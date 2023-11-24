Уловки не подействуют: как покупать только свежие продукты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА; 5-tv.ru

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Чтобы сохранить здоровье, важно уметь выбирать исключительно качественные товары. Для этого важно обращать внимание не только на дату изготовления, но и на малозаметные признаки.

Многие знают, что на магазинных полках часто стоит товар, срок годности которого либо подходит к концу, либо уже закончился. Если тщательно изучить упаковку, то это можно увидеть на маркировке. Однако далеко не каждый подходит к выбору продукта столь внимательно. В спешке некоторые покупатели лишь бегло осматривают изделия и торопятся занять очередь на кассе. В таком случае высок риск взять не только просрочку, но и продукт ненадлежащего качества.

Именно поэтому лучше уделить процессу выбора немного больше времени. Что помогает не попасться на уловки изготовителей и работников магазинов, а также как брать только качественную продукцию, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Какие продукты по акции можно покупать в магазине

В каждом магазине ежедневно можно найти товары со скидками, размер которых может быть как незначительным, так и более 50%. Порой у покупателей возникает закономерный вопрос, всегда ли акции стоят на тех продуктах, которые хотят поскорее сбыть из-за выходящего срока годности.

«Есть хорошие акции, но нужно очень аккуратно подходить к такой покупке. То есть если вы знаете товар и марку, производителя, то вполне можно доверять», — объясняет председатель Петербургской общественной организации потребителей.

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То есть если потребитель видит изготовителя впервые: бренд новый и незнакомый, а цена на него излишне низкая и подозрительная, — стоит подходить к такой покупке с осторожностью.

Зачастую магазины имеют собственную частную марку с заранее заниженной стоимостью, конкурирующую с другими брендами. Таким образом, получается своеобразная акция, обозначенная скидочными ценниками. Эксперт дает совет: если выбор падает на такой товар, то нужно смотреть, из какого он региона. Помимо этого, как и при выборе любой покупной еды, необходимо изучать состав на этикетке.

Также крайне часто скидка делается на продукты с истекающим сроком годности. В большинстве случаев понижение цены будет значительным. Многие предпочитают обходить стороной данные предложения, но если товар испортится в скором времени, то взять его все же можно. Однако по рекомендации специалиста, употребить его нужно в день покупки, не откладывая на потом.

На что обращать внимание при выборе продуктов в магазине

Не всегда некачественный и испорченный продуктовый товар будет отмечен скидочным ценником. Иногда работники и производители надеются на невнимательность покупателей, которые приобретут непригодный к употреблению продукт по полной стоимости.

Однако иногда признаки плохо качества изделия оказываются такими незначительными, что их сложно заметить. И чтобы покупка оправдала ожидания, важно обращать внимание на следующие нюансы:

Цена . Если она излишне низкая, то это должно вызывать подозрение. Любой качественный товар стоит не дешевле средней ценовой категории.

. Если она излишне низкая, то это должно вызывать подозрение. Любой качественный товар стоит не дешевле средней ценовой категории. Дизайн упаковки . Информация о продукте должна быть напечатана крупно и разборчиво, а также размещена на контрастном фоне. Например, красные буквы на черном фоне сложно разобрать, поэтому такая маркировка товара — тревожный сигнал. Скорее всего, приобретать такую продукцию не стоит.

. Информация о продукте должна быть напечатана крупно и разборчиво, а также размещена на контрастном фоне. Например, красные буквы на черном фоне сложно разобрать, поэтому такая маркировка товара — тревожный сигнал. Скорее всего, приобретать такую продукцию не стоит. Внешний вид упаковки . Она не должна быть вскрыта и порвана. Брать необходимо лишь целостный товар.

. Она не должна быть вскрыта и порвана. Брать необходимо лишь целостный товар. Запах . Также зачастую испорченный продукт источает неприятный аромат, просачивающийся даже через картон и оберточную пленку. Даже если по данным, указанным на упаковке, такой товар еще годен к употреблению, брать его ни в коем случае нельзя.

. Также зачастую испорченный продукт источает неприятный аромат, просачивающийся даже через картон и оберточную пленку. Даже если по данным, указанным на упаковке, такой товар еще годен к употреблению, брать его ни в коем случае нельзя. Температура хранения . Говоря о скоропортящихся продуктах, то есть молочной, мясной и рыбной групп, важно помнить, что условия хранения играют ключевую роль в сохранении их пригодности к употреблению. Например, «молочка» должна содержаться при температуре от +2 до +6 градусов. Это максимальные цифры. Если термометр показывает больше, то срок годности резко сокращается. Следовательно, в ненадлежащих условиях в холодильнике товар может испортиться раньше того периода, что обозначен на упаковке.

. Говоря о скоропортящихся продуктах, то есть молочной, мясной и рыбной групп, важно помнить, что условия хранения играют ключевую роль в сохранении их пригодности к употреблению. Например, «молочка» должна содержаться при температуре от +2 до +6 градусов. Это максимальные цифры. Если термометр показывает больше, то срок годности резко сокращается. Следовательно, в ненадлежащих условиях в холодильнике товар может испортиться раньше того периода, что обозначен на упаковке. Внешний вид овощей и фруктов. Плоды должны быть чистыми, без признаков гниения, а также иметь «товарный» вид. Помимо этого, важную роль играет регион происхождения, ведь не везде в естественных условиях может вырасти тот или иной природный продукт.

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Также есть еще один лайфхак. Лучше брать товар, расположенный не в передней линии, а из глубины холодильника. Именно там сотрудники магазина размещают самую свежую продукцию, а вперед выдвигают продукцию, у которой срок годности уже подходит к концу. Порой далеко тянуться рукой неудобно, но результат стоит стараний. Ведь самое главное — питаться полезными и качественными продуктами.