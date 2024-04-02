Ретромеркурий оставит с пустым кошельком: финансовый гороскоп на апрель 2024

Фото, видео: Личный архив Анастасии Грохотовой; 5-tv.ru

Ретроградность Меркурия в апреле требует финансовой осторожности и сулит проблемы в денежных вложениях.

Апрель 2024 обещает быть очень интересным месяцем. Знакам Зодиака следует ожидать изменения в денежных делах, и не все они будут предсказуемыми. Скорее всего, без встрясок и неожиданностей не обойдется. Особенно сильное воздействие на финансовую сферу будет оказывать ретроградность Меркурия, поэтому действия необходимо четко планировать и не спешить с покупками.

Однако ретро-Меркурий имеет власть далеко не над всеми финансовыми делами зодиакальных знаков. О том, кому в апреле удастся избежать денежных проблем и ощутить вкус успешной сделки, рассказала астролог Анастасия Грохотова эксклюзивно для Пятого канала.

Анастасия Грохотова

Астролог

Финансовый гороскоп на апрель 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

В апреле ожидается несколько астрологических событий, каждое из которых может оказать влияние на денежное благополучие знаков зодиака.

«Во первых, это уникальное соединение Юпитера и Урана 21 апреля. Влияние этого аспекта будет чувствоваться весь апрель. Оно может принести неожиданные возможности и для роста, и для расширения, но также потенциальные риски», — поведала астролог.

Деньги, возможно, придут из самых неожиданных источников. Могут произойти и резкие финансовое повороты. Не стоит ожидать, что весь месяц будет полон финансовых чудес. Однако и для маленьких приятных сюрпризов найдется место. В апреле можно ожидать непредвиденное повышение зарплаты, возможную премию на работе или внезапные денежные подарки от родственников.

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«Ищите новые возможности для заработка, потому что в дальнейшем есть перспективы для финансового роста. Важно помнить, что успех в финансах — это результат только собственных усилий. Но будьте готовы к непостоянству. То вверх, то вниз, как будто на финансовых горках. Сегодня в плюсе, завтра в минусе. И в итоге, как ни крути, чаши весов склонятся, скорее, в минус», — предупредила специалист.

Один из самых важных небесных аспектов — это ретроградный Меркурий. Этот период призывает быть внимательными с новыми инвестициями и сделками. Меркурий будет в ретроградном движении со 2 по 25 апреля, что непременно наложит свой отпечаток на рабочие дела.

«Это время, когда стоит особенно внимательно отнестись к планированию расходов на будущие покупки. Хотя желание что-то приобрести может быть очень большим, но значительно возрастает вероятность того, что товар окажется не таким уж необходимым или же обнаружатся его скрытые дефекты», — утверждает Анастасия Грохотова.

Умеренность в покупках поможет избежать ненужных трат и сберечь деньги. Особое внимание стоит уделить дням, когда Меркурий будет статичен. Это 1, 2, 24, 25 и 26 апреля. Трудности в коммуникации, ведении переговоров могут достигнуть пика, что напрямую скажется на успешности поставок и торговых операций. Именно в эти дни очень велик риск недопонимания и лишних затрат.

Овен — гороскоп на апрель 2024

В апреле может внезапно выйти на первый план потребность заняться погашением старых задолженностей. Этот месяц для огненного знака не простой, однако есть отличная возможность для самосовершенствования и корректировки текущих направлений работы. Стоит не упускать шанс рассмотрения выгодного предложения по работе. Знаку зодиака Овен надо быть готовым к новым проектам, особенно если они обещают стать хорошим финансовым источником.

Астрологический совет: Овны, проявляйте бдительность, когда речь идет о трате денег и инвестировании.

Телец — гороскоп на апрель 2024

Тельцам апрель принесет препятствия в денежных делах. Однако избежать их возможно, если не принимать поспешных решений. Период ретроградного Меркурия может осложнить дела, связанные с налоговыми обязательствами и доходами, не подлежащими налогообложению. Вероятнее всего, земляному знаку придется столкнуться с задержками в получении средств от неофициальных источников дохода. В работе могут быть всякие неожиданности — от проблем с начальством до незапланированных «каникул» дома из-за простуды.

Астрологический совет: Тельцы, сфокусируйтесь на том, чтобы укрепить свои финансовые позиции, и не дайте неожиданностям выбить вас из седла.

Близнецы — гороскоп на апрель 2024

Апрель дает Близнецам финансовые возможности через государственные и социальные программы. Возможно, у работодателя изменилась политика по предоставлению социальных благ — это может быть как добавление новых льгот, так и урезание текущих. Ситуация может варьироваться: могут отнять право на использование служебного автомобиля или изменить условия медицинского страхования. Данному знаку зодиака следует помнить, что социальные льготы и блага не всегда выражаются в денежном эквиваленте, но они способны оказать существенное влияние на финансовое благополучие. Это может быть бесплатный проезд, льготы на обучение или другие привилегии, которые уменьшают ежедневные расходы.

