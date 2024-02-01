Мой, молись, молчи: правила выживания в СИЗО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; Личный архив Ивана Мельникова; 5-tv.ru

Досмотр, ограниченное время прогулок и посылки — жизнь в изоляторе во многом похожа на тюремное заключение, но отличий и бонусов в данных учреждениях тоже хватает.

За колючей проволокой и толстыми стенами следственных изоляторов жизнь человека кардинально меняется, так как в этом закрытом мире существуют свои порядки и правила.

Разобраться в том, как устроены данные учреждения, эксклюзивно Пятому каналу помог вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Чем отличается СИЗО от тюрьмы

СИЗО — это сокращение от сочетания «следственный изолятор». В него в отличие от тюрьмы помещают людей, которые находятся под следствием или ожидают приговора суда. Нужен изолятор для того, чтобы ограничить свободу действия подозреваемого, а не наказать.

К такой мере пресечения прибегают для того, чтобы подозреваемый или арестованный в ожидании суда не мог скрыться от следствия или своими поступками влиять на ход разбирательства. Также заключить в СИЗО могут тех, кто неоднократно нарушал наложенные ранее запреты, например, домашний арест.

В изоляторах также могут отбывать наказание те, кто приговорен к общему режиму заключения, изъявившие волю отбывать срок здесь. В СИЗО предусмотрена для них исправительная трудовая деятельность. Однако подозреваемые и арестованные к работам не привлекаются.

Еще одной отличительной чертой является отсутствие определенного числа и объема передач, которые могут получать осужденные.

«В СИЗО содержатся, как правило, подозреваемые и обвиняемые, то есть еще не осужденные лица. Они еще официально не признаны виновными. Соответственно существует упрощенный порядок <…> получения, например, посылок в отличие от осужденных», — отметил эксперт.

Если в колонии или тюрьме все передачи строго регламентированы, то в СИЗО никаких ограничений, по словам специалиста, быть не может.

Стоит отметить, что время, которое подозреваемый проводит в СИЗО до приговора, засчитывается в срок наказания. Сутки в изоляторе равны одному-двум дням колонии в зависимости от режима, к которому приговорят осужденного.

Также в отличие от колонии и тюрьмы, в СИЗО ограничен допустимый данной мерой пресечения срок. Содержаться в изоляторе человек может не больше 18 месяцев. Если уголовное дело уже вошло в фазу судебных разбирательств, то действие меры пресечение не должно превышать шести месяцев. Однако данный срок может быть увеличен.

Как устроено СИЗО

Принимают людей в СИЗО круглосуточно, но только в том случае, если есть соответствующее постановление суда. При оформлении в изолятор личность проверяют на соответствие документам и материалам дела, чтобы избежать ошибки. Женщины могут находиться вместе со своими детьми до трех лет при наличии документа, подтверждающего их родственную связь.

После регистрации прибывшего знакомят с распорядком, информируют о правилах проживания в СИЗО и просят подписать расписку о том, что процедура была проведена.

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При определении в изолятор совершается досмотр. У арестованного или подозреваемого изымаются документы, средства связи, ценности, ремни, шнурки, обувь с супинаторами, шнурками и металлическими набойками, а также некоторые другие личные вещи. Держать наличные деньги арестованным и обвиняемым тоже не разрешается. Средства можно хранить на специальном счете, а вот все общепринятые платежные средства на момент поступления в СИЗО временно помещаются в кассу или бухгалтерию учреждения.

Поначалу личность помещают в так называемый карантин. Это комната на менее четырех человек, где новоприбывший проводит до 10-14 дней. После соответствующих проверок подследственного или арестованного помещают в более просторную камеру.

Перевести в другую маленькую комнату на четыре-восемь коек с санузлом могут несовершеннолетних, женщин с детьми и беременных. Им по закону положены улучшенные условия жизни.

Общие камеры обычно рассчитаны на 20 или 40 человек. В последних помещениях есть собственные кухни с обеденными зонами и холодильниками, чтобы было удобнее принимать пищу. Также пространства оснащены душевыми кабинами и санузлом. В 20-местных камерах есть только санузел.

Что включает в себя распорядок дня в СИЗО

В каждом СИЗО администрация принимает решение об определенном распорядке дня. Он зависит от местности, где расположен изолятор, продолжительности светового дня, времени года.

