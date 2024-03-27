«Вырыл уже яму»: что говорят звезды о дебоше Никиты Кологривого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Актер Никита Кологривый с начала года на слуху не благодаря ролям, а из-за громких скандалов. Как звезды отреагировали на его дебош в Новосибирске, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Никиту Кологривого задержали за драку в баре. Из-за чего звезда сериалов потерял самообладание? Зачем он укусил официантку? Почему из подающего надежду актера Кологривый превратился в главного скандалиста российского кино? И какое наказание грозит артисту за его поведение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Новосибирские гастроли Никиты Кологривого обернулись чередой скандалов. На этих кадрах актер пытается «по-пацански» разобраться с сотрудниками бара. Его удерживают несколько мужчин. Когда Никите удается освободиться, он снимает с себя футболку и снова рвется в бой.

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«Действия Кологривого могут быть квалифицированы и по статье 213 Уголовного кодекса. Это хулиганство. То есть явное неуважение к обществу путем противопоставления себя ему с причинением телесных повреждений», — объяснил адвокат Евгений Гибадуллин.

«Либо он действительно устал, забухал и сошел с какой-то дистанции. Тогда он просто себя не контролирует. И тогда это уже опасно. Мы все знаем нашего гениального человека, актера, который сидит сейчас уже не первый год в тюрьме. Потому что он не совладал со своими желаниями пить в ненужное время», — высказалась актриса Эвелина Бледанс.

А ведь еще за несколько часов до этого ничто не предвещало беды. Кологривый прилетел в свой родной город Новосибирск, чтобы встретиться с поклонниками. И не подозревал, что визит закончится в полиции. Он посетил зоопарк, повеселился на масленичных гуляниях. Потом отправился в кинотеатр на автограф-сессию. Но мероприятие закончилось, едва начавшись. Звезде не понравился оказанный прием.

«Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей», — заявил он.

А через три дня после этого Никита Кологривый поехал в ресторан, где и произошла драка. Сотрудники рассказали: он вел себя развязно, громко разговаривал и пил алкоголь. Затем разгоряченному актеру, видимо, захотелось любви. По словам очевидцев, он стал приставать к официантке. Лег ей на колени. А когда получил отказ, укусил девушку за ногу.

«Да не знаю я, дорогие, потому что не знаю. Лежал, видимо, так», — ответил актер на вопрос о причинах поступка.

«Мне кажется, это молодость. Это желание эпатажа, это частично вскружившая голову слава. Вопрос, что он дальше делать будет», — отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

В последнее время зрители вместо ролей артиста обсуждают исключительно его поведение. Кологривый регулярно раздает интервью, в которых критикует коллег. Например, таких признанных звезд советского кино, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, Никита назвал скучными.

«Слушайте, каждый говорит то, что он хочет. Мне в целом нравится, что Никита не пытается никому угодить», — заявила актриса Агата Муцениеце.

«Я думаю, что он сам себе этими высказываниями публичными вырыл уже яму в столь, на самом деле, молодом возрасте достаточно. Поэтому посмотрим, что его дальше ждет», — подчеркнул актер Алексей Гаврилов.

«Никита идет к Олимпу славы через укусы, через какие-то не очень нелицеприятные отзывы о народных артистах Советского Союза. Он идет», — высказалась Эвелина Бледанс.

«Я тертый калач»: Никита Кологривый о назначенном наказании

Досталось и молодым артистам, с которыми Никита снимался в сериале «Слово пацана». Кологривый заявил, что хотел сыграть Вову Адидаса. Но эту роль отдали Ивану Янковскому.

«Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы, не дай бог, Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез», — заявил Никита Кологривый.

Актер славится вспыльчивым характером. Неоднократно срывал съемки телепередач. Но до рукоприкладства раньше не доходило.

«Не такой уж у него оглушительный и грандиозный успех. И не так много сыгранных ролей. Мне кажется, нужно еще подождать со звездной болезнью», — выразила свое мнение актриса Ирина Безрукова.

«Никита, заканчивай кусаться, продолжай быть классным актером и не слушай своего пиар-директора. Потому что все, что ты сейчас пытаешься делать, это становится немного бредом», — призвала Бледанс.

Сразу после потасовки в баре Кологривый поехал в гостиницу. Однако выспаться ему не удалось. Утром за ним приехал наряд полиции и увез в участок. В суде артист, наконец, вышел из роли «пацана с района». Сообщил, что свою вину признает. Перед укушенной девушкой извинился.

«Я попросил и сказал, что она может укусить меня в ответ, как хочет», — уточнил Никита Кологривый.

Тетя актера Наталья Гапонько вступилась за племянника на суде.

«То, что у него происходит, вот эти нервные срывы, потому что, что он не умеет отдыхать, у него сна мала. И, конечно, алкоголь сыграл свою роль», — объяснила она.

Артист заявил, что раскаивается. И попросил о помиловании.

«Я считаю, что это неправильный поступок. И я руководствовался тем, что я был нетрезв и не в себе, очень уставший… Прошу всех меня понять и простить», — сказал Кологривый.

Жалостливые речи не помогли. Суд назначил дебоширу наказание в виде семи дней ареста.

«Я расстроился. Я хотел дочку увидеть. но она должна знать, что отец ее — ответственный за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет», — поделился Никита Кологривый.

Но творческим планам актера не дали осуществиться. Его отправили в четырехместную камеру. И запретили брать с собой ручку и бумагу. Зато у Кологривого появился шанс хорошенько обдумать свое поведение.