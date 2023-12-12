Начнется сбой во всем организме: кому категорически нельзя кефир и йогурт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabrina Vani; 5-tv.ru

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Существует мнение, что домашние кисломолочные продукты намного полезнее и качественнее покупных, ведь в них нет ни порошков, ни усилителей вкуса, ни консервантов. Но так ли это на самом деле?

Споры вокруг кисломолочных продуктов не стихают никогда. Одни твердо убеждены, что нет ничего полезнее домашних заготовок. Другие, в свою очередь, настроены скептически — все же на предприятиях кропотливо следят за производственным процессом и здоровьем коров, что не всегда соблюдается на фермах.

Так где все-таки продукция качественнее? В каких случаях кисломолочка может серьезно навредить здоровью? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Ферма или предприятие: чем различается производство кисломолочных продуктов

Согласно статистике, ежегодно на российских предприятиях производится до 32 тонн молочной продукции. Спрос огромен, что совершенно неудивительно. Государственные компании работают строго по ГОСТу и тщательно следят за состоянием и питанием животных.

«У производства молочной продукции много технологических этапов. Все начинается, естественно, с получения молока. У нас свои фермы и коровы. Мы сами выращиваем корма, содержим скот, доим их, получаем молоко, потом транспортируем на завод, и дальше начинается уже приемка», — рассказал заместитель генерального директора агрохолдинга по пищевым производствам Алексей Бабенко.

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Специалист заверяет, что вредные консерванты и химия — это всего лишь мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сегодня на современном предприятии большая часть задач автоматизирована. Таким образом удается четко выполнять санитарные нормы, а также увеличивать срок хранения кисломолочки до 14-20 дней, так как человек практически не соприкасается с заготовками, а лишь контролирует слаженность процессов. Разница существенная, ведь домашние продукты зачастую портятся уже спустя неделю.

Однако, у небольших частных ферм есть значительное преимущество — отсутствие конвейерного производства гарантирует, что скот содержится в благоприятных условиях и каждому животному уделяется внимание.

«Наше хозяйство образовалось пять лет назад. Начинали мы с двух коров. Сейчас у нас четыре дойные и пять молодняка. Параллельно с нашей ветеринарной станцией мы сдаем сами в независимую лабораторию анализы, чтобы они были уже 100% подтверждены», — рассказала фермерша Жанна Фрумгарц.

Домашняя продукция может быть такой же качественной и даже более вкусной, чем покупная. Главное, быть полностью уверенным в производителе и его сознательности.

«Мы специализируемся больше на джерси (порода коров — Прим. ред). Они дают меньше молока, чем черно-пестрые. Их скорость [молокоотдачи] — 18-20 литров. Ну, Береза у нас после отела давала 25-28. Но это скорее рекордсмены. Мы не разгоняем коров и не стараемся, чтобы они выдавали огромное количество молока. <…> Да, есть хитрости. <…> Но жизнь коровы сократится практически в два раза», — отметила специалист.

Если у покупателя нет сомнений относительно порядочности изготовителя кисломолочной продукции, то имеют значение лишь индивидуальные вкусовые предпочтения и состояние здоровья.

Кишечные палочки и инфекции: какая продукция стерильнее

Может показаться, что в кисломолочных продуктах, изготовленных и упакованных на большом предприятии, намного реже встречаются различные болезнетворные бактерии и вирусы. Доказать это или опровергнуть может лишь независимая экспертиза.

В ходе наглядного исследования оба образца кефира — домашнего и магазинного — были отправлены в лабораторию. В результате следы кишечной палочки были обнаружены в обоих случаях. Это свидетельствуют о том, что при изготовлении были грубо нарушены санитарные нормы.

Следовательно, риск отравиться одинаково высок при употреблении как продукции крупного производителя, так и частного фермерского хозяйства. Поэтому важно обращать внимание не только на срок годности, но и на целостность упаковки — она не должна быть вздутой.

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В каких случаях йогурт и кефир опасны для здоровья

Зачастую употребление кисломолочных продуктов оказывает положительное действие на организм. Например, всего один стакан кефира способен уменьшить болезненные ощущения при изжоге и гастрите, а тот же йогурт — сбалансировать работу кишечника. Однако в ряде случаев человека может настигнуть обратный эффект.

«При употреблении [кисломолочки] мы можем наладить свое пищеварение, улучшив микробиоту. Но при условии, что нет особых проблем. Если уже сейчас у вас есть проявления нарушения микрофлоры кишечника, такие как постоянное вздутие, метеоризм, то лучше изначально обратиться к специалисту», — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Мельникова.

Реакция на молочку может быть связана с банальной кишечной инфекцией или другим заболеванием желудочно-кишечного тракта. Врач поможет это грамотно скорректировать. В противном случае полезные бифидо- и лактобактерии лишь сильнее навредят микрофлоре ЖКТ.

«Если мы будем употреблять богатые пробиотиками продукты, при этом у нас не исправлена наша микрофлора, то мы можем вот эту патологическую флору как раз и кормить. Особенно [она] любит кисломолочные продукты, если они еще и сладкие», — отметила врач.

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Также с осторожностью употреблять кисломолочные продукты должны люди, страдающие непереносимостью и аллергией.

«[При соответствующем диагнозе] очень часто страдает не только кожа. У детей есть такой феномен, когда поражается слизистая именно у мочевыводящих путей, и у мальчиков, и у девочек», — прокомментировала врач-аллерголог Ирина Манина.

Здесь важно учитывать, что очень часто истинную аллергию путают с лактазной недостаточностью. Последняя чаще всего встречается у маленьких детей и устраняется с возрастом.

«Это аллергия на молочный сахар. Вот она с выростом детей проходит, и никакого отношения в перспективе к непереносимости на молочные продукты уже не имеет. Те, у кого установлена истинная, то есть подтвержденная в кровотоке наличием антител к молочным продуктам, вот этим детям [употреблять кисломолочку опасно]», — пояснила эксперт.

При наличии диагноза, главное правило — соблюдать диету и курсами принимать антигистаминные препараты, которые подбирает лечащий врач. Во всех остальных случаях тот же кефир или сметана пойдут организму лишь на пользу.

«В кисломолочных продуктах содержится большое количество полезных бифидо- и лактобактерий, которые являются неотъемлемой частью нашей здоровой микробиоты», — отметила специалист.

Поэтому кисломолочные продукты желательно употреблять всем лицам, у которых нет обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, вне зависимости от возраста.