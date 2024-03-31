Дачнику в помощь: лучшие даты апреля для покупки семян и посадки рассады

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Чтобы хлопотная работа окупилась через несколько месяцев богатым урожаем, заниматься рассадой нужно в определенные дни по лунному календарю.

Апрель всегда был месяцем полным хлопот и различных дел. От уборки дома и сада до посева и высадки рассады. Лунный календарь поможет правильно распланировать дела и выполнить все задачи с легкостью и радостью. Начнется апрель 2024 с убывающей Луны, этот период отлично подойдет для обрезания растений, закупки семян и незаметно перейдет в хорошие дни для посева саженцев и уборки.

Астролог Светлана Мишина эксклюзивно Пятому каналу рассказала о благоприятных и неблагоприятных днях лунного календаря в апреле.

Неблагоприятные дни для посадки в апреле 2024 по лунному календарю

Как бы ни хотелось заняться посадкой семян цветов или овощей, первую неделю месяца астролог советует полностью пропустить. По лунному календарю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — далеко не самые удачные дни для посадок.

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«Традиционно для поиска благоприятных и неблагоприятных дней я использую лунные циклы, фазы Луны и пребывание Луны в различных знаках зодиака», — поделилась астролог.

В период с 1 по 7 апреля Луна будет идти на убывание, поэтому садоводством лучше не заниматься.

«В этот период не совсем желательно высаживать саженцы и семена», — прокомментировала специалист.

8 апреля будет новолуние и солнечное затмение, потому такой день традиционно пропускают. А 24 апреля, период полнолуния, считается крайне неблагоприятным для посадки.

Благоприятные дни для посадки рассады по лунному календарю

Почти весь апрель идеально подходит для посадки семян и выращивания рассады. Хорошие дни: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 апреля.

«Самыми благоприятными, самыми плодородными днями для посадки считаются дни, когда Луна пребывает в водных знаках зодиака, таких, как Скорпион, Рыбы и Рак. Также еще в знаке Телец. Вот эти четыре знака считаются самыми плодородными, а посаженные под ними семена дают самый богатый урожай», — поведала Светлана Мишина.

Луна в Тельце — 10 и 11 апреля до 15:00 по Москве — это период начала растущей Луны и благоприятного времени для посадки семян и их пересадки.

Самые лучшие дни — 14 и 15 апреля, когда Луна будет в знаке Рак. Этот временной промежуток обещает богатый и здоровый урожай. 25 апреля пройдет под водным знаком Скорпион, потому данный день тоже будет хорошим для посева семян.

«С 9 по 23 апреля самый благополучный период для того, чтобы делать посадку и пересадку растений», — сказала Мишина.

С 25 по 30 апреля начнется период убывающей Луны. Рост растений пойдет не вверх, а вниз, то есть начнется укрепление корней и корневища. Подобное время будет благоприятно для посадки корнеплодных и луковичных культур, а также для плодовых деревьев и кустарников.

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29 и 30 апреля считаются нейтральными днями.

Благоприятные дни в апреле для покупки семян и рассады

Каждый дачник знает: покупка семян — уже половина успеха. Если в упаковке лежат свежие и крупные семена или луковицы, вырастить из них крепкий росток не составит труда.

Подходящими датами для приобретения новых разноцветных пакетиков или уже пророщенной рассады в маленьких горшочках в апреле будут 10, 14, 15, 16, 21 и 22 числа.

Причем марафон благоприятных дней для покупки саженцев, рассады и предметов домашнего обихода начнется 10 апреля с 14:00 по Москве.

Также хорошее время — 14 и 15 апреля до 16:00, 16 апреля с 10:00 до 15:00 18 апреля.

Закрывают цепочку 21 и 22 апреля.

Благоприятные дни для уборки сада и огорода

Хорошими днями для дачных хлопот астролог назвала 1, 2, 19 и 20 апреля.

«Это самые шикарные дни для наведения порядка в доме и на приусадебном участке. Используйте это» — сказала эксперт.

Лучшие лунные дни для наведения порядка на садовом участке всегда проходят под знаками зодиака Козерог и Дева.

«На убывающую Луну, кстати, лучше всего наводить порядок», — поделилась Светлана Мишина.

Такими днями являются 1–2 апреля и 19–20 апреля.

«В эти дни порядок сам по себе наведется, легко и радостно», — заметила астролог.

Кроме того, 1, 2 и 3 апреля до двенадцати часов по московскому времени, когда Луна будет в знаке Козерог, рекомендуется заниматься обрезанием деревьев и кустарников. Полноценную обрезку можно делать, если в регионе, где находится земельный участок, на веточках еще не набухли почки.