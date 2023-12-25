Удачное начало: 4 знака зодиака ждет невероятный денежный успех в январе 2024

Фото: 5-tv.ru

В первый месяц года так и хочется активно взяться за реализацию новых проектов, однако не каждому знаку зодиака подобный подход принесет материальную выгоду.

Начало 2024-го станет отличным временем, чтобы поставить очередные цели, в том числе и в финансовой сфере, и начать двигаться к ним. Энергия января будет способствовать переосмыслению своего места в мире и планов на жизнь, что скажется и на положении дел в денежной сфере. Возможно, появится желание сменить направление деятельности или появится шанс взмыть вверх по карьерной лестнице.

Чтобы правильно рассчитать свои силы и достичь желанных успехов, рекомендуется свериться с положением планет на небосводе. Именно они подскажут правильный путь.

Кому из знаков зодиака, согласно гороскопу, будет больше везти в деньгах в январе и в каких сферах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог, психоаналитик

Финансовый гороскоп на январь 2024 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

В начале нового 2024 года у каждого знака зодиака повысится трудоспособность. Появится четкое понимание, куда идти дальше. Рациональный подход к карьере, а также контроль бюджета помогут в данный период достичь высоких результатов. А все из-за того, что 4 января Марс — планета ярких и стремительных решений — перейдет в знак зодиака Козерога. Благодаря тому, что покровитель активности и смелости «заземлится», стремительный успех ожидает тех, кто станет прикладывать усилия в выбранном направлении и совершенствоваться в нем.

«Хорошо заниматься учетом, контролем рабочих процессов. Полезно наводить порядок и структурировать свои финансы. Это принесет хорошие плоды и рост финансового благополучия», — отметила эксперт.

В первый месяц 2024-го ожидаются и глобальные перемены в мировой экономике. Карликовый Плутон, что всегда отвечает за масштабные трансформации, 22 января 2024 переместится в знак зодиака Водолей. Это сулит резонансные события в масштабных процессах.

«Плутон отвечает за серьезные перемены в нашем мире и крупные чужие финансы, а созвездие Водолея — за общество, технологии и развитие. Таким образом, начинается новая эра, и изменения нас ждут значительные», — предположила астролог, сверяясь с гороскопом.

Возможно, появятся новые системы оплаты или даже валюты. Если говорить о каждом знаке зодиака, то это благоприятное время для изменения различных программ финансирования и системы учета. Конечно, новации будут даваться нелегко, поэтому стоит учесть все риски, чтобы, выйдя из непростого периода, получить высокий доход.

Способствовать успехам в финансовой сфере будет и Венера, покровительствующая не только любви, но и другим видам коммуникаций и взаимоотношений между людьми. 24 января 2024 планета переходит в земной знак зодиака Козерог, что укрепит прагматичность и расчетливость в денежной сфере. В данное время благоприятно уделить время анализу и распределению бюджета, составить план на будущее. Если планируется какой-то грандиозный проект, то смета, составленная в указанный период, будет максимальной продуманной.

«Правда, <…> напряженный аспект с Нептуном будет порой уводить от реальности и размывать сознание в отношении денег. Нужно быть осторожными и не рисковать, обходить ненадежные схемы стороной», — предупредила эксперт.

Учитывая вышеперечисленные нюансы, удастся скорректировать все свои решения в финансовых вопросах. Однако чтобы получить более четкий прогноз, лучше заглянуть в гороскоп для своего знака зодиака.

Еще больше предсказаний на зиму читайте тут >>

Овен — финансовый гороскоп на январь 2024

В январе представители огненного знака зодиака смогут немного передохнуть, ведь они активно развивались в прошлом году. Не стоит сразу бросаться за новые проекты, лучше в первый месяц уделить время себе и расслабиться.

«Устройте себе небольшой релакс, приведите мысли в порядок. Далее вас ждут новые события, которые снова погрузят в рабочий процесс. Необходимо будет подключить логику, проанализировать прошедшие события», — отметила эксперт.

Период подходит для того, чтобы навести порядок в бумагах, разобраться в накопившихся делах. Однако важно внимательно подходить к решению вопросов и избегать необдуманных решений.

