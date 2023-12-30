Что принесет Зеленый Дракон и как правильно встречать Новый 2024 год

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Никогда не будет лишним прислушаться к советам астрологов и встретить наступление нового года с учетом особенностей летающего символа.

Дракон — покровитель 2024 года по восточному календарю. Он приносит богатство и удачу, недаром китайские императоры считали его своим символом.

Императорский змей экономить не любит и денег для людей не жалеет — можно ожидать, что материальное положение в 2024 улучшится, если выполнить несколько простых условий.

Астрологи Мила Ангарова и Алина Лебедева эксклюзивно рассказали Пятому каналу, каким будет 2024 год и как привлечь удачу.

Почему покровителем 2024 года стал именно Дракон

www.globallookpress.com / Werner Forman

По легенде, которая появилась в Древнем Китае еще до нашей эры, Нефритовый Император приказал зверям добраться до его дворца. Тот, кто придет, получал год под свое покровительство.

Дракон летел быстрее, чем бежали другие звери, и должен был финишировать первым. Но он увидел, что урожай крестьян погибает от засухи, поднялся в облака, вызвал дождь и помог людям избежать голода. Из-за этого задержался, финишировал только пятым, и теперь каждый пятый год двенадцатилетнего цикла принадлежит Дракону.

Вот такое сильное доброе животное будет управлять 2024-м годом.

Кому будет благоворить Зеленый Дракон

Дракон — мощный зверь, который поощряет все новое. Поэтому он покровительствует решительным людям, которые не боятся трудностей. Новые дела, смелые проекты, смена работы в 2024 пройдут успешно, особенно хорошо для этого подойдет время Тельца — апрель и май.

«С точки зрения планетарных передвижений в апреле 2024 в знаке Тельца соберется большое количество планет, и это даст энергию для того, чтобы изменить свою жизнь. Телец — знак земной, он в первую очередь отвечает за материю. В этот период можно решить свои финансовые проблемы. Могут прийти интересные предложения, которые раньше вы даже не рассматривали. Будут удачны крупные сделки, крупные покупки», — говорит астролог Мила Ангарова.

Трусливых людей, которые живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», Дракон презирает, он заставит их в новом году все-таки решиться на что-нибудь и проявить себя.

Дракон дышит огнем — он без жалости сожжет все ненужное и мешающее счастью. Если мужчина и женщина не ценят друг друга, а только мучают, их союз в следующем году может распасться. И наоборот: влюбленные, которые несколько лет встречаются и не решаются создать семью, именно в 2024 имеют на это наибольшие шансы.

«В следующем году звезды складываются уникальным образом, обещая приятные эмоциональные события и романтическое настроение. Независимо от того, одиноки ли вы, находитесь в сложных отношениях или в длительных отношениях, у звезд могут быть благоприятные планы на вашу личную жизнь», — обещает астролог Алина Лебедева.

Мистический Змей летает и ценит смену впечатлений — туристические поездки в 2024 обещают принести много положительных эмоций.

«Год призывает освободиться от застойной рутины и почувствовать дух приключений», — советует Лебедева.

Чем Зеленый Деревянный Дракон отличается от других

Дерево быстро растет, оно символизирует рост карьеры, экономического благополучия, улучшение дел.

Зеленый цвет — спокойный и умиротворяющий. Наступающий год принесет перемены (Дракон всегда их приносит), но они будут происходить спокойно и не агрессивно. Зеленый Деревянный Дракон — самый добрый из всех Драконов, он не будет испытывать людей на прочность и шокировать катастрофами. Конфликты будут решаться с помощью тактики и дипломатии, а не силы.

www.globallookpress.com / ChinaFotoPress

Покровитель года объединяет в себе два мира, материальный и духовный. Людям удастся улучшить материальное положение и вырасти духовно, научиться радоваться жизни.

«Главное правило 2024 года — не уходить в апатию. Дракон готов помочь в реализации планов тем, кто не боится трудностей, кто не боится нового обучения, не боится общения. Будьте смелее в 2024, и тогда несомненно ваши планы исполнятся», — обещает астролог Мила Ангарова.

Когда точно наступит год Дракона

Дракон вступит в свои права 10 февраля 2024. Чтобы покровитель года был благосклонен, новогоднюю ночь нужно встретить так, чтобы произвести на тотемное животное приятное впечатление — все же одиннадцать месяцев из двенадцати в 2024 году принадлежат Дракону.