В любом случае, существуют фиксированные часы для:

подъема и отбоя;

утреннего и вечернего туалета;

приема пищи;

прогулок;

проверок.

Отдельно прописываются и другие мероприятия: смена белья, помывка, прием медицинских препаратов. Другой важный процесс в СИЗО — это стирка вещей. Она производится по-старинке руками.

Для несовершеннолетних задержанных составляется отдельный распорядок дня, где предусмотрено пятиразовое питание, время на получение образования, культурно-воспитательные мероприятия в течение двух часов и занятия спортом не менее одного часа. Свое расписание имеют и те, кто нарушил распорядок и находится в карцере.

В больших камерах принято составлять расписания дежурных, которые по очереди должны заботиться о порядке в помещении, к примеру, мыть полы и следить за чистотой в общих зонах: кухне и туалете.

«В случае, когда входит кто-то из проверяющих, [дежурные] должны построить всех, <…> представиться, сообщить количество находящихся в камере человек, следить, в целом, за соблюдением чистоты в камере, <…> докладывать, по идее, о каких-то инцидентах, если они имели место быть», — рассказал эксперт.

Одним из обязательных пунктов в расписании является часовая прогулка на свежем воздухе. Выпускают подышать воздухом не всех сразу. Обитатели каждой камеры выводятся по очереди, чтобы избежать контактов фигурантов одного дела.

Отдельно от всех совершают прогулки беременные и женщины с детьми. Их выводят в специальные дворики с детскими площадками и клумбами с зеленью. И они имеют возможность пребывать там полтора часа.

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Находиться вне камер и передвигаться по территории СИЗО можно только в сопровождении сотрудников учреждения. При передвижении арестованные или обвиняемые должны держать руки за спиной. Исключение данного правила распространяется на беременных, женщин с детьми и несовершеннолетних.

В некоторых изоляторах разрешено посещать церковь. Для этого нужно написать специальное заявление. За определенную сумму помещенным в СИЗО разрешение посещение местного спортзала, а также салона красоты на территории изолятора, где могут сделать маникюр или обновить стрижку. Правда, преображения иногда приходится ждать очень долго, так как запись на процедуры довольно плотная.

Чтобы занять себя, арестованные и подследственные могут оформить подписку на периодические издания или посвятить время чтению книг из местной библиотеки. Деньги на руки не выдают, а начисляют на специальный счет, с которого можно расплачиваться за различные услуги, покупать продукты в местном магазине или заказывать еду.

Чем кормят в СИЗО

Питание в СИЗО довольно однообразно. В меню подследственных и арестованных входят различные каши, супы, молочные продукты, макаронные изделия, мясо, рыба и так далее. Чтобы разнообразить свой рацион, находящиеся в СИЗО могут приобрести продукты в специальном магазине или заказать любимое блюда на сайте УФСИН.

«Есть еще второй вариант. Людям приносят меню, грубо говоря, прямо в камеру, и человек пишет заявление, если есть денежные средства на счету: какую-то сумму и „заказываю то-то и то-то“», — пояснил эксперт.

Кроме стандартного рациона, например, кофе, чая, кетчупа, шоколадных батончиков, вафель. печенья, быстрозавариваемой лапши, можно выбрать набор ресторанных блюд из «кулинарной лавки». В ассортименте, например, СИЗО № 6 можно найти комбо из:

салата «Нисуаз», пасты фетучини с соусом и фокаччи;

салата «Нежность», горохового супа, шницеля, риса, шарлотки, булочки и чая;

салата «Энерджи», царской ухи, паровой котлеты с брокколи, пасты, булочки и чая;

осетинского пирога с капустой, сосиски в тесте, пирожков с мясом и картофелем, булочки с джемом, творожных пончиков, улиток с изюмом;

салата «Цезарь», куриных ежиков в сливочном соусе, картофельного пюре, булочки, чая.

Отдельно гурманы способны, согласно меню, выбрать сыр пармезан.

Оформить заказ также могут родственники или друзья подследственных или обвиняемых, а также передать что-то вкусное во время свидания или через специальный пункт приема посылок.

Что можно передавать родственникам в СИЗО

Одним из главных способов связи между подследственными или обвиняемыми и их близкими являются передачи. Вместе с продуктами и средствами личной гигиены родственники могут передать конверт с письмом, так как за короткие звонки и встречи сложно рассказать обо всем. Чтобы передача точно дошла до адресата, важно соблюдать определенные требования.

