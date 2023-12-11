Поправилась и впала в депрессию: что случилось с певицей Славой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Певица Слава пережила депрессию. Какие события привели к трудному периоду и как сейчас себя чувствует артистка, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Слава рассказала о борьбе с депрессией. Как ей удалось пережить трудный период? Почему певица решила вернуться к бывшему возлюбленному? Будет ли долгожданная свадьба? Правда, что звезда собирается снова стать матерью? Чем закончился ее скандальный конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым? И готова ли Слава помириться с Филиппом Киркоровым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Здоровье потому что самое главное: и психическое, и моральное, и физическое. Когда у тебя все хорошо со здоровьем, тогда ты можешь вообще вершить всевозможные дела и идти к успехам по высокой лестнице, и делать все, что тебе нравится», — заявила певица.

Последний год стал для Славы настоящим испытанием. Расставание с любимым мужчиной, громкие разборки с Тимуром Хайдаровым. Артистка открыто призналась, что пластические операции обернулись для нее кошмаром. И на всю страну показала результат: жуткие шрамы на груди.

«Когда я сняла лифчик через месяц, я просто ******. Я хотела, знаете, носить открытые платья… Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — уточнила певица.

Из-за скандала Слава поругалась с другом Филиппом Киркоровым. Тот встал на защиту Хайдарова и предположил, что артистка сама виновата. Якобы не следовала рекомендациям врача и нарушала режим. Слава была возмущена.

«У меня шикарное поведение. Я могу выпить в любой момент, когда мне этого хочется. Я ничего плохого в этот момент никому не делаю. Но когда у меня происходит серьезный момент в моей жизни, как, предположим, операция, то тогда я выполняю все условия, о которых говорит мне доктор», — заверила она.

Все это отразилось на психологическом состоянии звезды. Обычно веселая Слава сильно изменилась. Она стала погружаться в депрессию, которую запивала горячительным. А потом выкладывала свои страдания в интернет.

«Да, я просила у него пять миллионов. Но это не вымогательство. Это просто компенсация», — подчеркнула певица Слава.

Но вместо поддержки она женщина получила много негатива в свой адрес. Подписчики обвиняли ее в злоупотреблении спиртным.

«Публичные люди наши, конечно, должны следить за собой. Что они делают, говорят. Если ты даже бухаешь или тусуешься, и хочется тебе, как говорится, отдыхать, необязательно это всегда выкладывать в соцсети», — высказалась светский журналист Светлана Рябкова.

Слава так устала от гневных комментариев, что решила отказаться от алкоголя. Однако это привело к неожиданным последствиям.

Как бросишь бухать, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит. Все болит, короче. Кашель какой-то не проходит», — поделилась певица.

Слава начала сильно набирать вес. Стройная артистка перестала влезать в дорогие концертные платья.

«Я поправилась ровно на восемь килограммов за два месяца. И впала в ужасную депрессию», — заявила она.

Исполнительница жаловалась поклонникам, что стоит перед нелегким выбором: пить или не пить?

«И что делать? Либо быть здоровой, либо быть жирной, больной, но адекватно не пить? Все-таки надо вернуться в алкоголизм», — решила звезда.

«Несмотря на то, что все-таки Слава такая сильная, смелая, непобедимая, но все равно она женщина. И, конечно, ей хочется тоже защиты. Безусловно, она могла где-то дать слабинку, и, конечно, ее это подкосило», — выразила свое мнение Рябкова.

В итоге Слава остановилась на золотой середине. Начала позволять себе пару бокалов. И ее жизнь снова заиграла яркими красками.

«Я поняла, что чуть-чуть все равно можно, и начала чуть-чуть выпивать. Капельку, да. У меня поднялось настроение. Мне стало меньше хотеться есть. Я стала танцевать, петь», — рассказала певица.

Слава заявляет: она больше не собирается грустить. И даже готова помириться с Киркоровым.

«Я не ссорюсь ни с кем. Если он сейчас подойдет ко мне, руку пожмет, я пожму», — уточнила певица.

Артистка похудела, исправила последствия неудачной пластики у другого хирурга и заново влюбилась в себя. А заодно и в своего бывшего спутника Анатолия Данилицкого.

«Мы с ним уже 22 года вместе. Это все происходит как-то по наитию. Мы уже соскучились друг по другу», — заявила Слава.

Звезда делится: со временем она поняла, что Анатолий ей слишком дорог. И решила дать ему второй шанс. Они снова вместе. И готовятся к романтическому путешествию на Мальдивы.

«Самое обидное, что ты теряешь уважение к человеку. Надо не потерять это уважение, и тогда все будет нормально», — подчеркнула артистка.

Правда, идти с Анатолием в ЗАГС певица по-прежнему отказывается. Недавно она поймала букет на свадьбе своей подруги. Гости обрадовались, что скоро увидят в платье невесты саму Славу. Но та в очередной раз всех разочаровала.

«Я просто не хочу это пока. Это не мое. И не знаю, что со мной должно случиться, чтобы я вышла замуж», — отметила она.

Зато артистка рассказала, что мечтает о детях.

«Я бы, да, наверное, даже и на двух. Почему нет?» — допустила певица Слава.

Друзья и близкие счастливы за Славу. Дочери поддерживают ее решение стать многодетной мамой. И говорят, что будут только рады, если с островов семья вернется уже в обновленном составе.