«Самое главное — обратить внимание на себя, в каком состоянии вы будете встречать Новый год. В Новый год энергия людей очень активна, все хотят обновления, исполнения желаний. И эта самая энергия является двигателем того, что мы вступим в новый цикл. Не стоит расстраиваться, если что-то пойдет не так, у нас всегда будет возможность исправить все и 10 февраля встретить Новый Год достойно», — советует Ангарова.

Как встретить Новый 2024 год

www.globallookpress.com / Patrick Frischknecht

Летающему зверю нравится бывать в центре внимания, он ценит яркие события и путешествия. Поэтому лучше встречать Новый год вне дома — сходить в гости, отправиться в праздничный тур в другой город.

Если все же будет решено провести новогоднюю ночь в своей квартире, нужно хотя бы выйти погулять.

Дракону нравятся фейерверки, бенгальские свечи, конфетти — 31 декабря все это будет к месту.

Что надеть в новогоднюю ночь

Дракон ценит яркие краски, его цвет красный и золотой. Не обязательно наряжаться ярче новогодней елки, можно сделать акцент на аксессуары.

«Если практичность — ваше все, и вы покупаете только ту одежду, которая и после праздника легко впишется в повседневный гардероб, выбирайте базовые костюмы и платья бежевого или белого цвета и дополните образ аксессуаром золотого цвета», — дает совет астролог Лебедева.

У мужчин это может быть бабочка, рубашка, ремень. Женщинам проще — можно украсить себя яркой брошью, подвеской или серьгами, надеть юбку с яркой вставкой.

Если никак не удается найти в своем гардеробе красные и золотые цвета, можно упростить себе задачу и выбрать интересный оттенок зеленого. Ведь наступает год не простого Дракона, а Зеленого.

К месту будут подвески и браслеты из дерева.

Необходимо отказаться от повседневной одежды (например, джинс) и надеть что-то действительно праздничное.

«Быть серой мышкой точно не нужно. Подойдут глубокое декольте, высокая шпилька или смелый разрез на платье. Если вы не настолько смелы, тогда выбирайте хотя бы фактурную кожу для новогоднего образа», — рассказывает эксперт Лебедева.

В праздник можно надеть винтажную одежду.

«Идея для новогодней ночи — платье из ретро-магазинчика, в образ которого добавлены современные детали. Любой формат платья из бабушкиного шкафа с современными сережками и туфлями лодочками раскроют вас в правильной энергетике», — объясняет астролог Лебедева.

Как украсить дом на Новый год

www.globallookpress.com / Frank May

Квартиру и новогодний стол лучше декорировать в цветах императорского змея — красном, золотом и зеленом. Это несложно, как минимум зеленая елка с золотыми шарами есть у всех.

Деревянному Дракону понравятся еловые ветки — можно не только поставить их на праздничный стол, но и декорировать зеркало, сплести венок и повесить над входной дверью.

Хорошо бы украсить стол праздничными салфетками, гирляндами, свечами — все должно выглядеть изысканно и красиво.

Что приготовить к новогоднему столу

Дракон — совсем не вегетарианец, поэтому желательно подать на стол мясо или морепродукты.

Символ императорской власти обожает богатство и роскошь. Ему понравятся красная икра, дорогое вино (хотя бы одна бутылка должна быть на столе), изысканное блюдо, приготовленное специально к празднику. Нужно обратить внимание на качество еды, а не количество — объедаться в праздник не стоит.

«По китайской медицине Дракон отвечает за пищеварение. Поэтому стоит обратить внимание на образ жизни и питание. Это основное, на что стоит обратить внимание, чтобы хорошо себя чувствовать в будущем году. Чем лучше наше здоровье, тем эффективнее мы можем подходить к реализации наших планов», — сообщает астролог Мила Ангарова.

Если дома есть красивая посуда и столовые приборы, которые используются только по особенно важным праздникам, то это как раз он.

Что подарить на Новый год

www.globallookpress.com / Volkmar Heinz

В Древнем Китае Дракон был на гербе императоров династии Цин, простые люди не имели права даже украшать одежду изображением мифического животного, они считались недостойными этого. Сегодня, к счастью, времена изменились, и все могут дарить друг другу кружки, брелоки, мягкие игрушки, подставки для телефона и другие мелочи с изображением дракона.

Дракон — это сила и энергия, поэтому на Новый год можно дарить электроприборы — телефон, массажный аппарат, электрическую орешницу, выбор огромен.

Мифическое животное летает и обожает путешествие — туристическая поездка в качестве подарка ему точно понравится (направление и дату лучше заранее обсудить с близкими — чтобы им презент понравился тоже).

