Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну 2024

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Наступление весны подарит знакам зодиака отличные возможности для улучшения финансового благосостояния и карьерного роста. Однако некоторым звезды уготовили скрытые кармические уроки.

Весна — время пробуждения природы и тотального обновления. Это период, когда все вокруг наполняется теплом, у многих появляются желание планировать будущее и ярко проявляться. Крайне важно воспользоваться этим шансом грамотно и подготовить «почву» для работы на текущий год.

Какие возможности и испытания ждут представителей зодиакального круга в финансовой сфере весной 2024 года? Кому в этот период звезды сулят материальное благополучие и достаток? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Михаил Филоненко.

Финансовый гороскоп на весну 2024 — прогноз для всех знаков зодиака

Наступивший 2024 год пройдет под покровительством зеленого деревянного дракона. В Поднебесной, где и были придуманы все 12 символов, это величественное животное связывают с кипучей жизненной энергией и большими карьерными амбициями. Поэтому многие представители зодиакального круга уже весной, когда все вокруг отогревается после затяжных холодов, ощутят значительный прилив сил и желание действовать.

Особенно важно уделить внимание зеленым купюрам. Желательно держать в кошельке 1000 рублей — их цвет приманит к обладателю денежную удачу и приятные сюрпризы.

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«Кроме того, в этот год очень ярко себя проявят такие цифры, как семерка, восьмерка и девятка. Если где-то на окончании купюр или в начале есть цифровые знаки из данной комбинации, то храните их в кошельке», — посоветовал эксперт.

Однако и купюр должно быть определенное количество. Лучше всего всегда держать при себе пять тысячарублевых банкнот, а вот числа «четыре» лучше избегать — в китайском языке оно созвучно со словом «смерть». Это, наоборот, отвернет фортуну от человека.

Овен — финансовый гороскоп на весну 2024

Яркой и запоминающейся весна 2024-го окажется для Овнов, однако для исполнения всех намеченных планов все же придется постараться. Подопечным огненной стихии особенно важно проявляться в период с 21 марта по 20 апреля, когда их энергия выкручена на максимум. Плодотворная работа в эти даты поможет пробудить финансовые потоки.

Уже в мае Овны могут получить прибавку к зарплате или же предложение о новой работе. Примечательно, что хорошо заработать получится только необычными или неожиданными путями. Поэтому представителям одного из самых активных и амбициозных знаков важно избегать рутины и застоев.

Телец — финансовый гороскоп на весну 2024

Мощные денежные вибрации весной 2024 года сулят Тельцам отличные перспективы в сфере финансов. Проявится одно из сильнейших качеств — накопительство. С присущей земной стихии скрупулезностью и основательностью представители данного знака сумеют наметить планы на будущее и собрать внушительные сбережения на их реализацию.

Поистине светлая полоса в денежном вопросе начнется во второй половине мая. Все затраченные усилия Тельцов окупятся вдвойне. Не исключены крупные премии, серьезные приобретения и долгосрочные вложения. Однако, чтобы запланированное стало явью, звезды советуют избегать частых и необоснованных трат. Любовь земной стихии к красивой и богатой жизни может сыграть с ними плохую шутку — средств к концу весны попросту не останется.

Близнецы — финансовый гороскоп на весну 2024

Наступление весны, с одной стороны, подарит Близнецам огромный заряд энергии, но вместе с тем принесет и ряд сложных испытаний. Представителям воздушной стихии в этот период важно научиться обуздать собственные эмоции. Звезды предупреждают: импульсивность и непостоянство в конечном итоге больно ударят по самооценке.

С марта по май Близнецам нельзя распыляться на множество дел, лучше выстроить четкую стратегию достижения собственных целей и планомерно двигаться к их реализации. Кроме того, не рекомендуется увлекаться спонтанными тратами. Накопленные средства особенно пригодятся в будущем.

Весна станет своеобразным трамплином, оттолкнувшись от которого, представители знака отправятся покорять новые финансовые вершины уже в начале лета. Главное, набраться терпения и не позволять обстоятельствам сбить с намеченного пути.

Рак — финансовый гороскоп на весну 2024

Прибыльной весна обещает быть для Раков. После долгого застоя в денежной сфере, который длился три долгих зимних месяца, представители водной стихии наконец поймают удачу за хвост. Звезды предвещают значительные трансформации в карьере — повышение, перевод на новую должность, выгодное предложение по работе.

