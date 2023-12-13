На крыльях счастья: каким знакам зодиака особенно повезет в год зеленого деревянного Дракона

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В наступающем 2024 году главным покровителем зодиакального круга станет могущественный и энергичный Дракон. Как задобрить мифическое животное и привлечь в свою жизнь удачу и благополучие?

Каждому человеку хочется, чтобы в Новом году все его планы и желания реализовывались быстро и легко, словно по щелчку пальцев. Хорошая новость в том, что в 2024-м, который пройдет под влиянием энергий Дракона, такая возможность точно выдастся. Вот только представителям зодиакального круга предстоит серьезно постараться, ведь могущественное животное-покровитель помогает далеко не всем.

О том, как в год зеленого деревянного Дракона знакам зодиака привлечь в свою жизнь удачу и счастье, избегая страшной кармы високосного года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала западный астролог Мила Ангарова.

Как привлечь удачу и счастье в год деревянного Дракона

Могущественный Дракон с давних времен пользуется огромным уважением среди жителей Поднебесной. Согласно старой легенде о возникновении символов китайского календаря, мифическое животное было единственным среди обширного списка зверей, которое могло свободно парить в небе, плавать в глубоком море, появляться и исчезать по собственному желанию.

Дракону подчинены все возможные стихии, он неутомим и целеустремлен. Поэтому совсем неудивительно, отчего люди по всему миру с таким предвкушением ждут наступление 2024-го. Год, согласно китайским поверьям, будет наполнен кипучей энергией и подарит немало шансов для личностного роста и карьерной реализации.

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Особенно запоминающимся и продуктивным он окажется для решительных и инициативных представителей зодиакального круга. Чрезмерная пассивность и боязливость смелого Дракона, наоборот, отпугнут.

Первый важный рубеж года — весеннее лунное затмение, которое наступит 25 марта и пройдет в знаке Весов.

«Это про партнерство, взаимовыгодные отношения и то, как мы умеем выстраивать наши коммуникацию и делать так, чтобы оба оппонента остались в выигрыше», — пояснила эксперт.

В жизни многих подопечных зодиакального круга на первый план выйдут вопросы общения. Не исключены навязчивые мысли о смене окружения, появление новых знакомых и расставание со старыми. Будет ли это событие носить негативный или же позитивный характер, с точностью сказать нельзя.

«Тут два варианта. Первый: вы поймете, что вокруг вас находятся люди, которые совершенно не готовы быть вместе с вами, <…> а возможно, даже просто используют для своих целей. Второй: рядом уже находятся люди, которые готовы поддержать, помочь, чтобы наши желания и цели реализовывались», — пояснила астролог.

Кроме того, покровительствующий 2024 году Дракон, согласно китайской медицине, отвечает за пищеварение. Поэтому в жизни многих может вновь стать актуальна тема питания. Желательно в первые же месяцы пересмотреть рацион: отказаться от вредных продуктов и составить сбалансированное меню.

На этом важные астрономические явления не заканчиваются. Немногим позже — 8 апреля 2024 — на небосводе случится полное солнечное затмение.

«Произойдет невероятное событие — в знаке Тельца соберется большое скопление планет. И тем самым это даст огромный поток энергии для реализации и для возможности изменить свою жизнь», — рассказала специалист.

Телец — знак земной стихии, с которым традиционно связывают накопительство. Выдастся прекрасный момент для заключения крупных сделок и решения давно назревших денежных вопросов.

«Возможно, будут какие-то варианты изменения финансовых потоков: могут прийти предложения, которые вы раньше даже не рассматривали. Самое главное в апреле месяце не упустить возможности», — посоветовала эксперт.

Наиболее удачливые знаки зодиака в 2024 году

Среди представителей всех созвездий у зеленого деревянного Дракона окажутся свои фавориты. Удача будет импонировать наиболее ярким и энергичным знакам зодиака. И, что неудивительно, особенно лоялен символ года будет к огненной стихии.

Лев

Любящие внимание и размах в делах Львы в 2024 году явственно почувствуют поддержку мифического Дракона. Важно не робеть, а уверенными и решительными шагами достигать всех поставленных целей.

«Этот год принесет вам очень много возможностей, поэтому не упускать их. Старайтесь не запрыгивать в последний вагон, а все же оказываться в первом», — отметила специалист.

Стрелец

Второй знак зодиака, который поймает удачу за хвост в 2024 года, — Стрельцы. Подопечные огненной стихии засияют еще ярче, чем прежде. Перед ними раскроются новые горизонты, а все намеченные планы не сможет спутать ни одна напасть.

«Поэтому будьте более активными, любопытными, и проявляйте изобретательность в достижении целей. Ваш главный секрет года — это позитивный настрой», — рассказала астролог.

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Весы

Не только стихии огня будет покровительствовать деревянный Дракон. Его мощное влияние также скажется и на представителях иных созвездий, в частности, Весах. Надвигающееся весной лунное затмение кардинально изменит их жизнь, посылая новые интересные и перспективные знакомства.

Ожидается значительное улучшение в любовной и рабочей сферах. Самое главное для Весов — это оказаться в нужном месте и в нужное время. Для этого важно наблюдать за скрытыми знаками, которые посылает Вселенная.

Телец

Для Тельцов, несмотря на их спокойную и уравновешенную натуру, 2024 год тоже приготовил множество приятных сюрпризов. В представителях земной стихии Дракон больше всего ценит целеустремленность и стойкость. Именно эти качества важно проявлять на протяжении всех 12 месяцев.

«Главное, создать ту самую опору, фундамент для новых успехов. Делать упор на ваши сильные качества и применять обаяние. И обязательно все у вас будет получаться», — поделилась эксперт.

Также не лишним будет включить в свою жизнь занятия спортом. Зацикливание исключительно на рабочих задач чревато ухудшением самочувствия и наступлением периода тотального застоя.

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Как високосный год повлияет на все знаки зодиака

С давних пор сложилось поверье, что наступление високосного года непременно сулит неудачи и беды. Поэтому многие всерьез опасаются, что комбинация с энергичным Драконом принесет в мир далеко не счастье и благополучие, а хаос и неразбериху.

На самом деле бояться злого рока не стоит. Карма в уникальный год, когда к привычным 365 дням добавляется 29 февраля, настигает лишь тех, кто этого действительно заслужил — обманщиков и нечистых на руку хитрецов.

«Дракон, который будет править 2024 годом, является символом духовного соединения и возрождения. И соединяет в себе миры — материальный, и духовный. Тем самым есть возможность не уходить в достигаторство», — прокомментировала астролог.

Символ года готов помочь реализации планов тем, кто не боится трудностей.

Три главных совета, которые помогут привлечь в жизнь удачу и благосостояние:

не держаться за прошлое;

«Отпускайте все, что уходит. Потому что оно вытягивает нашу энергию и не позволяет идти вперед быстрее», — рассказала астролог.

внести нечто новое в свою жизнь;

«Возможно, это будет новое обучение, какая-то поездка, знакомства. Несите новую энергию», — дополнила эксперт.

приобрести небольшое комнатное дерево.

По мере его роста будут также реализовываться все задуманные планы и цели.