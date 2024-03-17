Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече: «Вынужден покинуть кинотеатр»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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К чему привел конфликт актера с организаторами?

Актер Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи в Новосибирске. Звезда популярных сериалов в России негативно высказался о месте, где проводилось мероприятие с его участием. Об этом сообщает издание НГС.

«Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые относятся панибратски к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске», — высказался актер.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области уже объявили, что ситуацию получилось уладить. Конфликт произошел между руководством кинотеатра «Победа» и членом команды Кологривого. После Никита все же вернулся к поклонникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кологривый публично извинился перед фанатами.