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Астрологический совет: Близнецы, небольшая экономия или дополнительная поддержка может значительно улучшить ваше финансовое положение.

Рак — гороскоп на апрель 2024

В апреле Ракам не стоит ожидать крупных выигрышей или потерь. Следует использовать это время для умелого финансового планирования и оценки возможностей для увеличения денежных накоплений. Водному знаку рекомендуется отказаться от искушения вкладывать средства в сомнительные проекты и внимательно относиться к подписанию документов.

Астрологический совет: Раки, сейчас самое время активно искать возможности улучшения своего финансового положения: будь то обсуждение повышения заработной платы или продвижения по карьерной лестнице, что в итоге приведет к увеличению вашего дохода.

Лев — гороскоп на апрель 2024

Ключ к успеху — это Львиное стремление к целям, благодаря которому удача не покинет даже в самые непредсказуемые моменты. Апрель — время накоплений. Лихорадочных и необдуманных вложений лучше избегать. Данному знаку зодиака следует быть осторожным в общении с теми, кто не внушает доверия и не вызывает положительных эмоций.

Астрологический совет: Львы, ваше «шестое чувство» — надежный компас в мире финансовых предложений. Подвергайте каждое из них тщательному анализу, прежде чем принять решение — это залог финансового благополучия.

Дева — гороскоп на апрель 2024



В этом месяце финансовый успех Дев будет зависеть от умения сотрудничать с партнерами, вложений и наличия кредитов. Этот знак зодиака должен быть готов получить уведомления от налоговой о невыплатах. Не исключено, что могут возникнуть проблемы с документацией — неверные подсчеты и затерянные бумаги будут тормозить денежные поступления. Любая ошибка может обойтись в круглую сумму. Кроме того, поддержка земного знака в лице финансового консультанта, юриста или кого-то еще, могут исчезнуть.

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Астрологический совет: Девы, пора искать новых специалистов и свежие идеи, которые могут привести к улучшению вашего финансового положения, и новые возможности для увеличения доходов.

Весы — гороскоп на апрель 2024



Для Весов апрель обещает быть месяцем, когда финансы не будут занимать первое место в списке приоритетов и найдутся дела поважнее. Но это не значит, что деньги перестанут быть актуальной темой. Скорее наоборот, благодаря удачным обстоятельствам и профессиональному росту этого знака зодиака можно ожидать приятного прилива средств. Это станет результатом повышения на работе или успешных инвестиций, которые начнут приносить плоды.

Астрологический совет: Весы, в конце месяца не упускайте шанс реализовать свои идеи по привлечению дополнительного дохода.

Скорпион — гороскоп на апрель 2024

Апрель — не время для спонтанных покупок или рискованных вложений. Скорпионам следует использовать данный период, чтобы оценить, куда можно выгодно вложиться. Водный знак могут заинтересовать новые виды вкладов или надежные акции. Важно поговорить с людьми, которые хорошо разбираются в финансах, чтобы получить максимум полезной информации. В апреле усилия этого зодиакального знака по сохранению и приумножению средств не пройдут даром. Деньги будут, но важно подходить к их распределению с умом.

Астрологический совет: Скорпионы, если вы занимаете ответственную должность или ведете свой бизнес, сделайте акцент на поддержании стабильности и надежности ваших финансов.

Стрелец — гороскоп на апрель 2024

Стрельцам апрель принесет как финансовые возможности, так и неблагонадежные денежные траты. Может возникнуть искушение попробовать себя в торговле акциями, однако стоит помнить, что подобный заработок часто связан с большими рисками и потенциальными убытками. Возможны перемены, связанные с переездом и сменой съемщиков. Это может потребовать дополнительных усилий и вложений. При поиске новых арендаторов огненному знаку зодиака необходимо обратить внимание на их надежность и платежеспособность.

Астрологический совет: Стрельцы, подходите к любым финансовым решениям с осторожностью.

Козерог — гороскоп на апрель 2024

В апреле основные доходы Козерогов будут под контролем. Если хочется увеличить свои сбережения, данному знаку зодиака надо обратить внимание на проверенные способы инвестирования или сберегательные программы. Также стоит прислушаться к полезным советам, они могут указать на выгодные возможности для дополнительного заработка.

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Астрологический совет: Козероги, за проявленную инициативу и трудолюбие вас могут отметить бонусами или даже повышением, что укрепит ваше финансовое положение, поэтому продолжайте стараться и не останетесь без вознаграждения.

Водолей — гороскоп на апрель 2024