«Нужно внести в жизнь что-то новое в 2024 году. Возможно, это будет обучение, какая-то поездка», — рассказывает астролог Мила Ангарова.

Можно сделать презент, который поможет вырасти в профессиональном плане — курсы по кулинарии или по совершенствованию профессионального мастерства, например.

«Купите небольшое дерево. Ведь 2024 — это год Деревянного Дракона. Чтобы это дерево стало символом года и помогало планам, идеям и желаниям реализоваться в новом году», — сообщает астролог Мила.

Можно подарить не живое растение, а посуду из дерева или фоторамку из сосны.

Ребенок будет рад «волшебному сюрпризу», например, младшекласснику можно преподнести ручку, которая помогает хорошо учиться. Эффект плацебо существует — если человек во что-то верит, это сбывается, особенно у детей.

Маленький презент с приятным пожеланием понравится даже скептикам, которые не верят в чудеса. Можно разложить записки с разными пожеланиями под фантики с конфетами. Каждый участник праздничной вечеринки берет конфетку и читает предсказание на предстоящий год. Только все пожелания должны быть добрыми, нельзя предсказывать болезнь или банкротство.

Как привлечь удачу в 2024 году

Приметы новогодней ночи:

— На елке пусть будет хотя бы несколько новых шаров, Дракон чтит все новое.

— В праздничную ночь необходимо выйти из дома погулять — покровитель 2024 совсем не домосед.

— Дома должна быть живая ель или хотя бы еловые ветки — любые отсылки к дереву уместны.

— В последние дни 2023 хорошо бы вернуть долги и выкинуть сломанные вещи — чтобы в новом году не было ни долгов, ни хлама.

— За праздничным столом нельзя ругаться — иначе ссоры будут преследовать весь год.

— Встречать праздник нужно в чистом убранном помещении — царственное животное не выносит грязи и не покровительствует неряхам.

Характеристика людей, рожденных в год Дракона

Дракон — мужской знак, поэтому он наделяет силой всех своих подопечных, и мужчин, и женщин.

Дракончики с детства начинают командовать, они требовательны и к себе, и к другим. Вырастая, становятся в роль наставников и поучают окружающих уму-разуму. Тактичности у Драконов мало и иногда они бывают излишне прямолинейны.

Жизнелюбие Драконов помогает им не падать духом там, где другие точно не справились бы.

В случае возникновения проблем Драконы не унывают, не жалуются на судьбу, а находят решение самой сложной жизненной задачи.

Женщины-Драконы нравятся мужчинам и осознают это. Они всю жизнь окружены почитателями, знают себе цену и, бывает, ведут себя высокомерно. Драконы-мужчины тоже не обделены вниманием противоположного пола, они сильные и властные, в то же время добрые и заботливые.

Каким был 1964 — прошлый год Зеленого Деревянного Дракона

Егоров Василий, Кассин Евгений / ТАСС

Год Дракона повторяется каждые 12 лет, но эти года отличаются друг от друга, Дракон бывает Деревянный, Огненный, Земляной, Металлический, Водяной. Точное повторение бывает один раз в 60 лет, так что прошлый год Зеленого Деревянного Дракона был в 1964 году. Что тогда произошло?

— Леонид Брежнев возглавил СССР. Эпоха Брежнева продлилась 18 лет, многие и сегодня вспоминают ее с ностальгией как время стабильности и материального благополучия.

— СССР построил в Египте Асуанскую плотину на Ниле, одну из крупнейших в Африке. ГЭС на ней работает по сей день и снабжает людей электричеством.

— Вышел на космическую орбиту, выполнил свою задачу и успешно приземлился первый многоместный космический аппарат «Восход» с тремя космонавтами на борту.

— Китай провел первое испытание ядерного оружия и стал ядерной державой.

— Советские физики Николай Басов и Александр Прохоров получили Нобелевскую премию за фундаментальные работы, которые привели к усилению луча лазера. Без лазеров сегодняшний мир был бы другим.

— На летней Олимпиаде в Токио советские пловцы впервые в истории завоевали золото, по общему количеству медалей СССР занял первое место, обогнав США.

Как видно, в прошлый раз Зеленый Деревянный Дракон принес много хорошего, есть все основания полагать, что и 2024 год будет удачным.

Знаменитые люди-Драконы

В год Дракона родились сильные талантливые люди: Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Зигмунд Фрейд, Рианна, Киану Ривз, Адель, Райан Рейнольдс, Стивен Сигал, Орландо Блум, Сандра Буллок, Кортни Кокс, Артем Дзюба, Елена Ваенга и многие другие.