называется из-за того, что у нее смазана клиническая картина: основные анализы зачастую остаются в пределах нормы, поэтому она выявляется только методами биологического исследования — при помощи компьютерной томографии (КТ) или рентгена грудной клетки. Соответствующий диагноз ставится при наличии затемненных участков на снимках.

Кроме того, рост заболеваемости микоплазменной пневмонии чаще всего приходится на сезон холодов. Тогда же многие болеют ОРВИ, гриппом и простудой. Точно определить диагноз удается далеко не сразу. Однако, специалисты заверяют, не стоит впадать в панику.

«Совершенно не страшное, частое заболевание. <…> Пневмония при достаточно хорошем иммунном ответе может разрешиться сама (с помощью правильных медикаментов)», — пояснила врач Ярцева.

Но в том случае, если к общему недомоганию прибавляется одышка или боли в груди, важно незамедлительно попасть на прием к специалисту. Тот подтвердит или опровергнет подозрения, пока атипичная пневмония еще не требует сложного и продолжительного лечения.

www.globallookpress.com/ Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru



Стоит ли опасаться начала новой пандемии

Эксперты отметили, что микоплазменная пневмония скорее всего не перерастет в пандемию. Кроме того, от нее есть проверенное лекарство. Учащение случаев заболеваемости — не более чем совпадение. Ведь именно в холодное время года бактерия наиболее активна.

«Вакцины от микоплазмы на сегодняшний день нет ни для детей, ни для взрослых. Из мер профилактики здесь только, в основном, — здоровый образ жизни, постоянное мытье рук», — рассказал врач Новиков.

Желательно на период лечения максимально ограничить контакты. Это поможет быстрее восстановить ослабленный иммунитет и уберечь окружающих. В крайних случаях следует прибегать к медицинским маскам.

Взрослые люди нередко даже не замечают, что переболели микоплазменной пневмонией из-за действия коллективного иммунитета. Значительные осложнения могут возникнуть лишь у детей младшего возраста.