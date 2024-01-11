Верят и боятся: как пенсионеров обманывают в частных клиниках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Mcintosh; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Жертвами мошенников можно стать не только после звонка с незнакомого номера. Иногда обманывают и лишают денег даже те, кто должен спасать.

Проблемы со здоровьем вынуждают людей обращаться к специалистам за помощью. Но что, если их единственная задача — нажиться на пациенте? Почему челябинские пенсионеры после похода к врачу брали кредиты? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Зачем правоохранители наведались в челябинскую клинику

В Челябинске оперативники решили сходить на прием к врачам-целителям в одну из частных клиник. Они не стали надевать бахилы и ждать, пока доктор позовет следующего по очереди.

По информации правоохранителей, в этой сети медицинских центров работали псевдоврачи, главной целью которых было не помочь, а заработать. Пациентов запугивали страшными диагнозами и навязывали дорогостоящее лечение в кредит.

«Они как уговорили. Говорят, что это очень лечебное все. Да не только я, нет. В основном пожилые ходили туда. И как пришел человек, они сразу садятся, начинают его обрабатывать», — пожаловалась пострадавшая Раиса Русских.

Правоохранители выяснили, что пенсионеров (именно они были основными пациентами) заманивали бесплатными консультациями. А чтобы бабушки и дедушки приводили как можно больше знакомых, работала даже система мотивации, как в сетевом маркетинге.

«За каждого приведенного человека там продукты еще дают: килограмм макаронов, килограмм гречки», — рассказала Русских.

Читайте также Начнется сбой во всем организме: кому категорически нельзя кефир и йогурт

По версии следователей, работали на оборудовании, которое к настоящей профессиональной технике отношение имеет посредственное. А у некоторых сотрудников нет даже медицинского образования.

«Мне, допустим, ставили уколы в вену такие бабушки, которые даже вен-то не знают, где находятся. И, как говорится, так истыкали руку, что я говорю: „Дайте, я сам поставлю, в конце концов“», — поделился пострадавший Виктор Бирюков.

Мужчина от лечения долго отказывался. Цены в клинике показались ему слишком высокими. Но в итоге сдался. Продавать услуги врачи-бизнесмены умели хорошо. Виктор взял кредит почти под 30% годовых.

«Я пришел когда на обследование бесплатное, и потом началось это, что уговаривали. Одна женщина придет, другая. Цена такая. Потом меньше делают, поменьше. — „Давайте, все, мы не можем меньше. Вот столько“», — вспомнил пострадавший.

Бирюкову действительно требовалось лечение. У него артрит. Вот только после процедур и уколов за 70 тысяч рублей ему становилось только хуже.

«Кивал, кивал. В конце концов говорю: „Да я-то все знаю. Вы лечить-то будете меня?“. Вот они меня так вылечили, что я, как говорится, еле ожил», — уточнил он.

Как организован процесс обмана пациентов

Читайте также Убивает тысячи людей в год: чем опасна плесень в доме и как от нее избавиться

В одну из столичных платных клиник, у которой много негативных отзывов в интернете, отправилась на бесплатную консультацию (по акции) пациентка, которая подозревает у себя увеличение щитовидной железы.

«А что хотите сделать? Какой объем обследования?» — спросила во время приема врач.

«Это вы мне должны сказать», — ответила пациентка.

Доктор довольно быстро ставит диагноз. Даже без осмотра, задав всего пару вопросов: кружится ли голова, есть ли шум в ушах и голове.

«У вас атеросклероз», — сразу же заключила врач.

Атеросклероз — диагноз довольно серьезный. Определить его только на основании опроса пациента невозможно.

«У вас происходит дефицит поступления артериальной крови к клеткам головного мозга вследствие атеросклероза, отложения холестерина. Щитовидка тут не при чем», — объяснила доктор.

Врач зовет координатора, которая должна будет насчитать подставной пациентке полную сумму обследования.

«Я написала рекомендованное мной обследование, которое ей нужно пройти, потому что у нее имеется гиперхолестеринемия и гипертоническая болезнь. Это риск развития сердечно-сосудистого осложнения, как вы понимаете, инсульт или инфаркт», — сказала доктор.

Счет за одни только анализы координатор выставляет на 22 тысячи рублей.

«Почему назначаем? Мы смотрим аорту, помимо легких еще и сердце просматриваем. Так… Я вам посчитала все со скидкой», — уточнила она.

С трудом отказавшись от полного, включая анализы крови, обследования, героиня программы отправляется в другую клинику. Врач просит показать заключение предыдущего терапевта. И выясняется, что никаких документов после бесплатной консультации и не осталось.

«У нас должен быть все-таки первичный прием терапевта или врача общей практики, по которому мы бы точно могли сказать: да, доктор на основании жалоб, сбора анамнеза, физикального обследования, общего осмотра заподозрил у пациентки наличие множественной такой патологии», — подчеркнула врач высшей категории Ольга Крохалева.

Еще больше ее удивил тот факт, что пациентке составили план обследования на 22 тысячи рублей. При этом нужных анализов, учитывая жалобы, в списке нет.

«Лучше всего это, конечно, было бы передать вас сразу в руки профильному специалисту, то есть эндокринологу. И эндокринолог бы тогда решал точно, нужно такое обследование проводить или нет», — отметила врач Крохалева.

Именно пожилые люди чаще всего попадают в руки недобросовестных медиков.

«Доверчивые, не с кем общаться, то есть они открыты к общению… К своему здоровью они очень трепетно относятся, поэтому такие случаи происходят. И я думаю, что они будут происходить», — высказалась юрист Ольга Булава.

Единственный способ защитить своих родных от мошенников в белых халатах — уделять близким больше внимания и по возможности сопровождать на прием к врачу. Если появились сомнения, не надо торопиться с оплатой назначенного обследования или процедуры. Стоит проконсультироваться с другими медиками или попробовать воспользоваться телемедициной, получив комментарий независимого специалиста.