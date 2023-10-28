Коварная сметана: как распознать подделку и выбрать настоящий продукт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Galina Barbieri; 5-tv.ru

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Определить натуральный качественный продукт на полке в магазине помогут простые методы.

Кишечная палочка, плесень и антибиотики — все это эксперты Роскачества обнаружили недавно в сметане на отечественных прилавках. Оказалось, что требованиям безопасности не соответствуют сразу 19 популярных марок этого продукта.

В лидеры антирейтинга попали бренды: Vita, «Аннушкина ферма», «Калужская зорька», «Козельская», «Молочный домик», «Просто азбука», «Маруся» и «Вятская». Еще часть производителей под видом сметаны поставляли в магазины суррогат из пальмового масла. Как не нарваться на подделку и выбрать качественный молочный продукт — на этот и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Как отличить качественную сметану от подделки

Отправляясь в магазин за молочным продуктом, эксперты советуют запомнить несколько важных нюансов.

«В первую очередь, на упаковке должна быть надпись: „Сметана“. Никакой другой надписи. Если добавлена: „Сметанка“, то это совершенно другой продукт. В нем уже присутствуют различные добавки», — пояснил шеф-повар Иван Кудряшов.

В натуральной сметане — всего два ингредиента: сливки и закваска. Но не всегда производители указывают на упаковке полный состав. Узнать, есть ли в продукте вредные добавки, можно еще одним способом — посмотреть на срок годности продукта.

«Сметана хранится до 14 дней. Если больше, то в нее что-то добавили», — рассказал эксперт.

Чаще всего россияне покупают сметану 20% жирности. Ее-то как раз и подделывают недобросовестные производители.

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Какой должна быть настоящая сметана — 5 признаков

Шеф-повар Иван Кудряшов решил проверить, можно ли отыскать на прилавках качественный продукт. Он купил сразу пять образцов: четыре — в магазине у дома, еще один — у фермеров на рынке. Самый дешевый обошелся в 62 рубля за 300 граммов, а дорогой — в 160.

На первый взгляд — упаковка и крышки одинаковые. Стоит ли переплачивать за сметану или можно купить самый дешевый образец?

Структура молочного продукта

Натуральная сметана должна быть однородной и без комков, а поверхность гладкой. Под это описание не подходят только два образца: домашний продукт и дешевая сметана из магазина.

«Я очень много вижу гранул в составе. Их как раз в этом случае видно невооруженным глазом. Текстура абсолютно не глянцевая», — отметил эксперт.

Содержание крахмала

Многие уверены: если ложка в сметане стоит и не падает, то это признак качественного продукта с высоким процентом жирности. На самом деле это не совсем так.

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Недобросовестные производители давно научились даже самую жидкую сметану делать гуще. Для этого они добавляют в состав стабилизаторы и загустители. Самый популярный из них — крахмал.

Выявить наличие этого компонента в молочном продукте поможет йод. Качественная реакция с использованием доступного вещества укажет на настоящую сметану, так как йод вступает в реакцию и меняет окраску массы.

В каждую миску со сметаной добавили по капле йода. Чтобы реакция пошла быстрее, продукт перемешали. Образцы из магазина не изменили цвет. А вот фермерская сметана неприятно удивила — она потемнела. Но о чем еще умалчивают производители?

Наличие пальмового масла

Делать сметану из натуральных сливок затратно. Чтобы удешевить продукт, часто вместо коровьего молока в него добавляют растительные жиры. Обычно это пальмовое масло.

Эксперты проверили, есть ли оно в составе тестовых образцов. Для этого понадобилось пять стаканов теплой воды.

«Буквально одной ложки сметаны достаточно для того, чтобы посмотреть, всплывет ли сметана или нет. И самое главное, когда мы размешаем сметану, посмотрим на ее консистенцию», — рассказал ведущий.

Сметану положили в воду и хорошенько размешали. Молочный жир должен раствориться, а растительный — собраться в хлопья и плавать на поверхности. Дешевый образец из магазина сразу же показался подозрительным.

«На поверхность вышли как раз большие гранулы. Растительный жир также всплывает, но не растворяется в воде. Возможно, это как раз и есть пресловутое пальмовое масло», — считает шеф-повар.

Всем образцам сметаны дали время отстояться. Через 15 минут оценили результат. Сметана подороже полностью растворилась. А вот в стакане с дешевой магазинной все еще плавают жирные хлопья. Сомнения вызывает и так называемая фермерская сметана, которую купили на рынке.

«Натуральная сметана так быстро бы не отсеклась. Она все-таки еще была бы в плотности всей этой жидкости. А здесь буквально через пять минут начала собираться в шапку. Мы еще раз доказали, что в сметане, купленной на рынке, большое преобладание растительных жиров», — подытожил специалист.

Добавление воды

Бывает, что на предприятии сметану разбавляют водой. Вес такого продукта увеличивается, а вот себестоимость, наоборот, снижается. Выгода, как говорится, налицо.

Во время следующего теста образцы сметаны завернули в марлю и положили на специальные «подставки». В баночки установили деревянные шпажки, чтобы из продукта стекла лишняя влага. Спустя пять часов полученную эмульсию разлили по тарелкам. Меньше всего жидкости оказалось в сметане за 90 рублей. Больше всего — в домашней.

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Присутствие химических добавок

Финальной проверкой сметаны стало ее поджигание. Предварительно продукт высушили до состояния тонкой пленки. Каждый образец оторвали от тарелки и подожгли. Если появляется копоть и неприятный запах — в продукте есть химические добавки.

Фермерский продукт испытание огнем полностью провалил. У других образцов копоти или неприятного запаха замечено не было.

Эксперименты наглядно показали, что опаснее всего покупать сметану на рынке. Там можно нарваться на суррогат из крахмала и растительного жира. Дешевый образец из супермаркета тоже оказался не лучшего качества. Получается, что на сметане лучше не экономить.