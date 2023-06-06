Владимир Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Награда вручена за многолетнюю плодотворную деятельность.

Артист Владимир Винокур награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за большой вклад в развитие культуры. Такой документ подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ первой степени Винокура Владимира Натановича — артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в новом указе.

Владимир Винокур с 1989 года руководитель Государственного «Театра пародий Владимира Винокура», а также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Музыкант в свое время выступал на закрытых концертах для партийных лидеров, давал концерты перед советскими войсками в Афганистане. Вместе с продюсером Владиславом Москалевым организовал в Москве концертную программу «Звезды балета XXI века», проходящую в Кремлевском дворце съездов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как отпраздновал юбилей Владимир Винокур.