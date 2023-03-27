Юморист и балерина: как фиктивный брак Винокура перерос в настоящую любовь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Известный юморист Владимир Винокур и его жена Тамара вместе почти 50 лет. В чем секрет их семейного счастья, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Жена Владимира Винокура рассказала о сложностях жизни с народным артистом. Из-за чего в их семье случаются конфликты? Правда, что изначально брак юмориста и балерины был фиктивным? Почему у себя дома Винокур не шутит? И о каком розыгрыше друга до сих пор не может забыть певец Лев Лещенко? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В следующем году 50 лет! Напьемся и будем танцевать», — рассказал о планах юморист.

Владимир Винокур и его жена Тамара вместе уже почти полвека. Они вырастили дочь Анастасию и теперь с удовольствием проводят время с внуком Федором.

Сейчас в это верится с трудом, но их история начиналась совсем не романтично. Много лет назад юная балерина Тамара Первакова предложила начинающему артисту Володе Винокуру заключить фиктивный брак, чтобы юношу после учебы не отправили по распределению в другой город.

«У меня есть несколько парочек, которые делали такие вещи, чтобы заполучить жилплощадь или решить какие-то свои вопросы. Что же делать, если у людей другого варианта нет?» — спрашивает певица Леся Ярославская.

Повелся на прописку: Винокур признался, что его брак задумывался фиктивным

Вскоре и у Тамары появились чувства к молодому мужу. Фиктивный брак перерос в настоящую семью.

«Мне кажется, что все равно, как бы кто ни лукавил, есть какая-то химия», — считает телеведущая Анна Грачевская.

«Значит, во-первых, ей было с ним хорошо вместе. А страсть потом пришла», — предположила фигуристка Анастасия Гребенкина.

Супруги уверены: секрет их крепкого союза — постоянные гастроли юмориста. В разлуке муж и жена успевают соскучиться друг по другу. Но при этом у каждого своя интересная жизнь.

«Как он говорит: „Танцует там, что-то делает“. А я хожу в клуб, занимаюсь больше 20 лет уже», — заявила супруга артиста Тамара Винокур.

Оба признаются: иногда даже в их идеальной семье бывают конфликты. Поводы, как правило, несерьезные, и перемирие наступает быстро.

«Мы даже смотрим разное кино. Возможно, еще благосостояние или благополучие сегодняшнего дня нам позволяет смотреть в разных комнатах это кино. У нас пространство увеличивается, увеличивается, и мы можем друг от друга отдыхать», — поделилась жена Винокура.

За Владимиром Натановичем закрепилась слава весельчака и балагура. Он обожает разыгрывать друзей и коллег по сцене.

Особенно часто достается самому близкому другу — Льву Лещенко. Впрочем, тот всегда отвечает. Все знают: если на мероприятии будут Вовчик и Левчик, хороший вечер обеспечен.

«Мы же одно отделение заканчивали — музыкального театра ГИТИС. Только я пришел на первый курс, а он заканчивал. Пожилой человек!» — вспоминает Владимир Винокур.

Артист при любой возможности пытается подшутить над Лещенко. Один их таких розыгрышей певец помнит до сих пор.

«Когда-то мы ездили в Германию на фестиваль и купили одинаковые туфли концертные. В номере две коробки стоят. У него — 44, у меня — 42. Я взял и поменял. Ему — два левых, себе — два правых. Думаю: завтра лететь в Москву, признаюсь дома», — делится историей юморист.

Когда артисты уже сидели в самолете, Лев Валерьянович удивил приятеля.

«Говорит: „Вова, представляешь, немцы как будто бы законопослушные люди. Я вечером мерил туфли, оба на левую ногу, один — 44, другой — 42. Это счастье, что магазин был открыт, и я пошел, обменял“. И теперь у меня на даче на террасе стоит коробка и на ней написано: „От Лещенко навечно“. Два правых», — рассказал артист.

Поклонники уверены: дома у Винокуров наверняка всегда весело. Но, по словам супруги Тамары, ее муж оставляет все шутки на работе.

«Он дома отдыхает. Не шутит совсем. Он вообще, если честно, боевики сидит и смотрит», — призналась вторая половинка юмориста.

Женщина уверяет: ее устраивает такое положение вещей. Анекдоты в исполнении супруга она вполне может послушать и в зрительном зале. А дома хочется спокойствия и тишины.