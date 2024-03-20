Никита Кологривый кусает официантку за ногу: эксклюзивные кадры

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Актер, вероятнее всего, склонял девушку к интиму, но несколько неудачно.

Эксклюзивные кадры, на которых Никита Кологривый кусает официантку за ногу, появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео актер демонстрирует приподнятое настроение, несмотря на дальнейшие возможные проблемы.

Никита Кологривый устроил дебош в одной из развлекательных заведений Новосибирска. Во время потасовки, вероятно, не слишком трезвый артист вел себя вызывающе и приставал к персоналу.

По некоторым данным, причиной агрессии в адрес девушки стал ее отказ продолжить более тесное общение с актером. Присутствующие пытались защитить девушку, что только сильнее разозлило Кологривого.

Актера задержали сотрудники правоохранительных органов. А также стало известно, что его поместили в спецприемник. Согласно статьи о мелком хулиганстве Никите грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд над Никитой Кологривым состоится завтра.