В этот период Раки смогут с легкостью откладывать деньги без тяги поскорее их потратить. Крайне желательно воспользоваться возможностью и накопить определенный капитал. Дополнительные средства помогут пережить год без лишних тревог и стресса.

Лев — финансовый гороскоп на весну 2024

Как и все подопечные огненной стихии, Львы смогут сделать значительный вклад в собственное будущее. Вполне вероятно, что период с марта по май станет самым прибыльным в 2024 году. Главное, позволить себе зарабатывать крупные суммы, не бояться ответственности и необычных предложений.

Однако полученные деньги Львам следует сразу же вложить в недвижимость, иначе те попросту сгорят. Весной сделки на покупку квартир, домов и автомобилей будут крайне успешны.

Дева — финансовый гороскоп на весну 2024

Девы весной 2024 года окажутся в необычном для себя амплуа. Привыкшие подходить к сфере финансов с холодной головой, подопечные земной стихии погрязнут в бесконечных тратах. Чтобы в погоне за собственными желаниями не остаться на мели, важно постоянно отслеживать расходы.

Кроме того, по нумерологии Девам в этот период выпадает цифра «семь», превращающая человека в заядлого шопоголика и транжиру. Звезды советуют противиться пагубному влиянию и выделять финансы исключительно на важные приобретения.

Весы — финансовый гороскоп на весну 2024

Весна 2024 года сулит Весам большую прибыль. Пробудившись после «зимовки», подопечные воздушной стихии начнут действовать — искать возможности дополнительного заработка, повышения, а в некоторых случаях даже полной смены вида деятельности. Успехи в финансах будут полностью зависеть от умения заводить полезные знакомства и поддерживать их.

Вместе с тем в Весах проснется незнакомая им экономичность и серьезность в отношении денег. Захочется вести учет трат и пересмотреть расходы. В этот период звезды ждут от представителей знака умеренности и основательности.

Скорпион — финансовый гороскоп на весну 2024

Волшебным образом наступление весны повлияет на Скорпионов. Смена декораций после затяжных холодов пробудит в самом темпераментом водном знаке жажду жить красиво и богато. Все это приведет к большим тратам, которые в некоторых случаях даже превысят доходы.

При отсутствии накоплений Скорпионы обрекут себя на проблемы с финансами в летний период. К денежному вопросу звезды рекомендуют подходить с осторожностью и удерживать баланс между развлечениями и работой.

Стрелец — финансовый гороскоп на весну 2024

Привыкшие мыслить грандиозными масштабами Стрельцы весной 2024-го направят все усилия на улучшение собственного финансового положения и продвижения по карьерной лестнице. Все старания окупятся кратно и принесут первые плоды уже в мае.

Главная задача представителей огненного знака — не растерять природный оптимизм и смелость. Впадая в излишнюю осторожность, Стрельцы отпугнут от себя фортуну и выгодные предложения для сотрудничества.

Козерог— финансовый гороскоп на весну 2024

Неустанные и крайне работоспособные Козероги быстро найдут возможности для улучшения финансового положения наступающей весной. Именно поэтому уже в марте звезды советуют ответственно подойти к построению планов на будущее, и лишь после этого приниматься за их реализацию.

Старания представителей земной стихии окупятся втройне, главное направить мощный поток энергии в нужное русло. В противном случае, Козероги рискуют погнаться за двумя зайцами, но так ни одного не поймать.

Водолей — финансовый гороскоп на весну 2024

Самым неординарным подопечным воздушной стихии весной придется «затянуть пояса» и на ближайшие три месяца забыть об импульсивных покупках. Ослушание приведет к тому, что Водолеи попросту останутся без средств и погрязнут в долгах. Однако это не повод отчаиваться и падать духом.

Стойко пережив все превратности судьбы весной 2024-го, они ощутят прилив сил уже в конце мая. Некоторые стеснения в деньгах непременно компенсирует легкость и находчивость знака зодиака.

Рыбы — финансовый гороскоп на весну 2024

Привычная для Рыб меланхолия и спокойствие неожиданно развеются весной 2024 года. Подопечные водного знака зодиака будут буквально купаться в деньгах и пожинать плоды проделанной работы за зимний период.

Позитивные изменения в денежной сфере наметятся не только с марта по май. Повышения, премий и перспективных предложений можно ожидать также летом и осенью. Главная задача — не лениться и делать хотя бы маленькие шаги в сторону достижения намеченных целей. Ведь в совокупности они обязательно приведут к долгожданному результату.