С чистого листа: в январе 2024 в жизнь 3 знаков зодиака придут глобальные перемены

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Трансформации в жизни начнутся уже в первый месяц 2024 года, однако события могут пойти по незапланированному сценарию, если не учитывать важные факторы.

Считается, что, перевернув страницу календаря, каждый открывает для себя новый мир, где все вокруг меняется, а также исполняются самые заветные мечты. Однако чтобы эта программа начала реализовываться, следует соблюдать особые правила. Именно это принесет знакам зодиака счастье и удачу в новом году.

Подробный прогноз на январь 2024 эксклюзивно для Пятого канала сделала ведический астролог Надежда Агаджанова.

Гороскоп на январь 2024 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Первый календарный месяц нового года, по словам астролога, можно соотнести с первым домом натальной карты. Он связан с внешним обликом человека и его восприятием себя. Именно поэтому в начале очередного периода так и тянет на какие-то перемены.

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В январе 2024-го, возможно, появятся новые цели, задачи, получится решить внутренние проблемы, а также возникнет настрой на смену имиджа. Не стоит себя останавливать. Нужно обязательно направлять энергию в правильное русло.

«Несмотря на то, что это зимний месяц, когда хочется отдыхать сидеть дома и наслаждаться новогодними праздниками, с точки зрения астрологии, он очень благоприятен для личных трансформаций, для работы над собой», — отметила эксперт.

Стараясь угодить своим внутренним желаниям и заботясь о красоте, представителям всех знаков зодиака удастся не только подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, но и привлечь удачу в разных сферах.

Однако не стоит надеяться на чудо и ждать, когда все случится само собой. Как гласит народная мудрость, готовить телегу нужно зимой, поэтому от действий в январе будет зависеть исход всего периода. Осознанность и ответственность потребуются для того, чтобы получать желаемые результаты в ближайшие 12 месяцев. Но даже минимальные усилия позволят осуществить заветную мечту.

Также данное время, исходя из гороскопа, благоприятно для занятия психологическими и эзотерическими практиками. Можно давать различные обеты и брать на себя аскезы. Стоит почаще замечать в людях позитивные стороны, а также хвалить себя каждый день и регулярно заботиться о красоте, например, делать прически и макияж на работу.

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Какие знаки зодиака почувствуют особое влияние в январе 2024

Основные энергии в январе, как указано в гороскопе, окажутся связаны с такими знаками зодиака, как Скорпион, Стрелец и Козерог. Под влиянием данных созвездий, вероятно, все представители зодиакального круга упорно возьмутся за реализацию какой-то давней мечты.

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Уверенность в себе и целеустремленность позволят им выйти на принципиально новый уровень. Также необходимо находить время на саморазвитие, может быть, записаться на курсы повышения квалификации или начать изучать иностранный язык.

«Январь очень хорош для того, чтобы создавать платформу для собственного роста, приступать к спортивным тренировкам, поработать над своей внешностью, над стилем, поставить цели на 2024 год и начинать их реализовывать», — отметила астролог.

Внутренние перемены помогут по-новому взглянуть на происходящее в жизни и притянуть удачу во всех начинаниях.

«По сути, январь, как чистый лист, когда можно все начать заново. <…> С точки зрения астрологии, месяц подсказывает, что работать нужно над собой, ведь как гласит главное правило эзотериков: если хочешь изменить мир, начни с себя, все вокруг — это зеркало, которое отражает нас самих», — прокомментировала эксперт, сверяясь с гороскопом.

Особые перемены ощутят на себе те, кто родился под созвездиями Скорпиона, Стрельца и Козерога. В их жизни все будет происходить достаточно быстро. В январе возможны судьбоносные события, которые кардинально изменят положение дел в разных направлениях деятельности. Однако влияние планет в гороскопе способно затронуть и другие знаки зодиака.

Благоприятные даты в январе 2024 года по гороскопу

Тенденции в январе будут подталкивать к постановке целей на весь период 2024 года. Благоприятно продумывать планы на ближайшие 12 месяцев до 16 января, так как Солнце в гороскопе в данный период остановится в огненном созвездии Стрельца, а уже во второй половине месяца перейдет в стабильный знак зодиака Козерог.

«Поэтому лучше ставить цели до 16 января, а после переходим в энергию трудолюбия, когда уже нужно <…> идти в соответствии со своими планами, поэтому дисциплина, трудолюбие, ответственность — это ключи к тому, чтобы получить желаемые перемены [в конце месяца]», — отметила эксперт.

Для каких-то важных событий стоит все-таки выбрать определенные даты в календаре.

«Благоприятные дни января, когда можно начинать любые проекты, связанные с покупкой, продажей, принимать важные решения, вести переговоры. <…> Этому благоприятствуют энергии 7, 13, 21 и 30 января», — отметила астролог.

Все желания и начинания высшие силы, как утверждается в гороскопе, в данные дни обязательно поддержат. И уже скоро принесут заветные плоды.

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Неблагоприятные даты в январе 2024 по гороскопу

Однако стоит помнить, что в некоторые даты лучше не приниматься за глобальные проекты и избегать судьбоносных решений.

«14, 19 и 24 января не очень благоприятно вообще совершать какие-то важные действия, потому что будут лунные дни, которые называют „пустые руки“, то есть буквально никаких результатов. Все начатые дела могут закончиться ничем», — отметила эксперт.

Согласно гороскопу, напряжение может нарастать и 25 января. Несмотря на то, что полнолуние, которое произойдет в этот день, одарит огромной энергией, некоторые на эмоциях принятые решения способны долго и болезненно напоминать о себе.

«В этот день можно медитировать, отдыхать, но при этом дети и женщины будут особенно подвержены энергии полнолуния, может чувствоваться эмоциональная нестабильность, поэтому лучше спокойно отдыхать дома», — предостерегла астролог.

Не стоит в указанные даты ссориться и вступать в конфликты. Лучше проявить дипломатичность и терпимость, а если отношения с кем-то зашли в тупик, то лучше объясниться в более удачное время.

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