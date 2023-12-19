Лещенко и Винокур: как всего один розыгрыш привел к 54 годам дружбы

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ ТАСС; 5-tv.ru

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Лещенко и Винокур — пример крепкой дружбы среди знаменитостей. Как юморист и певец познакомились и подружились, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Секреты крепкой дружбы от Льва Лещенко и Владимира Винокура. Правда, что народные артисты РСФСР начали общаться благодаря коварной шутке певца? Как юморист спустя много лет отомстил приятелю? Не обижается ли Лещенко на пародии Винокура? Действительно ли Лев Валерьянович тоже имеет юмористический талант? И почему певец категорически отказывается сниматься в кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Владимир Винокур и Лев Лещенко знают друг друга уже более полувека. Они дружат семьями. Регулярно ходят друг другу в гости.

«Если бы меня спросили: с кем ты ближе всех, то одними из плеяды таких великих людей на сцене — это, конечно, Лев Лещенко и Володя Винокур», — сказал певец Олег Газманов.

А ведь всего этого могло и не быть. Если бы Винокур был злопамятным. Все началось, когда юный Володя только пришел из армии и сразу отправился на консультацию в ГИТИС. Но никак не мог найти нужный кабинет. Тут ему на помощь пришел Лещенко, который в тот момент уже учился на последнем курсе.

«Подходит ко мне парень, говорит: «Ты, солдат, поступать?». Я говорю: «Так точно». — «Я из приемной комиссии. Могу прослушать, консультацию тебе проведу“», — вспомнил Владимир Винокур.

Парень выглядел так солидно, что у абитуриента не возникло ни капли сомнений в подвохе.

«Пою, рассказываю, как на экзамене. Этот парень говорит: „Старик, шансы есть. Завтра не опаздывай на экзамен. Я поддержу тебя. Буду в жюри, в приемной комиссии“», — поделился юморист.

На следующий день Владимир Винокур пришел к назначенному времени. И встретил возмущенного преподавателя.

«Декан факультета говорит: „Солдат, почему вчера не был на консультации? Не отпустили?“. Я говорю: „Никак нет. Все нормально. Меня из комиссии вашей слушал“. Вдруг дверь открывается, заглядывает этот парень. Я говорю: „Вот он“. Как заорет этот декан: „Ну-ка, Лещенко, закрой дверь с той стороны. Обнаглели выпускники“», — рассказал Винокур.

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Юморист не стал таить на Льва Лещенко зла. Наоборот, развеселился. Правда, спустя годы отомстил ему. И не раз. Однажды, например, во время гастролей за границей Винокур придумал оригинальный розыгрыш.

«Купили одинаковые туфли. Вечером, я думаю, пошучу. Взял, подложил ему два левых, а себе два правых. У него 44-й, у меня 42-й», — уточнил он.

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Но когда друзья уже сидели в самолете, дело приняло неожиданный поворот.

«Лева говорит: «Вова, представляешь, немцы, кажется, законопослушные люди. Я вчера вечером меряю туфли, надеваю — оба на левую ногу. Один — 44-й, другой — 42-й. Вова, это счастье, что магазин напротив был открыт. Я пошел, обменял“», — поделился Винокур.

Владимир Натанович одним из первых сделал пародию на Лещенко и высмеял специфическую манеру пения артиста. Но Лев Валерианович воспринял это спокойно.

«Мы как раз как-то были в одной компании, где был Анатолий Дмитриевич Папанов. И когда при мне и при Леве спросили Папанова: „А вы обижаетесь на пародию Винокура?“. Он говорит: „Пародия — это популяризация для артиста“. Лева сказал: „Видите, что говорят умные люди. Чего же мне обижаться?“» — рассказал Винокур.

Все, кто лично знает певца, в один голос говорят о его прекрасном чувстве юмора. Друзья уверены: в этом и заключается секрет его цветущего внешнего вида. Лещенко не стареет душой.

«Быстро очень заводится. Любит жизнь, людей, свою работу, свое творчество», — подчеркнул Газманов.

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В свои 81 Лев Лещенко по-прежнему остается одним из самых востребованных певцов российской эстрады. Без него не обходится ни один праздничный концерт. Его даже звали в кино. Но исполнитель каждый раз отказывался.

«Огромное количество дублей, это постоянное ожидание, так сказать, установки света и прочее. Нет, я люблю кинематограф, но профессия актера кино мне не очень нравится», — объяснил он.

Артист уверен: не стоит браться за все подряд в погоне за популярностью или деньгами. Надо делать то, к чему у тебя лежит душа. Только в этом случае можно добиться успеха. И получать удовольствие от жизни.