Никаких народных средств: что точно поможет при резкой зубной боли

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В попытке избавиться от пульсирующей зубной боли кажется, что все средства хороши. Однако некоторые методы могут лишь усилить недомогание.

Если поздно вечером внезапно разболелся зуб, пациент в панике готов поверить любому совету, лишь бы неприятные ощущения прекратились и можно было спокойно пережить ночь, а на утро пойти к стоматологу.

Что нужно делать, чтобы быстро снизить чувствительность, а какие рекомендации наоборот ничем не помогут, эксклюзивно Пятому каналу рассказал стоматолог-терапевт Георгий Пеньевский.

Что точно не поможет, если заболел зуб

Приложить грелку к щеке

Тепло действительно помогает снять болевой эффект, однако у этого варианта борьбы с зубной болью есть один большой минус.

«Забудьте про этот вариант. Это запрещено. Не стоит этого делать, поскольку прогревание области увеличивает кровоснабжение и распространяет инфекцию. Да, действительно, боль немножко потухнет, но в последующем это приведет к серьезным осложнениям», — предупредил врач.

Выпить алкоголь

Сторонниками этого народного метода движет желание продезинфицировать рану и успокоить нервы.

«Да, это действительно немного обезболит область и вообще весь организм, если выпить крепкого алкоголя. Но наутро, когда вы пойдете к стоматологу, анестезия может не подействовать», — предостерег специалист.

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Затолкать в зуб вату или жвачку

В попытке «обесточить» воспаленный нерв и предотвратить попадание туда еды особые смельчаки стараются закрыть дырку в зубе подручными средствами.

«Если вы хотите повеселить своего стоматолога, то пожалуйста. Боль это не снимет, и я считаю, что это бессмысленно», — развел руками стоматолог.

Сделать спиртовой компресс

Нивелировать боль таким образом получится, но эффект будет столь же нежелателен, как и при использовании горячей грелки.

«Этого делать не стоит. Это то же самое, что и прогревание. Это вызывает более серьезные осложнения. Боль стихнет, но в последующем она увеличится», — объяснил Пеньевский.

Что лучше всего сделать при зубной боли

Приложить лед к щеке

Большинство стоматологов рекомендуют холод в качестве борьбы с зубной болью.

«Это считается самым наилучшим вариантом, поскольку лед сдерживает развитие воспаления и несколько притупляет боль», — пояснил эксперт.

Не стоит прикладывать лед на открытую кожу. Лучше положить его в салфетку или марлю и прикладывать с больной стороны с определенной периодичностью, например, раз в 15 — 20 — 30 минут.

Прополоскать рот содой или солью

Этот вариант считается приемлемым, поскольку и соль, и сода несут в себе антисептическое и антибактериальное действие.

«Но желательно не полоскать, а делать некие ванночки или примочки. Чтобы сделать примочку, нужно обильно смочить ватный диск раствором и приложить к больному зубу. Боль постепенно стухает и уменьшается», — посоветовал врач.

Прополоскать рот ромашкой

Самый идеальный вариант — использовать настой ромашки, зверобоя или шалфея. Каждый из них обладает противовоспалительным эффектом, а значит, поможет снизить боль. Кроме того, такое простое и недорогое средство наверняка найдется в аптечке.

Можно периодически полоскать рот данным растворами или приложить примочку.

Выпить обезболивающее

Если боль сильная, стоит выпить обезболивающий препарат, причем лучше сразу сильнодействующий.

«Желательно принять НПВС — нестероидное противовоспалительное средство — и исключать передозировку. Все это прописано в инструкции», — предостерег специалист.

По его словам, при зубной боли лучше выпить препарат с действующим веществом ибупрофен, парацетамол или нимесулид.

Отказаться от еды

Когда заболел зуб, еда — это последнее, о чем человек будет думать. Однако ситуации бывают разные, и зуб может заболеть как в гостях в разгар застолья, так и дома во время ужина.

«Желательно, конечно, воздержаться от приема пищи и не жевать на стороне болезненного зуба. Если до похода к врачу еще много часов и голод стал ощутимым, врач рекомендует перекусить чем-то мягким, например, супом», — отметил Пеньевский.

По его словам, главное, чтобы пища была теплой. А вот сильно горячая, очень холодная или жесткая пища может лишь усугубить внезапную боль.

Накапать зубные капли

Неплохой альтернативой обезболивающему считаются зубные капли. Если рядом с домом есть круглосуточная аптека, желательно запастись таким пузырьком.

«Лично я в это не верю, есть большие сомнения и вопросы к этим препаратам. Но фармкомпании заявляют, что боль и чувствительность снижается. Если у вас под рукой данный препарат, можете попробовать», — сказал врач.

Найти круглосуточную клинику

Как бы банально ни звучало, но чем терпеть боль, лучше поскорее устранить первопричину.

«Попробуйте найти стоматологическую клинику, которая работает до 22:00 или даже до 23:00. Если вы придете к самому закрытию, вам не откажут. Также в некоторых медучреждениях распространена практика ночного приема пациентов», — заверил врач.

Ну а чтобы избежать подобной неприятной ситуации в будущем, крайне желательно раз в полгода проходить профилактический осмотр.