Допраздновались: за что на Новый год можно нарваться на штраф или арест

В новогоднюю ночь в РФ можно получить штраф за запуск салютов вне спецплощадки

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Сорокин; 5-tv.ru

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В новогоднюю ночь градус веселья значительно возрастает, подталкивая людей на безрассудные поступки. Как следствие, праздник нередко приходится переносить прямиком в кабинет участкового.

В период новогодних праздников количество звонков, поступающих в полицию с различными жалобами, стремительно возрастает, что совершенно неудивительно. Порой во время веселого гуляния сложно ощутить тонкую грань, за которой безрассудное действие влечет не только смех, но и неминуемое наказание.

Получить тот же штраф в самую волшебную ночь в году можно как за чрезмерный шум в неположенные часы, так и за любимые многими фейерверки. Как не закончить застолье в окружении правоохранительных органов и не помешать чужому отдыху, эксклюзивно Пятому каналу рассказал адвокат Сергей Шулдеев.

До которого часа можно шуметь в ночь с 31 декабря на 1 января

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Представить новогоднюю ночь, во время которой хотя бы раз не прозвучали излюбленные многими праздничные хиты, попросту невозможно. Громкая музыка, песни и танцы — неотъемлемая часть застолья. Однако в некоторых случаях громыхающие колонки могут стать поводом для вызова участкового.

«Есть закон <…> об административных правонарушениях, некоторые положения которого как раз и устанавливают ответственность за нарушение тишины. В частности, статья восьмая данного закона — ответственность за нарушение тишины в различных проявлениях, в том числе возникшее в результате использования технических средств», — прокомментировал юрист.

Сложность состоит в том, что соблюдение режима тишины разнится от региона к региону. Так, например, в Москве на Новый год послабления не предусмотрены, и за чрезмерный шум с 23:00 31 декабря до 07:00 1 января жители столицы рискуют нарваться на штраф до двух тысяч рублей. А в той же Самаре, напротив, с 22:00 до 03:00 часов ночи громко праздновать можно.

«Вместе с тем данная норма устанавливает исключения, к которым, помимо прочего, относится использование пиротехники в ночь с 31 декабря на 1 января до четырех часов утра», — добавил специалист.

И хотя формально закон разрешает запуск салютов и фейерверков, любители пиротехнического шоу все еще имеют шансы начать следующий год с правонарушения. А все из-за того, что многие вряд ли догадываются, что устраивать красочное зрелище нужно не в спальном районе, а на территории специально оборудованных площадок.

В первый раз большинство отделывается лишь предупреждением, но в том случае, если договориться с хранителями правопорядка все же не удается, нарушителя ожидает арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

Где и в какое время в ночь с 31 на 1 можно запускать фейерверки

Отношения к фейерверкам зачастую неоднозначное. С одной стороны, пиротехническое шоу в небе выглядит завораживающе и отлично дополняет общее настроение праздника. С другой же, эта красота нередко становится причиной пожаров и травм из-за неверной установки и поджога снарядов в ненадлежащем месте.

«Согласно постановлению Правительства РФ № 1052 от 22 декабря 2009 года, запускать фейерверки и другую пиротехнику разрешено только на улице, вне любых зданий и помещений. Также нельзя использовать пиротехнику на крышах, балконах и лоджиях. <…> На территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — рассказал эксперт.

Узнать, где точно разрешено запускать салюты, можно на официальном сайте МЧС России. По закону это должна быть специально оборудованная площадка. Тщательная подготовка и осторожность помогут провести новогоднюю ночь с размахом и без жалоб со стороны соседей.

«Исключение из этого правила — использование хлопушек, бенгальских огней, холодных фонтанов и другой пиротехники, относящейся к первому классу (радиус опасной зоны не превышает 0,5 метра)», — отметил специалист.

В 2023 году традиционного фейерверка после курантов точно не стоит ждать в следующих 20 регионах России: Курганской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Ставропольской областях. А также в Башкортостане, Республике Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском и Пермском крае. Сэкономленные средства пойдут на нужды государства.

Можно ли отпускать детей в Новый год без присмотра на улицу

Сложности также нередко возникают у родителей, которым помимо уборки дома и нарезки салатов, приходится выслушивать планы подрастающих детей на новогоднюю ночь. Сразу же соглашаться и отпускать ребенка отмечать праздник в кругу друзей не стоит. Вполне вероятно, что под утро чадо домой приведут полицейские.

«Подросткам разрешается гулять в ночное время без сопровождения взрослых: в дни выпускных, в праздники, организованные городом, а также в новогоднюю ночь», — пояснил юрист.

Однако и здесь есть нюанс — разрешение на прогулки подростков в ночь с 31-го на 1-е действуют в разных регионах неодинаково. Так, к примеру, в Москве нахождения несовершеннолетнего в одиночку вне дома с 23:00 до 06:00 будет расцениваться как нарушение комендантского часа. А в том же Санкт-Петербурге вопросов не вызовет.

И все же риск встретить ранним утром после застолья участкового все еще высок. Если во время прогулки подросток испортит чужое имущество или будет пойман за использованием пиротехники в запрещенных местах. Тогда его и родителей ожидает штраф за административное правонарушение.

Чем грозят распитие алкоголя и нетрезвый вид в общественных местах

Наиболее частый повод для правонарушения в Новый год — распитие алкогольных напитков в общественных местах. Делать это строго запрещено, а пресечение закона нередко грозит штрафом от 500 до 1500 рублей. Лучше отмечать праздник с крепкими напитками в отведенных для того местах — в кафе, барах и ресторанах, которые зачастую работают с 31-го на 1-е круглосуточно.

«Статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность за распития алкогольной продукции на улице в том числе и в новогоднюю ночь», — прокомментировал эксперт.

Даже если при себе бутылки горячительного не оказалось, правоохранительные органы все еще могут задержать человека в нетрезвом виде. Особенно если тот нарушает общественный покой — шумит, оскорбляет прохожих и портит чужое имущество.