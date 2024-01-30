Будет драить полы: в каких условиях Елена Блиновская проведет три месяца в СИЗО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Блогера Елену Блиновскую задержали на три месяца. С чем ей придется столкнуться в следственном изоляторе, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Елену Блиновскую отправили в СИЗО. Из-за чего блогерше ужесточили меру пресечения? В каких условиях будет сидеть королева марафонов? Правда, что ей придется драить туалеты? И почему женщина до сих пор не оплатила многомиллионные долги перед государством? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Когда Елена Блиновская ехала на очередной допрос, она была спокойна. Женщина и не предполагала, что вместо кабинета следователя окажется в зале суда. А оттуда сразу отправится в следственный изолятор. Муж инстазвезды прямо во время заседания привез ей сумку с теплыми вещами.

«Как только мне стало понятно, что этот вопрос будет рассматриваться, мы позвонили Алексею и попросили его привезти вещи, потому что исход был непонятен», — уточнила адвокат Блиновской Наталия Сальникова.

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Королеве марафонов ужесточили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Причиной стала новогодняя вечеринка, которую Елена устроила в своем коттедже. Звезда интернета пригласила 15 друзей, в том числе Викторию Асмолову. Женщина проходит свидетельницей по ее уголовному делу. На общение с ней был наложен судебный запрет.

«Мне до сегодняшнего момента казалось, что у нас есть конструктивный диалог со следствием. Наверное, что-то изменилось. Единственным нарушением меры пресечения являлось общение с одним из свидетелей. Других нарушений нет. Есть официальные документы», — подчеркнула адвокат блогера.

«Честно говоря, больше похоже на безнаказанность. По всей видимости, человек до конца не осознает того, что происходит. Ей кажется, что завтра это все закончится так же легко, как осуществлялись мечты в ее марафоне», — высказалась общественный деятель Надежда Бальбот.

СМИ пишут: Блиновскую направили в изолятор в районе Печатников. Именно там она проведет ближайшие три месяца.

«7-14 дней, как правило, люди находятся в карантинном блоке. После этого, на сленге говорить если, поднимают на тюрьму. Она будет содержаться в общей камере», — объяснил адвокат Олег Колотушкин.

Особых условий для содержания звезды интернета не предусмотрено. Наравне со всеми ей придется мыть полы в камере и уборной.

«За собой ты должен убрать. То есть встать, например, поесть за одним столом и уйти, ты не можешь», — рассказал адвокат Колотушкин.

Питание в СИЗО скромное. Никаких изысков, к которым привыкла Елена Блиновская. Каша, картошка, котлеты. Но при желании арестант может заказать из кулинарной лавки комплексные обеды. Тут выбор побогаче: царская уха, гороховый суп, куриные ежики и осетинские пироги. Стоимость варьируется от 300 до тысячи рублей.

«Но вопрос заключается в другом: никто не отменял так называемый общак. Если ты заказываешь себе, то, будь добр, закажи и другим. Нужно понимать: какой коннект ты наладишь с сокамерниками, такой климат вокруг тебя и будет», — подчеркнул Колотушкин.

«Я считаю, что женщина в тюрьме сидеть не должна до приговора суда. Такая суровая мера избирается в исключительных случаях. Я для нее оснований в настоящем случае не вижу», — заявила Сальникова.

По словам адвоката, Блиновская не знала о статусе Асмоловой.

«Не надо быть большим юристом, чтобы понимать, что существует тайна предварительного следствия. И следователь не уведомляет ни меня, ни Елену о том, кто является свидетелем по делу», — сказала она.

«Мы не судьи. И больше половины людей не знают, что такое законодательство. С другой стороны, когда читаешь отчеты, смотришь, как выводились деньги… Ребят, совсем некрасиво», — высказался певец Владимир Левкин.

Наличие четверых детей также не помогло инстаблогерше избежать наказания. К тому же следователь добавил, что на празднике Блиновской было много дорогостоящих развлечений. Гости угощались деликатесами, пили коктейли и фотографировались с живой змеей. В то время как долг звезды интернета государству растет с каждым днем. С девятисот миллионов он увеличился почти до полутора миллиардов рублей. Королева марафонов обвиняется в неуплате налогов путем дробления бизнеса и отмывании денег в особо крупном размере.

«Говорят, у нее высокомаржинальный бизнес. У нее высокорасходный бизнес, понимаете? Это не доход, а расход. Ребят, человек с утра до ночи. Человек от семьи себя оторвал. Мы с ней переговорить не могли, понимаете? Приходишь: „Лена, поговорить?“. — „Да занята, некогда“», — рассказал отец Блиновской Олег Останин.

По его мнению, дочь заработала свои деньги честно. Ведь за все эти годы она помогла огромному количеству людей.

«То, что постоянно работала. И я считаю, приносила пользу людям. Я был в санатории „Беларусь“ и сказал, что я отец Лены Блиновской. Мне был везде зеленый свет, понимаете? Для вас все тут — пожалуйста. А массажист говорит: „Мы все прошли ее марафоны. Нас руководитель заставляет пройти ее марафоны“. Заставляет!» — высказался он.

Защита объясняет: Елена не может погасить даже часть задолженности. На счета самой Блиновской и ее родственников наложен арест.

«У меня арестовали все, что заработал и складывал. Когда мне сказали: „Отдай то, что у тебя выгребли из ячейки“. Говорят: „Ленино“. Да я бы отдал, без вопросов отдал. Да эти деньги ей не помогут. Полтора миллиарда. Это просто… Я не знаю… У нее дом в кредите», — заявил Останин.

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Откуда в таком случае взялись деньги на праздник? Может, помог супруг? На Алексея также возбуждено уголовное дело. Ему вменяют пособничество жене в совершении преступлений. Однако он пока на свободе. По мнению специалистов, лишь сторонний бизнес Блиновского позволяет семье избежать полного банкротства.

«В такой ситуации пора ему уже лидером становиться и брать все в свои руки. А то она, как женщина-рэмбо, все сама», — сказала певица Таша Белая.

Выйдет ли Елена по истечению этого срока на свободу, неизвестно. Ей уже предъявлены новые обвинения. Следствие считает ее причастной к неправомерному обороту денежных средств. Якобы она без ведома владельцев использовала их электронные ключи и переводила деньги в неизвестном направлении. Наказание по этой статье предусматривает до 16 лет тюрьмы.