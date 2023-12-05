Муж пока не в курсе: 59-летняя Азиза закрутила роман с молодым мужчиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Азиза не выдержала испытание браком на расстоянии и завела отношения с другим мужчиной. Насколько у них все серьезно, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

59-летняя Азиза закрутила роман, хотя находится в законном браке. Правда, что любовник звезды на 30 лет моложе ее? Знает ли об этих отношениях супруг певицы Александро Лортэ? И почему звезда не торопится оформлять развод? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Есть ли спасение от любви с первого взгляда? Есть! Пристально посмотрите второй раз. Так вот, я посмотрела второй, третий и поняла, что человеку я действительно нравлюсь», — заявила звезда 90-х.

Певица Азиза светится от счастья. Она призналась: пару месяцев назад у нее появился новый возлюбленный, который годится ей в сыновья.

«Имя, фамилию, наверное, называть еще рано, потому что зачем? Есть человек, с которым мне комфортно, с которым мне есть о чем поговорить… Человек и человек. Кстати, не скажешь, что ему 30 с небольшим лет. У него есть седые волосы немножко, борода немножко, щетина, что дает ему… В общем, достаточно уже прибавляет возраст. Но неважно», — уточнила исполнительница.

Артистка рассказала: они познакомились благодаря ее энергокартинам. Азиза много лет делает их на продажу. Мужчина захотел приобрести одну из работ, сделал заказ. Когда он пришел за полотном, устроил артистке незабываемый сюрприз. А затем пригласил на свидание.

«Уже деньги перечислили. А все равно какая-то… Не хочу расставаться. Он, видимо, это заметил. И берет ручку, фломастер. Я думаю: сейчас будет просить автограф. А он начинает что-то писать. Пишет мне и говорит: „А это вам от меня“. Я говорю: „Что от меня?“. Он говорит: „Это я вам дарю“. Представляете? Он купил у меня эту энергокартину для того, чтобы ее же мне подарить», — удивилась певица.

Азиза рассказала: сейчас у них конфетно-букетный период. Пара ходит на свидания, общается по телефону. Но звезда намекнула, что была бы не против продолжения. Вот только разберется с законным супругом.

«До интима, до такого, как вы имеете в виду, еще не дошло. А я объясню, почему не дошло. Потому что Александр Лортэ, который еще законный мой муж, и в Италии он меня все-таки еще ждет», — призналась артистка.

Супруг певицы еще не в курсе, что у нее появился другой мужчина. Азиза намерена рассказать ему об этом лично. Но звезде придется лететь в Италию. Сейчас она оформляет документы для визы.

«Я собралась туда поехать. Я хочу, как говорится, не по телефону, а хочу все-таки вот так поговорить», — уточнила Азиза.

Певица объясняет: штамп в паспорте для нее уже просто формальность. Она бы развелась и раньше, но не желала решать бюрократические вопросы. Азиза всегда хотела от супруга внимания, тепла, заботы. А получила брак на расстоянии.

«Как он мне говорит: «Приезжай в гости». Я ему говорю: «Какое-то такое сомнительное словосочетание… Это что значит? Как в том анекдоте: что вы даже чаю не попьете? Так быстро». Он говорит: «Ты же не хочешь здесь жить». Я говорю: «Нет, пока не хочу», — рассказала звезда.

Азиза много раз предлагала мужу переехать в Россию. Весной должно было состояться их венчание. Но Лортэ тянул с ответом до последнего. И даже не приехал поздравить жену с днем рождения. В итоге она отказалась от таинства.

«Я не знаю, не исповедовался. Вы знаете, я, например, отношусь к категории тех женщин, которые никогда не ревновали своих мужчин», — ответила Азиза на вопрос о наличии другой женщины у мужа.

Александро Лортэ с самого начала не понравился поклонникам Азизы. Публика была уверена: у мужчины корыстный интерес к певице. К тому же отношения пары начались с обмана. СМИ писали: итальянский ресторатор оказался Александром Соколовым — русским эмигрантом с весьма туманным прошлым. Но артистке было все равно. В 2021 году они сыграли свадьбу.

«Любовь — это самый мощный двигатель вообще в мироздании. И все хотят быть любимыми. Понимаешь?» — подчеркнула звезда.

«Это судьба»: что заставило Александра Петрова жениться на первой встречной

Но семейное счастье не сложилось. Уже через полгода Азиза решила расстаться с супругом из-за того, что не смогла подарить ему наследника. Она воспользовалась донорскими яйцеклетками племянниц, нашла суррогатную маму, но эмбрион погиб. Однако Лортэ сумел вернуть жену, пообещав ей, что они усыновят ребенка. Но вместо этого уехал в Италию.

«Как говорится, с любимыми не расставайтесь. Желательно вообще не расставайтесь. Расстояние — это очень большое испытание. Не каждый его может выдержать», — высказалась Азиза.

Что предпримет Лортэ на этот раз — загадка даже для самой певицы. Но она твердо намерена положить своему неудавшемуся браку конец. И с головой окунуться в новые отношения.