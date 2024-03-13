Даже холодильник не спасет: можно ли есть вчерашние макароны

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Макаронные изделия портятся раньше, чем это можно заметить по их внешнему виду и запаху.

Макаронные изделия — не только вкусный гарнир, но и основа аппетитных блюд, которые любят есть в том или ином виде по всему миру. После приятного приема пищи многие оставляют недоеденные макароны в холодильнике и питаются ими на протяжении нескольких дней. Так может продолжаться до тех пор, пока на продукте не появятся следы, указывающие на необходимость отправить гарнир в мусорное ведро.

Однако внешний вид испорченных макарон далеко не первый сигнал, который свидетельствует о том, что срок годности приготовленного продукта уже вышел. О том, когда на самом деле портятся макаронные изделия и что влияет на их срок годности, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Анастасия Фатеева.

Сколько можно хранить приготовленные макароны

Многие думают, что убранные в холодильник макароны можно употреблять до тех пор, пока на вышедший срок годности не начнет указывать неприятный запах и изменение внешнего вида продукта. Однако на самом деле изделия начинают портиться значительно раньше.

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«Если сразу остудить и поставить в холодильник, то это не больше двух суток. А лучше не больше суток, чтобы не рисковать подхватить кишечную инфекцию», — рассказывает нутрициолог.

Чтобы исключить все риски от употребления просроченных макарон, уже по прошествии суток необходимо обращать внимание на их консистенцию. Несвойственная свежесваренному продукту липкость говорит о том, что гарнир уже есть не стоит.

От чего зависит срок хранения отварных макарон

Время хранения макарон в первую очередь зависит от сорта муки, из которого они приготовлены. Наибольший срок годности у классических пшеничных, цельнозерновых, полбяных и гречневых изделий. А если продукт сделан из бобовых, чечевицы или нута, то продолжительность его хранения значительно уменьшается. Кроме того, вкусовые качества наиболее скоропортящихся макаронных изделий быстро ухудшаются.

Также на продолжительность хранения гарнира влияет его «сосед» по тарелке. Если убранные в холодильник макароны находятся в одной емкости с котлетами, соусами и другими продуктами, с которыми их привыкли употреблять, то срок хранения будет не более суток.

«В идеале [срок хранения] — 12 часов. И нужно все съесть. Потому что любые соусы, мясо — это лучшая питательная среда для патогенных микроорганизмов», — объясняет эксперт.

Пренебрегать данным правилом не стоит, ведь зародившиеся бактерии способны вызвать пищевое отравление и другие расстройства желудочно-кишечного тракта.

Что делать со «вчерашними» макаронами

Если в холодильнике все же остались двухдневные макароны, а выбрасывать их не хочется, то можно приготовить на основе изделий какое-либо блюдо, подвергнув их дополнительной термической обработке.

«Можно приготовить запеканку из макарон, добавить туда, допустим, яйцо, сыр, овощи, фарш. Все это перемешать и на высокой температуре 180 градусов запечь в духовке», — подсказывает специалист.

Такие манипуляции способны «реанимировать» ранее приготовленный гарнир. Однако употребить его желательно в первый же день.