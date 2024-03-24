Затмение Червивой Луны: что категорически нельзя делать утром 25 марта 2024

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В такие дни меняется настроение, происходят эмоциональные всплески. И тяжелее всего будет в пик затмения.

Двадцать пятого марта произойдет полутеневое лунное затмение.

Спутник Земли откроет так называемый коридор затмений, который продлится до 8 апреля и станет одним из самых напряженных периодов весны.

Когда будет лунное затмение 25 марта 2024

Полутеневое лунное затмение в знаке Весы произойдет рано утром 25 марта 2024 года. Земля отбросит тень на свой спутник, но лишь частично закроет очертания небесного тела.

Общая продолжительность затмения составит порядка четырех с половиной часов. Увидеть его на небосводе можно будет с 7:53 до 12:32 по московскому времени. Своего пика затмение достигнет в 10:13.

В России затмение смогут наблюдать жители Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатки. Астрономы предупреждают: увидеть полутеневое затмение не так-то просто из-за того, что лунный диск лишь слегка потемнеет, а вне тени окажется только тонкий полумесяц.

Почему затмение 25 марта прозвали Червивой Луной

Затмение спутника Земли всегда совпадает с полнолунием, а значит, и на этот раз на небе появится большой светящийся диск.

В странах Европы и Северной Америки полнолуние в марте принято называть Луной Червя, потому что в это время на газонах можно заметить множество земляных червей, выбравшихся на поверхность после долгой зимы. Именно их так активно ищут прилетающие с юга птицы.

В 2024 году Луну также называют Пасхальной, поскольку это первое полнолуние после мартовского равноденствия, а за ним по традиции всегда следует католическая Пасха, которая празднуется всегда в первое воскресенье после полнолуния. В этом году она выпадает на 31 марта.

Чем опасны коридоры затмений в 2024 году

В астрономии коридором затмений называют период между лунным и солнечным затмениями, идущими друг за другом в короткий промежуток времени. В течение календарного года обычно происходит до четырех таких явлений.

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Этой весной коридор откроется 25 марта и закроется солнечным затмением 8 апреля.

С точки зрения астрологии, коридоры затмений по-особому влияют на живые организмы. Степень влияния зависит от того, под какими созвездиями они проходят в данный месяц. Астрологи объясняют это сменой энергетических потоков. Например, на солнечные затмения остро реагируют птицы и животные. Они думают, что наступает ночь, и начинают готовиться ко сну.

У людей может меняться психоэмоциональное состояние. В частности, появиться неосознанное чувство тревоги, страха, апатия и желание отгородиться от окружающего мира. Считается, что в эти периоды нельзя начинать что-то новое, делать крупные финансовые вложения и планировать путешествия.

Однако в целом, как утверждают медики, затмения не могут повлиять на физическое состояние здорового человека, так как это кратковременные явления, которые длятся непродолжительное время. Отреагировать на лунные и солнечные затмения могут метеочувствительные люди, а также имеющие психоневрологические расстройства. Поэтому велика вероятность попасть в эпицентр скандалов и конфликтов на работе или дома.

В целом характер, привычки, график работы и личные проблемы могут как усугубить состояние в коридор затмений, так и облегчить. Например, один захочет поспорить с оппонентом и заодно пустить в ход кулаки. А другой пожмет плечами и решит взять отгул, чтобы переждать период дома.

Чем уникально лунное затмение 25 марта

Главным девизом лунного полнолуния в Весах станет поиск компромиссов и установление контактов с людьми.

Полнолуние и затмение в Весах 25 марта заставит задуматься об ошибках прошлого и планах на грядущее будущее. Какие-то идеи покажутся неудачными и потребуют корректировки.

Сильное влияние Луны ощутят те, кто так и не смог сделать правильные выводы из кармических уроков. В условиях повышенного напряжения есть риск в очередной раз поступить не так, как надо, и запустить новую череду валящихся, как домино, неудач. Чтобы этого не произошло, звезды советуют держать эмоции под контролем и с самого утра настроиться только на положительный исход дня. Скандалы, ссоры, слезы противопоказаны.

Будильник на утро понедельника лучше поставить пораньше, потому что затмение обещает внести коррективы в работу транспорта и заставит сменить привычный маршрут.

Что нельзя делать в лунное затмение 2024

Лунное затмение считают опасным из-за его воздействия на человека. Уже за две недели до его наступления может значительно ухудшиться самочувствие, а вместе с этим и проявиться эмоциональная нестабильность.

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В этот день повышается градус тревожности. Люди становятся более капризными и эмоционально неустойчивыми. Поэтому астрологи советуют не поддаваться на провокации и не вступать в ссоры. А если возникло недопонимание, спокойным тоном обсудить ситуацию.

Крайне желательно отложить какие бы то ни было судьбоносные решения на потом. Лучше не менять место работы, не подписывать договора, не покупать и не продавать недвижимость.

Не рекомендуется переносить дела или сроки работы. Если по плану было закончить, например, ремонт к 25 марта, то нужно приложить все усилия, чтобы все было готово к указанной дате.

Если есть возможность перенести плановые хирургические операции или сложные косметологические процедуры, лучше выбрать другой день.

Зачастую данное космическое явление оказывает влияние не только на людей, но и на их имущество. Электроприборы могут выйти из строя, а важные вещи, посылки и даже письма — потеряться.

Что можно делать в лунное затмение 2024

Лунное полнолуние в Весах идеально подходит, чтобы разобраться в бумагах, навести порядок в квартире, записать важные планы в ежедневник или отсортировать фотографии в смартфоне. Не лишним будет подвести промежуточные итоги на пути к поставленной цели и скорректировать план, если требуется.

Провести день на природе или пойти в спортзал — отличное времяпрепровождение в день затмения. Движение, свежий воздух, заряд бодрости помогут минимизировать негативное воздействие светила на психику человека.

Астрологи также рекомендуют побаловать себя 25 марта, например, приобрести заинтересовавший онлайн-курс, попробовать новое блюдо в меню любимого кафе, заказать давно приглянувшееся на маркетплейсе платье.

Представителям воздушных знаков зодиака (Близнецам, Весам и Водолеям) также стоит в затмение сходить на свидание. Даже если общение не перерастет в серьезные отношения, новое знакомство точно пригодится в будущем.