Среди рекомендуемых вещей значатся:

спортивный костюм;

полотенце;

мыло, зубная щетка и паста, бритвенные принадлежности (только на неспиртовой основе) и мыльницу;

непромокаемые тапочки;

белье и носки (не более четырех комплектов);

носовые платки;

пара штук простыней и наволочек (однотонные белого или бежевого цвета), чтобы иметь возможность менять постельное;

кипятильник мощностью не более 0,6 кВт;

пластиковая чашка объемом не более 500 мл;

пластиковая или алюминиевая тарелка или миска;

многоразовые столовые приборы из пластика.

Если есть желание передать что-либо съестное, то нужно ознакомиться с правилами СИЗО о разрешенных и запрещенных продуктах. В некоторых изоляторах список может варьироваться. В основном, можно передавать еду промышленного изготовления в фирменной упаковке и имеющую продолжительный срок хранения без особых условий. Не вызовет проблем передача:

чая и кофе;

сигарет;

быстрорастворимых лапши или пюре;

упакованной копченой колбасы;

консервов;

сладостей в виде сахара, конфет, сгущенки, меда, печенья или пряников.

Некоторые передают родственникам еще и бульонные кубики, растительное или сливочное масло, томатную пасту, чтобы те смогли сделать блюда из местного меню вкуснее. В камерах СИЗО предусмотрен холодильник, поэтому не стоит переживать, что большое количестве провизии быстро испортится.

При передаче важно обращать внимание на упаковку — она должна быть прочной и прозрачной. То есть жидкие продукты лучше брать в пластиковых бутылках, а сыпучие (в том числе и сигареты) пересыпать в полиэтиленовые пакеты. Консервы в жестяных банках адресату в руки не выдадут. Упаковку вскроют при получателе и пересыпят в разрешенную тару, например, тарелку.

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Лекарственные средства тоже допустимо передать, но для этого необходимо, чтобы у подследственного или обвиняемого было соответствующее разрешение, выданное врачом или фельдшером СИЗО.

Саму посылку лучше передавать в сумке на молнии или пластиковых пакетах.

При передаче в СИЗО потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также заполнить специальное заявление, где необходимо указать все содержимое.

Почему могут не принять передачу в СИЗО

Существует несколько причин, по которым передачу могут вернуть отправителю. Основная — несоответствие содержимого общим требованиям СИЗО. Например, еду и напитки в стеклянной таре не примут.

Наряду со списком разрешенных продуктов администрация СИЗО предоставляет перечень категорически запрещенных продуктов для передачи. Не примут у родственников:

продукты, требующие термической обработки;

домашнюю консервацию;

скоропортящиеся продукты;

ливерные, вареные и полукопченые колбасы;

молоко и молочные продукты в потребительской таре со сроком годности менее 36 часов;

алкоголь;

майонез;

ягоды, арбузы, дыни, ананасы;

кондитерские изделия с кремом;

продукты с истекшим сроком годности.

В некоторых СИЗО запрещают также передачу сала и консервов, требующих определенных условий хранения. Не принять посылку могут в случае, если отправитель не имеет при себе паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также в случае, когда задержанный отбывает наказание в карцере.

При обнаружении запрещенных веществ в передаче оформляют материалы для привлечения к ответственности.

Можно ли заключенным в СИЗО общаться с близкими

Самым трудным испытанием для многих становится разлука с близкими. Компенсировать это можно телефонными звонками. Без разрешения следователя подследственный или обвиняемый имеет право общаться с родственниками по телефону, но не больше одного раза в неделю. Время общения тоже ограничено — не более 15 минут.

Два раза в месяц заключенные имеют право на свидание с близкими (родителями или супругом), но только при соответствующем разрешении от следователя. Общаться с родственников отводится не больше двух часов. Предварительно посетители должны получить разрешение в письменном виде и записаться через интернет. Также добиться встречи возможно по живой очереди, но лучше заранее подстраховаться.

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На свидание также допускается принести с собой какое-нибудь угощение для подследственного. Это могут быть практически любые продукты, кроме спиртосодержащих напитков, энергетиков и кваса.

Правом на свидание также обладает адвокат. При этом ему не требуется разрешение, но встретиться с подзащитным он может не раньше, чем через две недели после того, как тот попал в изолятор.