Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Слава долго молчала о проблемах, которые возникли после пластической операции. Почему она все же решилась обвинить хирурга Хайдарова, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Слава впервые рассказала, для чего вынесла скандал с Тимуром Хайдаровым на публику. Почему артистка до последнего молчала о проблемах после операции? И что стало последней каплей? Действительно ли многие звезды скрывают, что тоже пострадали от рук Хайдарова? И зачем пластический хирург до неузнаваемости изменил внешность собственной жены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Поддержка всегда важна. Но я настолько сильный человек, что я, в принципе, сама справлюсь», — заявила артистка.

Конфликт певицы Славы с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым длится уже несколько месяцев. Звезда обвинила врача в том, что он в буквальном смысле изуродовал ей грудь. Артистка целый год не могла смотреть на себя в зеркало и стеснялась раздеваться при любимом мужчине.

«Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», — уточнила Слава.

Хайдаров в ответ заявил об угрозах в адрес себя и своих близких.

«Не гнушаются абсолютно ничем. Не только, допустим, обсуждают мои-не мои работы: хорошие, плохие или какие бы ни были. Но переходят на личности. Не только меня, моей семьи: жены, годовалого ребенка, родителей», — высказался пластический хирург.

«Неужели нельзя из этой ситуации как-то выйти красиво, достойно? Зачем сейчас что-то такое поднимать? Цель: уничтожить его как врача полностью?» — задалась вопросами певица Анна Калашникова.

«Либо уничтожить, либо чтобы я просто согласился на их немыслимые условия», — предположил Тимур Хайдаров.

По словам Славы, впервые фамилию хирурга она услышала от своей подруги Любови Успенской.

«Люба же первая практически звезда, которая у него была. И поэтому я как-то быстро об этом забыла, потому что фамилия его была не на слуху», — рассказала певица.

Потом Слава сама решила делать пластику. Многие отправляли ее в клинику Хайдарова. Говорили, этот доктор — настоящий профессионал. Певица вспомнила Успенскую. Та не рассказывала ничего плохого и вроде бы осталась довольна. Но когда Любовь услышала, кто оперировал подругу, пришла в ужас.

«Она говорит: «Что ты сделала? У кого?». Я говорю: «У Хайдарова. Она: «Да ты что?». И там такой мат», — поделилась артистка.

Успенская сказала Славе переключиться на видеозвонок. И певица увидела страшную картину.

«Показывает мне свою грудь. Я говорю: „Это что такое?“. Там это просто вот так, рука вот так (показывает на себе. — Прим. ред.). Я говорю: „Это что? Почему ты мне не сказала?“», — вспомнила звезда.

Любовь ответила, что была слишком занята личными проблемами. И не знала, что Слава собирается ложиться под нож. В тот момент она только помирилась с дочерью после двух лет ссор и взаимных обвинений.

«Как раз то время, да. Они начали с Танюшей. Мы как раз перестали так плотно общаться, потому что они начали посвящать больше времени друг другу», — рассказала певица.

Успенская призналась подруге: сразу после операции ей казалось, что все идет гладко. Но как только она сняла компрессионное белье, поняла: это не так.

«Я говорю: „Ты же мне сказала, что все супер“. Она говорит: „Так я лифчик сняла, и все, и ******“. Вот и я лифчик сняла, и тоже ******», — уточнила Слава.

Певица оказалась в точно такой же ситуации, как Любовь Успенская. Сначала она тоже не хотела раздувать скандал. Верила словам доктора, что на заживление требуется время. Но сразу предупредила: если этого не произойдет, предаст дело огласке.

«Я сказала Тимуру: „Если за год ничего не рассосется, не пройдет, я это выкладываю в соцсети“. И я выложила. Люба увидела и сразу меня тоже поддержала», — сказала Слава.

«Девчонки бы не сказали неправду. Я думаю, что нет. Тем более так громко объявить о том, что у тебя что-то не так произошло. Это для женщины достаточно рискованно», — выразила свое мнение певица Лолита.

Слава уверена: о таких проблемах нельзя молчать. По словам артистки, многие ее коллеги после неудачных операций у Тимура Хайдарова потом обращаются к другим хирургам. Но предпочитают держать это в тайне.

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«Практически все, кто у него делал, а их делало очень много, практически все потом переделывались. И переделываются, и лечатся до сих пор. И они молчат. Но если ты со сцены говоришь, что ты несешь любовь всем, здоровье, добро, ты хотя бы просто скажи», — заявила звезда.

«Если бы его ненавидели так и хотели как-то это, то на него бы были бы нападения, покушения. Не знаю, что там было бы. Обливали бы краской, что-то бы делали. А они недовольны и молчат. Может быть, это все-таки какая-то ложь», — предположила Анна Калашникова.

«Мне кажется, человек не стал бы столь популярным и известным, если бы что-то делал плохо. Логично?» — отметила диджей Катя Гусева.

На защиту Тимура встала Яна Рудковская. Продюсер заявила, что ей очень нравится грудь, которую сделал хирург. А Филипп Киркоров после серии операций почти каждый день выкладывает у себя на странице видео с обнаженным торсом.

Правда, подписчики отметили: во время отпуска на море поп-король так налегал на сладости и мучное, что его сделанный пресс заметно расплылся.

Жена Тимура тоже довольна работой мужа. Недавно Светлана Сильваши показала, как она выглядела до знакомства с Хайдаровым. Подписчики были поражены. На фотографиях словно два разных человека.

«Пока ты находишься на стороне наблюдателя, ты можешь посмотреть на все ошибки, которые сделал тот или иной человек. Такие побочки, такие. Думаешь: нет, это я делать не буду точно, это точно делать не буду», — высказался певец Дима Билан.

Опытные врачи заявляют: обычно пластические хирурги не оперируют родственников. Но Тимур Хайдаров, по его словам, решил, что никто не преобразит Светлану лучше него самого. А главное, жена точно не напишет заявление в прокуратуру.