Кастинг невест: Анита Цой решила сама найти жену 31-летнему сыну

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица Анита Цой решила взять в свои руки личную жизнь сына и найти ему вторую половинку. Что заставило звезду пойти на такие меры, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Анита Цой ищет жену для своего 31-летнего сына. Какими качествами должна обладать невестка народной артистки России? Правда, что у звезды уже есть подходящие кандидатуры? Когда состоятся смотрины? И что думает о затее матери сам наследник? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анита Цой всегда гордилась тем, что умеет добиваться поставленных целей. Вопреки воле близких, покорила шоу-бизнес. После родов похудела более чем на 40 килограммов под контролем диетолога. В прошлом году задумала открыть завод по производству домашних заготовок. И тут же начала строительство. Но одно оказалось ей неподвластно — это личная жизнь единственного сына. Этим летом Сергей Цой отметил уже 31-й день рождения, а у него до сих пор не возлюбленной.

«Он вообще ни разу не знакомил. Мы с папой, честно говоря, немного так напряжены. Мы еще никого ни разу не видели. Он говорит так: „Когда будет все серьезно, я вам скажу. А пока расслабьтесь, родители. Не надо думать о том, о чем не надо. Живите своей жизнью и отдыхайте, пока вам внуков не наплодил“», — рассказала певица.

Анита Цой переживает за наследника. Говорит, что он видный, умный парень. Получил престижное образование. Занят в сфере предпринимательства. И куда только девушки смотрят?

«Он у нас очень рассудительный, аналитический ум великолепный. Надо, наоборот, его растрясать. А то он все сидит, риски высчитывает. Еще экономист, понимаешь?» — уточнила звезда.

Артистка много лет надеялась, что если не сын, то девушки сами проявят инициативу. Но годы шли, а Сергей по-прежнему не обзавелся парой.

«Сын старается, мне кажется. Но из-за того, что у него очень плотный график рабочий, он, конечно, не может, мне кажется, даже собраться на какую-нибудь свиданку», — предположила Анита Цой.

«В современном мире всем хочется саморазвитием заниматься. Все как будто в первую очередь думают именно о своем благосостоянии, нежели о какой-то там семейной жизни. И все-таки женитьба и все, что за ней дальше стоит, — это большой труд, усилия. Это очень много требует времени», — высказалась певица Лиза Гинзбург.

Недавно певица поняла, что больше не может надеяться на случай. Ей хочется стать бабушкой, видеть сына счастливым. Цой решила, что сама найдет Сергею невесту.

«Я объявляю официально 2024-й годом поиска невесты. Уже официально. Потому что мой сын, я так поняла, будет работать, работать и работать. Его остановить невозможно. А как-то надо подумать о его счастье», — заявила Анита Цой.

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Певица даже объявила некий кастинг, на котором будет выбирать потенциальную жену Сергею. По словам Аниты, девушке необязательно иметь модельные параметры. Главное — невеста должна быть под стать жениху: воспитанной, с хорошими манерами, из приличной семьи.

«Очень многие девушки, насколько я понимаю, рвутся попасть в звездную семью, в обеспеченную семью. Но мало кто из них представляет, что за всем этим всем действительно стоит большой труд и умение иногда держать язык за зубами», — отметила звезда.

Несомненным плюсом будущей невесты станут кулинарные умения, особенно готовка кимчи. А также знание корейской культуры и традиций, умение подать себя в обществе.

«Муж у меня долго чиновником работал. А это предполагает определенное поведение в семье, определенные моменты, традиции даже уже, так скажем», — уточнила артистка.

Еще одно условие Аниты Цой: девушка должна быть готова к рождению детей. Ведь артистка хочет внуков, много внуков. И как можно скорее.

«Если вдруг, дорогая невестушка, ты сейчас смотришь на меня, значит, да отсейся все, что нам не подходит. Мне нужно пять внуков. Запомните, девчонки, пять внуков», — подчеркнула она.

Анита Цой призналась: не смогла удержаться и уже сама подобрала две кандидатуры. С одной из них она уже назначила смотрины. Правда, сам Сергей еще не в курсе. Но мать уверена, что он не будет против.

«Сейчас у меня у свекрови будет 90 лет. Мы 26 декабря все встречаемся. И по секрету, я уже пригласила одну из девушек с родителями к нам на день рождения моей свекрови. Дай бог, чтобы нам повезло. Ее дедушка очень заслуженный человек в Казахстане был. Его сейчас уже нет. Но семья очень порядочная. Самое главное, чтобы родители друг друга поняли и дети друг друга полюбили», — рассказала звезда.

Анита Цой уверяет: в Корее такие смотрины в порядке вещей. Родители сами подбирают пару детям и не спрашивают их согласия. Точно так же и ее отдали под венец. Будущей певице не сразу удалось привыкнуть к мужу, но теперь они счастливы и любят друг друга.

«Он был чужой человек для меня. От начала до конца. И этот период привыкания много раз ставил вопросы: а надо ли все это было? Может быть, не надо было? Надо было как-то по любви, более спокойно? Мы с папой такие немножко, знаешь, эмоциональные, взбалмошные, взрывные», — призналась артистка.

Однако Цой призналась: если Сергею не понравится невеста, то она не будет заставлять его жениться на ней. Певица продолжит кастинг и рано или поздно устроит личную жизнь наследника.