Игры разума и поиск предназначения: большой гороскоп для Овнов на 2024 год

Телец — финансовый гороскоп на январь 2024

Родившимся под земным знаком зодиака в январе стоит заняться личностным ростом и больше ресурсов вкладывать в получение новых знаний. Работа над ошибками, повышение квалификации, посещение образовательных форумов благоприятно скажутся на материальном состоянии Тельцов.

«Обратите внимание и на денежный оборот, проанализируйте доходы и расходы. Возможно, есть варианты увеличения прибыли, которые хорошо скажутся на благосостоянии в будущем», — отметила эксперт.

Но не стоит в этом месяце существенно урезать количество денег на важные расходы. Стабилизировать финансовую политику позволит отказ от постоянных незначительных трат.

Полный вперед: большой гороскоп для Тельцов на 2024 год

Близнецы — финансовый гороскоп на январь 2024

Сложный и насыщенный взлетами и падениями период для Близнецов по гороскопу подходит к концу. Ближайший месяц должен пройти достаточно спокойно, относительно предыдущих. Денежный поток стабилизируется и наконец-то поддастся контролю, поэтому не следует себя ограничивать. Появится возможность приобрести то, что давно хотелось.

«Можно немного расслабиться и заняться рутинными делами. Разберитесь с текущими вопросами, приведите все в порядок. Закройте все рабочие дела, чтобы не тяготили мысли о том, что вы что-то не сделали», — посоветовала астролог.

Стоит вложить средства на свою внешность или повысить расходы на развитие имиджа компании. Эти изменения помогут ощутить прилив вдохновения, что приведет к новым высотам.

Придется принять окончательное решение: большой гороскоп для Близнецов на 2024 год

Рак — финансовый гороскоп на январь 2024

В январе можно посвятить время творчеству или психологии — все зависит от той деятельности, которую ведут представители водного знака зодиака. Однако это будет плюсом в любой сфере. Психология и креативные идеи позволят сделать все процессы более осознанными и глубокими, улучшить отношения в коллективе. Если рожденные под данной стихией ведут свой бизнес, то новые решения помогут создать экологичный бренд и привлечь потребителей.

«Поставьте себе амбициозные задачи и старайтесь их выполнять. Не все пройдет гладко, но пусть это вас не тревожит, отнеситесь к ситуации с пониманием. Финансовых потерь не предвидится», — предупредила эксперт.

Согласно гороскопу, в январе рекомендуется все время проявлять гибкость в решении сложных вопросов, не идти на поводу у эмоций и научиться находить компромиссы.

Из пучины сомнений в короли: большой гороскоп для Раков на 2024 год

Лев — финансовый гороскоп на январь 2024

Начало января выдастся для Львов по гороскопу довольно спокойным и гармоничным, однако ближе к концу месяца сердца огненного знак зодиака захотят перемены. Не стоит сидеть на месте и ждать счастья сложа руки.

Первые шаги к новой жизни принесут большие финансовые приходы. На данный период как раз стоит запланировать подписание важных сделок и документов.

«Это период активных действий, ничего не бойтесь идите вперед и развивайте свое дело стремительно. Сейчас нужно отбросить все сомнения и откликаться на выгодные предложения», — прокомментировала астролог.

В первый месяц 2024-го рожденные под данным созвездием смогут заложить фундамент для достижения очередных карьерных и финансовых высот в последующие 12 месяцев.

Буйство чувств и вдохновения: большой гороскоп для Львов на 2024 год

Дева — финансовый гороскоп на январь 2024

Девы могут в начале года могут ощутить необъяснимую тревогу и переживания, но не стоит с головой уходить в это состояние. Трудности — лишь временное явление. К середине месяца ожидает прилив приятных сюрпризов, которые принесут выгодные сделки и финансовую прибыль.

«Запланируйте на это время события, которые поспособствуют увеличению финансового благополучия, тогда прибыль будет больше. Также вас будут посещать интересные идеи. Не упустите их, они выведут вас на верный путь», — отметила эксперт.

Не стоит бояться желаний радикально поменять свою жизнь. Вероятно, эта мысль давно зрела в душе, но никак не могла найти выхода.

Острые переживания и финансовый взлет: большой гороскоп для Дев на 2024 год

Весы — финансовый гороскоп на январь 2024

Рожденные под воздушным созвездием часто долго колеблются перед тем, как сделать решительный шаг в своей жизни. Однако промедление и поиск баланса надолго выбивает Весов по гороскопу из колеи. В январе подопечным стихии стоит уделить больше времени дисциплине и наведению порядка в делах.

