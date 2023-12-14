«Увела чужого мужа и поплатилась за это»: как сейчас живет Мария Аронова

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Ее личная жизнь оказалась наполнена драматическими событиями: в ней нашлось место и для большой любви, и для огромного разочарования.

Зрители знают Марию Аронову как яркую звезду Вахтанговского театра и одаренную киноактрису. На экране она нередко воплощала легкомысленных и жизнерадостных героев, однако в реальной жизни актрисе пришлось пережить немало трудностей. Сейчас Марии Ароновой 51 год, и она уже давно смирилась с прошлыми неудачами.

Юность

Маша появилась на свет в Долгопрудном в интеллигентной семье инженера и сотрудницы библиотеки. Большую роль в ее воспитании сыграла прабабушка Мария Степановна, которая сама имела тяжелую судьбу. Она пережила смерть двух своих детей и всю жизнь скрывала свою скорбь от других.

Во дворе девочку звали Манька-артистка, потому что она с пяти лет устраивала театральные представления для всех соседей, используя в качестве занавеса простыни, которые сохли во дворе. Она, вероятно, могла бы сделать карьеру и в художественной гимнастике, так как была очень пластичной. Но в 12 лет сломала ногу, и после четырех месяцев проведенных в гипсе, Мария Аронова попрощалась со спортивной карьерой.

Ее жизнь изменилась, когда она попала в народный театр «Вперед». Там она научилась основам актерского искусства и без труда сдала экзамены в «Щукинское училище».

Еще во время учебы ей повезло сыграть роль в спектакле «Женитьба Бальзаминова» в театре имени Вахтангова, где она впоследствии и обосновалась. А первую роль в кино ей дал знаменитый режиссер Сергей Урсуляк в фильме «Летние люди», вышедшем на экраны в 1995 году.

Также знаковыми работами для нее стали роли в фильмах «Артистка», «Кушать подано, или Осторожно, любовь!», «Охотники за бриллиантами».

Хотела выйти замуж за узбека

Она была всего 14-летней девчонкой, когда на танцплощадке познакомилась с первым своим избранником. Он был взрослым и красивым 28-летним аспирантом, узбеком по имени Улугбек. Его военное прошлое, владение восточной борьбой и умение прекрасно танцевать очаровали юную Марию. Она не сомневалась, что с ним она будет счастлива и родит много детей, похожих на любимого.

Улугбек стал часто приходить в дом Ароновых. Сначала он представлялся как друг Маши, а потом и как ее жених. Мама девушки не возражала против ее решения выскочить замуж.

«Что ей оставалось делать? Запирать меня на замок? Я бы все равно убежала! Я мечтала о большом доме, где я буду хозяйкой и матерью множества деток. Только одно мешало — мне нужно было подождать до 16-летия», — рассказывала позже Аронова.

Скоро приехали свататься родители Улугбека. В его родном городе Ургенч для будущих молодоженов начали строительство отдельного дома. Оставалось полгода до 16-летия Маши, когда девушка поехала отдыхать в летний лагерь в Подмосковье. Там она неожиданно открыла для себя мир стихов, театра и творчества. Аронова поняла, что это то, чего она хотела на самом деле, и забыла о своих семейных планах.

«Улугбек стоял на коленях, рыдал, просил не бросать его, а я не чувствовала ни жалости, ни сожаления», — вспоминала актриса.

По прошествии многих лет она снова повстречала бывшего возлюбленного, который показал Марии фотоснимки своей жены и детей. А также признался, что в его доме на почетном месте висит ее портрет в память об их отношениях.

Студенческий абьюзивный брак

Когда Мария поступила в театральное училище, она попала в новый водоворот страстей. Ее сердце покорил Владислав Гандрабура, парень, которого прозвали гением, вызывающий восхищение у всех обитателей общежития. Он ответил ей взаимностью, а вскоре она поняла, что ждет от него ребенка. Это не входило в планы Владислава, и он на время скрылся с горизонта. Потом он вернулся и заявил, что не может иметь детей. Но она не собиралась отказываться от малыша.

