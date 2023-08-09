Невозможно сбежать: как живут заключенные самой страшной в России колонии «Черный дельфин»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Запрет на перемещение, постоянное видеонаблюдение и одиночные камеры — так проводят каждый день заключенные одной из строжайших тюрем России «Черный дельфин».

Ильназ Галявиев, получивший пожизненный тюремный срок за стрельбу в гимназии Казани, отправлен в ИК-6 (исправительной колонии) — более известной как «Черный дельфин». Самом крупном учреждении подобного типа в России, откуда практически невозможно выйти досрочно.

Столь суровые меры заключения 21-летний молодой человек получил за громкий теракт в мае 2021 года. Бывший ученик Ильназ Галявиев зашел в гимназию № 175 с оружием и открыл огонь по школьникам и педагогам. Страшная трагедия унесшая жизнь сразу девяти человек, среди которых было семеро детей и двое взрослых.

Молодого человека задержали на месте преступления. В ходе следствия он заявлял, что в момент нападения ощущал себя «богом», но экспертиза не подтвердила психического расстройства и признала Галявиева вменяемым. Окончательный приговор суд вынес лишь спустя два года.

Где находится колония «Черный дельфин»

Исправительная колония особого режима «Черный дельфин» расположена в городе Соль-Илецк, Оренбургской области. За ИК-6 давно закрепилась ужасная репутация: именно там содержатся на пожизненном заключении наиболее опасные преступники — убийцы, террористы, каннибалы.

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Примечательно, что в тюрьме отбывают срок, как пожизненно осужденные, так и заключенные общего режима. Исправительным учреждением тюрьма была не всегда, до 2000-х это была специальная больница для преступников, которую позднее переквалифицировали.

Свое неофициальное название колония получила из-за фонтана с черным дельфином, который установили сами заключенные на входе в тюрьму. По состоянию на 2019 год в ней содержалось 810 человек.

Почему колония «Черный дельфин» считается одной из самых строгих в России

В ИК-6 действуют особые правила, которые необходимы для соблюдения порядка и предотвращения побегов заключенных. В камере может содержатся от 2 до 4 человек, но в особых случаях к заключенному никого не подселяют, как, например, было с людоедом Владимиром Николаевым.

При этом за преступниками ведется постоянное видеонаблюдение, по территории дежурят кинологи с собаками и охрана, а свет в камерах не выключается никогда.

Примерный распорядок дня заключенного тюрьмы «Черный дельфин» выглядит следующим образом:

6:00 — подъем, заправка кроватей, умывание, уборка камеры.

6:30 — завтрак, включение радио.

7:15 — включение розеток. Заключенные могут воспользоваться электробритвами или вскипятить воду, чтобы выпить чаю, если есть заварка, или просто кипяток.

8:00 — начало утренней проверки, выключение радио.

9:00 — медосмотр заключенных.

10:00 — утренняя прогулка в специальной камере длиной в несколько метров. В это же время больных отводят в санитарную часть.

11:00 — 13:00 — работа.

13:00 — обед.

13:40 — уборка камер.

14:00 — 17:00 — радио.

18:00 — ужин (40 минут).

20:00 — вечерняя проверка.

20:30 — включение розеток и радио.

22:00 — отбой.

Если арестанта нужно перевести в другой корпус, то ему предварительно закрывают глаза повязкой. Это сделано для того, чтобы осужденные не узнали план здания и не предприняли попытку бегства.

Кроме того, преступник может перемещаться только в сопровождении минимум трех конвоиров (не включая кинолога) в согнутом положении и заведенными за спину руками. Таким образом в «Черном дельфине» пресекают попытки самоубийства, побега или нападения на сотрудников.

Может ли заключенный выйти из тюрьмы досрочно

Долгое время считалось, что «Черный дельфин» — это колония, из которой нет пути на свободу. Оказавшись в этом месте однажды, заключенные оставались за колючей проволокой навсегда.

Так было вплоть до 2018 года, когда стало известно о первом досрочном освобождении из ИК-6. Этим заключенным стал осужденный за убийство и расчленение 63-летний Анвар Масалимов, отсидевший 25 лет (согласно законодательству Российской Федерации, преступник может претендовать на УДО по истечении 25 лет отбывания наказания).

После него в 2019 году по УДО вышли из тюрьмы еще 21 человек. Другие пятеро осужденных добились смягчения наказания, а 20 перебрались в колонию-поселение.

В 2016 году появилась новость о первом побеге из «Черного дельфина». Им стал осужденный на пять с половиной лет за разбой Александр Александрович Александров. Позднее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уточнила, что побег был совершен не из колонии, а из поселения, куда преступника перевели накануне.