«Необходимо наладить учет во всех сферах заработка. Также хорошо заняться планированием новых рабочих процессов. Поставьте ключевые цели на ближайшие полгода и пропишите необходимые действия для их достижения», — рассказала астролог.

Грамотное планирование помогает трезво оценить свои шансы в дальнейшем развитии. Оценив риски, Весы получат возможность выбрать наилучший вариант для продвижения к цели.

Получить подсказку от Вселенной: большой гороскоп для Весов на 2024 год

Скорпион — финансовый гороскоп на январь 2024

У водного знака зодиака после праздников, вероятно, появится непреодолимое желание экспериментов с внешностью. Не стоит ему противиться. Давно пришло время разобраться в гардеробе или заняться развитием личного бренда.

«Поработайте над личным стилем или дизайном компании, вдохновляйтесь новыми веяниями», — порекомендовала астролог.

За помощью лучше обратиться к профессионалам. Они посмотрят на ситуацию трезвым взглядом и помогут создать план для дальнейшего развития.

Скорпионы на правильном пути, до цели осталось совсем немного, но не следует экономить ресурсы на собственное продвижение. Не стоит скупиться на рекламе своих услуг или товаров, а также уходить в тень на рабочем месте. Выгодное предложение уже близко. Важно — вовремя его заметить.

Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Стрелец — финансовый гороскоп на январь 2024

Рожденные под огненным знаком зодиака войдут в новый 2024 год на пике активности. Даже в праздники Стрельцы по гороскопу не смогут полностью расслабиться и забыть о делах. Однако больший упор им стоит сделать на творческую составляющую.

«Включите фантазию и посмотрите на ваши проекты с новой стороны. Возможно, вам придут новые идеи как привлечь внимание к своей деятельности и увеличить продажи», — поделилась астролог.

Вопрос финансов займет важное место в это время, следует постоянно сверяться с уровнем цен на рынке, чтобы не упустить свою выгоду. Пора повышать ставки, но делать это нужно умеренно.

Активность — ключ к успеху: большой гороскоп для Стрельцов на 2024 год

Козерог — финансовый гороскоп на январь 2024

В Новый год Козероги войдут на пике популярности. Захлестнувшая активность будет сбивать с ног обычно стабильных и рассудительных представителей знака зодиака. Придется создавать новые правила и вносить коррективы в свою деятельность, чтобы оставаться на плаву и не поддаваться эмоциям. Наведя порядок в своей жизни, удастся насладиться подарками судьбы, которые не заставят себя ждать.

«Занимайтесь расширением зоны влияния, захватывайте новые территории, смотрите на свое дело масштабно. Пусть желания и идеи будут казаться неосуществимым, однако вы еще не знаете, что приготовила для вас судьба», — отметила эксперт.

Так что выходите на новый уровень и повышайте авторитет себя в компании.

Излишний трудоголизм принесет одни беды: большой гороскоп для Козерогов на 2024 год

Водолей — финансовый гороскоп на январь 2024

Для Водолеев по гороскопу месяц будет активным и подойдет для решительных и бесстрашных действий на пути к цели. Нужно собраться с духом и погрузиться с головой в процесс.

«Находите варианты развития своих навыков и профессионализма. Главное в этот период — это уверенность в своей правоте и безапелляционность. Меньше анализируйте и взвешивайте, мысли могут завести в тупик», — предупредила представителей воздушного знака зодиака эксперт.

Только активные действия и смелые решения в январе позволят достичь отличных финансовых результатов в будущем.

Время масштабных трансформаций: большой гороскоп для Водолеев на 2024 год

Рыбы — финансовый гороскоп на январь 2024

Продуктивное время ждет подопечных водной стихии. И его обязательно нужно провести с пользой. Следует направлять энергию в нужное русло, внедрять в свою деятельность знания в области психологии.

«Сделайте взаимодействие с вашим делом максимально комфортным и выгодным. На конец января запланируйте самые смелые идеи и запуски новых проектов, отклик не заставит ждать», — посоветовала эксперт.

Возможно, пришла пора перестроить работу своего отдела и внести краски в корпоративную культуру.

Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Еще больше гороскопов для всех знаков зодиака смотрите по ссылке.