Дома ее ждала буря, но в конце концов родители примирились с этой новостью. Друзья и преподаватели не оставили ее в беде: куратор позволил ей не уходить в академический отпуск, если она сдаст две сессии за одну.

Когда она вышла из роддома с сыном, которого назвала в честь его ненадежного отца, то, к удивлению, увидела на пороге Владислава Гандрабура. Он поселился вместе с ней у ее родителей, но продолжал жить по своим правилам: исчезал на долгое время, приезжал, когда хотел. А ее мама бросила работу, чтобы заниматься внуком. Так прошло два года. Мария снова забеременела, но на этот раз решила прервать беременность и расстаться с Владиславом, который не только не поддерживал ее, а еще и стал избивать.

Возможно, она бы еще долго переживала бы по поводу расставания с бывшим возлюбленным, если бы не случилась еще большая трагедия — у ее мамы обнаружили онкологию: она быстро угасла и вскоре ушла из жизни. Спустя некоторое время отец актрисы нашел себе новую спутницу жизни и перебрался к ней.

Оставаться дома в одиночестве с сыном было для Марии очень тяжело, и она приняла непростое решение. Чтобы создать для себя хотя бы видимость семьи она попробовала построить отношения с человеком, к которому не испытывала настоящей любви. Она сошлась с программистом Алексеем, который мог бы стать для мальчика хорошим другом и отцом. Но через год они расстались.

Увела коллегу из семьи

Потом судьба свела Марию с коллегой по театру Валерием Афанасьевым, который был женат. Мария клялась себе ранее, что никогда не будет влюбляться в женатых мужчин или заводить романы на работе, но любовь оказалась сильнее. Он оставил свою жену и двух сыновей и переехал к Марии. Она содержала его, так как у него тогда не было ролей и доходов. А через 2 месяца Валерий понял, что совершил ошибку и вернулся к своей семье. Сейчас Мария глубоко сожалеет о том, что причинила боль детям и его жене, с которой была знакома, и просит у них прощения в своем сердце (жена Афанасьева ушла из жизни в 2015 году).

После того, как Мария разорвала чужую семью, на нее обрушились беды, и она считает это расплатой.

«Его жена чуть не покончила с собой, а я тут же получила наказание. Сначала у меня похитили сумку с большой суммой денег. Потом была ограблена моя квартира — унесли все до последней вещи. К тому же я заразилась вирусным гепатитом и едва не умерла», — рассказывала она.

Долгожданное счастье

Но случай с ограблением принес ей новую любовь. В шоке от произошедшего, Мария позвонила Евгению Фомину, начальнику транспортного отдела театра. Он приехал к ней на помощь. Потом он стал за ней ухаживать, возить домой после спектаклей, дарить цветы. Постепенно она увидела в нем надежного и верного спутника жизни, который может создать вместе с ней счастливую семью. Фомин хорошо поладил с сыном актрисы, и скоро мальчик стал звать его папой.

Он полюбил сына Ароновой, как своего, но мечтал о том, чтобы иметь и своего ребенка. Годы шли, а желанное чудо не случалось. Мария верила, что все изменится и она родит дочку в 32 года: так ей когда-то предсказали. И предсказание оказалось правдой — на свет появилась девочка Серафима.

После 20 лет совместной жизни Аронова и Фомин решили заключить брак. Это случилось в 2018 году. Мария рассказывала, что бракосочетание состоялось только благодаря ее настояниям и советам священника.

Аронова говорит, что ее любовь к Евгению не угасает с годами. Она чувствует себя счастливой женщиной, поскольку с ней рядом человек, который искренне ее любит. И двое прекрасных детей, чьи достижения и счастье для нее важнее, чем ее собственные. Сын пошел по пути матери, он играет в театре, а дочь выбрала медицину.

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