Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

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Новая стрижка, сделанная во второй месяц весны, не только украсит образ, но и укрепит финансовое положение. Главное, не забывать сверяться с лунным календарем.

С приходом второго весеннего месяца в воздухе все отчетливее начинает ощущаться приятная свежесть, а постепенно наступающее тепло пробуждает в сердцах непреодолимое желание вести по-настоящему насыщенную жизнь. Многие, вдохновившись ярким солнцем, могут захотеть сиять не меньше небесного тела и кардинально изменить свой образ.

В апреле 2024 года будет множество дней, когда визит к парикмахеру станет залогом обворожительной прически и неотразимого образа. Данное время будет благоприятным благодаря положениям и фазам Луны, которые способны повлиять на красоту и состояние волос. Когда стоит делать новую стрижку, в какие дни уход за волосами будет наиболее плодотворным, а когда поход к парикмахеру может обернуться настоящей катастрофой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Общие тенденции для стрижек в апреле 2024

Долгожданный апрель Луна встретит в убывающей фазе, что значительно скажется на тех, кто решит сделать в этот период новую прическу.

«С 1 по 8 апреля Луна будет убывающая. И стрижки, сделанные в этот период, обычно замедляют рост волос», — объясняет астролог.

Такая тенденция станет настоящим подарком для любителей коротких стрижек, ведь она избавит от необходимости часто посещать парикмахерскую и позволит дольше сохранять любимую прическу в идеальном состоянии.

С 7 по 8 апреля многие могут ощутить непреодолимое желание кардинально изменить свою прическу. Однако опрометчиво поддаваться навязчивому чувству не стоит, ведь виной тому будет солнечное затмение, которое наступит 8 числа. Перед походом в салон красоты важно основательно взвесить все «за» и «против», чтобы новая стрижка не стала огромным разочарованием. Велика вероятность, что прическа будет сделана из-за некого эмоционального порыва, поэтому она быстро надоест.

Самые благоприятные дни для стрижки в апреле 2024

В апреле 2024 будет множество дней, идеально подходящих для проведения бьюти-процедур. Гарантом неотразимого образа традиционно станет стрижка, сделанная в период, когда Луна зайдет в гости к Венере, издавна считающейся символом женственности, нежности и любви. Энергии планеты будет достаточно для создания обворожительной прически. Важно быть начеку и не упустить такие подарки от Вселенной, ведь согласно лунному календарю, они будут посланы в определенное время.

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«Это 9, 10 и 11 апреля до 15.00 по московскому времени, 21, 22 и 23 апреля до 18.00», — рассказывает эксперт.

Любителям небрежных, но при этом стильных причесок, стоит проводить манипуляции с волосами в период, когда Луна встретится с Близнецами и Водолеем. Энергия воздушной стихии поможет добиться желаемой легкой и привлекательной стрижки, которая словно омолодит своего обладателя.

«Такие дни лучше выбирать тем, кто любит на голове легкий хаос, кто умеет укладывать свои волосы с помощью разных гелей, муссов, стайлингов. Это 3 апреля с 12.00, 4 и 5 апреля до 14.00, 11 апреля с 16.00, 12 и 13 апреля до 20.00», — подсказывает специалист.

В стороне не останется и земная стихия. Время, когда Луна войдет в знаки Девы и Козерога, подойдет для создания практичной стрижки, которая в дальнейшем не будет требовать особого ухода. Чтобы прическа продолжительное время оставалась свежей, согласно лунному календарю, нужно сделать ее 1, 2, 3 числа до 12.00 или же 19, 20 апреля. В этот же период очень просто будут даваться тонирование, окрашивание и завивка волос, а результаты от оздоровительных процедур не заставят себя долго ждать.

Когда делать денежную стрижку в апреле 2024

Согласно лунному гороскопу, в апреле будет семь дней, в которые новая стрижка принесет финансовый успех и благополучие. Это 2, 3, 10, 17, 18, 28 и 30 апреля.

А когда Луну примет в свои объятия огненная стихия, наступит благоприятное время для успешного укрепления авторитета и улучшения собственной репутации. Пользоваться предоставленным шансом следует 18 апреля до 17.00, 26 и 27 числа после 12.00 и 28 апреля до 12.00.

Неблагоприятные даты для стрижки в апреле 2024

В апреле 2024 года врагом идеальной стрижки станет водная стихия. Дни, когда Луна будет гостьей Скорпиона, Рака или Рыб, будут самыми неблагоприятными для посещения парикмахерской. Любая прическа, сделанная в данные периоды, быстро потеряет форму, и вслед за этим последует эффект неопрятных волос.

«Таких дней в апреле много. Это 5 число с 14.00, 6 и 7 до 15.00, 13 с 21.00, 14, 15, 23 с 18.00, 24 и 25 апреля», — перечисляет астролог.

Кроме того, новые стрижки в этот период способны значительно испортить качество волос, и попытка сделать красивую укладку станет настоящим испытанием. Поэтому в перечисленное время лучше отложить поход в парикмахерскую и направить все усилия на оздоровление волос. Особенно полезными будут увлажняющие маски.

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Также счастья не принесет и новая прическа, сделанная 24 апреля. Именно в эту дату наступит полнолуние, и любые манипуляции с прической будут способны отнять энергию и даже вызывать апатию.