Из обеда в яд: почему категорически нельзя ставить неостывшие блюда в холодильник

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Простая бытовая привычка может испортить не только еду, но нанести вред здоровью.

Многие привыкли готовить блюда на обед или даже завтрак с вечера. И как правило, чтобы не оставлять приготовленное на ночь при комнатной температуре, еще неостывшую еду сразу убирают в холодильник. Однако не все задумываются, что грамотное хранение блюд играет далеко не самую последнюю роль. Благодаря ему еда более продолжительное время пригодна для питания и дольше хранит в себе витамины.

Важно знать, что не всегда блюда можно сразу убирать в холодильник, ведь неправильное хранение чревато не только поломкой техники, но и проблемами со здоровьем. Когда приготовленную еду можно ставить в холодильник и что будет, если все же убрать туда горячую пищу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог Кристина Войт.

Можно ли ставить неостывшее блюдо в холодильник

Холодильное оборудование имеет свой стандартный диапазон температуры. Для того чтобы устройство исправно выполняло свою функцию и поддерживало свежесть продуктов, важно не нарушать климат в холодильнике.

«Когда горячая кастрюля ставится в холодильник, образуется конденсат, и эти капли воды начинают распространяться на полки, оседают на другие продукты, с которыми они не должны были встретиться. Таким образом, нарушается микроклимат холодильника, и он уже работает не в том режиме, в котором должен», — рассказывает диетолог.

Иными словами, горячие блюда способны привести к поломке техники. Также не менее важен факт того, что неостывшая пища, помещенная в холодильное оборудование, крайне быстро испортится. Виной этому будет резкий перепад температур, который нарушит структурность, вкус и даже цвет самого продукта.

Последствия хранения неостывшего блюда в холодильнике

Помимо поломки холодильника и порчи самого приготовленного блюда, последствием неправильного хранения горячей еды может стать негативное влияние на остальные продукты, находящиеся в холодильном устройстве. Это произойдет из-за бактерий, которым свойственно размножаться в тепле.

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В благоприятной среде микроорганизмы будут в активном состоянии и, находясь в замкнутом пространстве, начнут распространяться с одного продукта на другие запасы еды.

Чем опасно неправильное хранение неостывшего блюда

Неграмотное хранение горячих блюд может привести к проблемам со здоровьем.

Любая пища имеет свои микроорганизмы, текстуру, вкус и другие качества. Все они влияют на срок хранения и пользу, которую можно получить от употребления продукта. Размножение и смешение различных бактерий в холодильнике оказывает значительное негативное влияние на микробиом кишечника, из-за чего возрастает риск возникновения диареи и других проблем, связанных с ЖКТ.

Поэтому горячую пищу важно правильно хранить, не способствуя нежелательному развитию бактерий. Тогда блюдо сохранит все витамины и как можно дольше не потеряет вкус и свежесть.

Как правильно хранить горячее блюдо

После приготовления горячему блюду необходимо дать время остыть, оставив его при комнатной температуре. Отправлять еду в холодильник можно лишь в том случае, когда она полностью остыла.

Также важно понимать, что неостывшую еду необходимо правильно сложить. Большинство кастрюль и сковородок не стоит хранить в холодильнике. Для того, чтобы определить, подходит ли посуда, необходимо изучить ее состав. Так, одним из лучших вариантов, в которых можно оставить блюдо, являются эмалированные кастрюли.

Если блюдо находится в контейнере, то оставить его остывать необходимо исключительно с открытой крышкой.

«Если сразу перекладываете в формы для хранения, то выбирайте стекло, керамику или высококачественный пластик, такая посуда не будет впитывать запахи, бактерии пищи (у рыбы, мяса, овощей они разные и хранить важно по отдельности), моющие средства и тому подобное», — подсказывает эксперт.

Такие меры помогут сохранить здоровье и избежать проблем с ЖКТ.

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Готовая пища, помещенная в холодильник, обязательно должна быть закрыта. Таким образом получится недопустить перенасыщения кислородом и продлить срок хранения продукта. Также в емкости с блюдом нельзя оставлять посторонние предметы, например ложку или половник, ведь они могут окислить продукт, тем самым его испортив.